Kenan Thompson essaie quelque chose de nouveau avec Kenan

Il y a de bons signes que Thompson pourrait devoir prendre cette décision assez rapidement. Kenan, sur lequel il joue un présentateur de télévision et veuf élevant ses deux enfants, a été diffusée la semaine dernière, devenant ainsi la deuxième série de débuts de la saison 2020-2021 avec quatre millions de téléspectateurs. Jeune Rock, Le leader de Kenan, est n ° 1.

« Comment pouvez-vous perdre, en chevauchant avec Le rocher« Thompson ironise. » Ce type peut porter n’importe qui. »

À vrai dire, Thompson n’a besoin de personne pour le porter. Il est l’un des plus aimés Saturday Night Live membres de la distribution, et avant cela, il était une star bien-aimée de Tout ça, Kenan et Kel et Bon burger. Il divertit devant un public en direct depuis des décennies, et la comédie à caméra unique et sans public requise pour Kenan est quelque chose de nouveau pour lui.

«C’était un peu un ajustement pour essayer d’être d’accord en sachant que nous avons ce que nous cherchions quelque part dans l’un des plans. Il faut croire un peu à la salle de montage et laisser tomber, ce qui est vraiment difficile, » il dit. « Nous le faisons en silence. L’équipage rit, mais ils ne sont pas vraiment autorisés à rire aux éclats. Nous allons un peu par instinct. »