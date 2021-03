Non seulement son directeur industrieux Various Tucker ( Neil Casey ) lui a mis en place un cavalier qui garantit un vestiaire plein de trucs sympas, mais il a aussi un portefeuille immobilier et Sateen est en train de devenir le nouveau visage « plus beau » de Newman’s Own. Kenan, bien sûr, n’a rien de tout cela.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy