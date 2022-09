Soda à l’orange pour tout le monde !

Près de trente ans après la première de leur émission bien-aimée Nickelodeon Kenan et Kel, Kenan Thompson et Kel Mitchell réunis aux Emmys 2022 dans un moment magnifiquement nostalgique qui a conquis tout Internet.

Les retrouvailles tant attendues surviennent après les deux chemins séparés après Kenan et Kelen 2000. Naturellement, ils ont tous deux auditionné pour SNL en 2003 avec Kenan décrochant un rôle et devenant finalement le membre de la distribution le plus ancien de la série.

Kel, cependant, n’a pas obtenu le concert et a disparu des yeux du public avant de réapparaître en tant qu’artiste de musique chrétienne des années plus tard.

À un moment donné, les choses semblaient chancelantes entre les deux qui ont diverti toute une génération avec Kenan et Kel, Tout çaet classique culte de 1997 Bon hamburger (qui pourrait avoir une suite).

Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité sur la base du moment bourdonnant des Emmys d’hier soir où les deux semblaient toujours être des amis proches dans un sketch réconfortant qui est immédiatement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Thompson s’est avéré être l’hôte parfait lors d’une grande soirée pour les créateurs d’histoire noirs Quinta Brunson, Sheryl Lee Ralphet Lizzo qui ont remporté leur tout premier Emmy.

“Pour tous ceux qui ont déjà eu un rêve et pensé que votre rêve ne se réaliserait pas, je suis ici pour vous dire que c’est à cela que croit”, a déclaré Ralph lors de son discours entraînant. “Voici à quoi ressemble l’effort, et ne vous abandonnez jamais, jamais.” «Parce que si vous obtenez une Quinta Brunson, si vous obtenez un mari comme le mien dans votre coin. Si vous avez des enfants comme les miens dans votre coin, et si vous avez des amis comme tous ceux qui ont voté pour moi, m’ont encouragé, m’ont aimé, merci ! Merci! Merci!”

Zendaya26 ans, est également entrée dans l’histoire en tant que première femme noire à remporter deux fois le prix de la meilleure actrice principale dans une série dramatique («Euphoria») tout en devenant la plus jeune lauréate d’un Emmy à deux reprises de l’histoire.

Quelle a été votre réaction à la réunion tant attendue?