Ken Williams, vice-président exécutif des incendies des White Sox de Chicago, directeur général Rick Hahn

Les White Sox de Chicago ont limogé mardi le vice-président exécutif Ken Williams et le directeur général Rick Hahn, coupant les liens avec leur leadership du côté du baseball au milieu d’une autre saison décevante.

Williams en était à sa 11e saison à son poste après avoir été directeur général du club pendant 12 saisons. Hahn était directeur général depuis octobre 2012.

Les White Sox terminent une saison misérable. Ils avaient une fiche de 49-76 avant le match de mardi contre les Mariners de Seattle. Chicago a fait les séries éliminatoires en 2020 et 2021, puis est allé 81-81 l’année dernière.

Dans le communiqué annonçant les changements, les White Sox ont déclaré qu’ils prévoyaient d’avoir un nouveau chef des opérations de baseball en place d’ici la fin de la saison.

Reportage de l’Associated Press.

