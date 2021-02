UNE Saturday Night Live le favori des fans arrive aux heures de grande écoute.

Nous parlons de nul autre que Kenan Thompson! Le comédien joue dans une nouvelle série NBC – bien intitulée Kenan– qui suit son personnage du même nom, un père veuf jonglant avec un travail de haut niveau en tant qu’animateur d’une émission matinale à Atlanta et élevant deux filles.

La toute nouvelle émission débutera le mardi 16 février, mais E! Les actualités vous offrent un aperçu exclusif de ce qui vous attend maintenant.

« Nous présentons Kenan comme un gars qui anime une émission du matin et son beau-père est venu pour aider et n’est pas encore vraiment parti », explique la star de l’émission dans le clip ci-dessous, se référant à Don Johnsoncaractère patriarcal.

«C’est juste différent», ajoute Don. « Trois hommes qui élèvent deux petites filles et les filles sont plus intelligents que les hommes! »

Dani et Dannah Lane play a déclaré les petites filles, et sur la base de l’aperçu, il ne fait aucun doute qu’elles offriront un certain nombre de one-liners hilarants tout au long de la série.