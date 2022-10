Kenan Thompson accueillera les People’s Choice Awards 2022

La star et comédien de “Saturday Night Live”, Kenan Thompson, accueillera les prochains People’s Choice Awards pour la deuxième année consécutive.

En septembre, Thompson a accueilli les Emmy Awards, qui ont été diffusés sur NBC et ont attiré près de six millions de téléspectateurs aux heures de grande écoute. Les People’s Choice Awards seront diffusés en même temps sur NBC et E! Réseau pendant le tournage du Barker Hanger à Santa Monica le 6 décembre, selon Rolling Stone.

“Je suis plus que ravi d’accueillir à nouveau les People’s Choice Awards cette année et de célébrer l’incroyable talent et les fans que cette émission unit”, a déclaré Thompson dans un communiqué après l’annonce de l’annonce sur les réseaux sociaux. “Je suis tellement reconnaissant d’être nominé – bravo aux fans et félicitations à tous les nominés. Préparez-vous pour le deuxième tour !!”

De plus, Thompson est en lice pour une nomination dans la catégorie Comedy TV Star en raison de son travail sur SNL. Thompson travaille sur l’émission comique depuis 2003 et est le membre d’équipage le plus ancien de l’histoire de l’émission.

“L’année dernière, Kenan a apporté une énergie irremplaçable aux People’s Choice Awards. Son enthousiasme et sa passion pour la culture pop et les fans étaient palpables et traduits dans la salle et à l’écran”, a déclaré Cassandra Tryon, cadre supérieure chez NBCUniversal Television and Streaming. .

“Nous avons hâte d’accueillir à nouveau Kenan et de voir ce qu’il a dans sa manche pour le spectacle de cette année”, a ajouté Tryon.

Auparavant, Thompson a été nominé pour six Emmy Awards et en a remporté un en 2018 pour sa performance dans la chanson “Come Back, Barack” sur SNL.

La cérémonie de remise des prix sera produite par Den of Thieves aux côtés des producteurs exécutifs Jesse Ignjatovic, Evan Prager et Barb Bialkowski. Le public est autorisé à voter sur les nominés de cette année dans diverses catégories de musique, de cinéma et de télévision jusqu’au 9 novembre.

