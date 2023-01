Ken Walker III réchauffe; Christian McCaffrey domine: NFC West Stock Watch

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Avec un match à jouer et les séries éliminatoires toujours possibles, Ken Walker III a retrouvé ses voies productives pour les Seahawks de Seattle.

La recrue de l’État du Michigan a parcouru plus de 100 verges en deux matchs consécutifs. À 8-8, les Seahawks ont besoin d’une victoire sur les Rams de Los Angeles en visite, ainsi que d’une victoire des Lions de Detroit sur les Packers de Green Bay au Lambeau Field dimanche soir lors du dernier match de la saison régulière pour atteindre les séries éliminatoires.

Alors, qu’est-ce qui a changé pour Walker au cours des deux dernières semaines ?

“Nous essayons simplement de nous assurer qu’il est vraiment cohérent en frappant la ligne de mêlée et en utilisant au maximum les schémas de blocage”, a déclaré l’entraîneur des Seahawks, Pete Carroll. “Nous essayons de l’aider à croire que s’il reste agressif, tout se passera et qu’il aura la constance que vous voyez. Vous le verrez être plus efficace, et c’est tout ce dont nous parlions.”

Walker a terminé avec 133 verges au sol dans une victoire contre les Jets de New York en visite le week-end dernier. Ces chiffres incluent une course de 60 verges lors du premier jeu du match, donnant une secousse à l’attaque de Seattle.

Avec ses efforts contre les Jets, Walker n’est devenu que la troisième recrue de Seattle à éclipser 1 000 verges de la mêlée. Avec 936 verges au sol, il pourrait atteindre 1 000 contre les Rams dimanche.

“Cela signifie beaucoup”, a déclaré Walker lorsqu’on lui a demandé d’atteindre 1 000 verges de mêlée. “J’avais l’habitude de toujours parler d’obtenir mille verges, et je pensais que ce serait cool. C’est juste un rêve devenu réalité. Je dois donner du crédit à la ligne offensive, aux gars qui bloquent pour moi tous les jours. Ils font mon travail plus facile, donc ces gars-là en tirent une grande partie du mérite. »

Walker a été plus efficace entre les plaqués au cours des deux dernières semaines. Selon Next Gen Stats, il a gagné 126 verges au sol à l’intérieur des plaqués au cours des semaines 16 et 17. Il a gagné 307 verges au cours des 15 premières semaines entre les plaqués, selon Next Gen Stats.

La course de 60 verges de Walker contre les Jets est un bon exemple de sa patience améliorée à l’intérieur. Il court vers la droite, appuie sur la ligne de mêlée puis réduit lorsque les secondeurs poursuivent jusqu’au bord du périmètre, trouvant un grand pli à l’arrière et explosant pour un gros gain.

“J’ai lu mes clés et la ligne offensive avait un gros trou”, a déclaré Walker à propos du jeu. “Et je lui ai juste fait confiance et je l’ai traversé. Après cela, je me suis enfui.”

La vision améliorée de Walker est en tête du NFC West Stock Watch de cette semaine.

En hausse

Seahawks RB Ken Walker III : Une chose qui a aidé Walker contre les Jets a été que Seattle a trouvé un arrière complémentaire à DeeJay Dallas. Le coureur meurtrier a connu son meilleur match statistiquement depuis qu’il a rejoint Seattle en tant que sélection de quatrième tour lors du repêchage de 2020 en Floride.

Dallas a terminé avec 98 verges de mêlée – dont une réception de 41 verges – et 43 verges au sol. Le Dallas de 220 livres peut marquer des mètres à l’intérieur tandis que Walker utilise sa vitesse pour attaquer les défenses sur le périmètre. Dallas a eu 27 clichés en attaque contre New York et 14 autres sur les équipes spéciales.

49ers de San Francisco RB Christian McCaffrey: Le produit de Stanford continue de servir de catalyseur à l’attaque de San Francisco. Dans une victoire en prolongation contre les Raiders de Las Vegas, McCaffrey a terminé avec 193 verges de mêlée et deux scores au total, dont 121 verges au sol.

Pour la saison, McCaffrey a maintenant 1 131 verges de mêlée et neuf touchés au total en 10 matchs joués depuis l’échange de mi-saison des Panthers de la Caroline à San Francisco. McCaffrey a également totalisé 1 094 verges au sol cette saison, la troisième fois qu’il dépasse les 1 000.

McCaffrey souffre d’une légère entorse à la cheville et ne s’est pas entraîné mercredi. Cependant, les 49ers ont désigné le porteur de ballon Elijah Mitchell (genou) éligible pour revenir de la réserve blessée cette semaine.

Seahawks OLB Darrell Taylor: Relégué à des clichés limités après avoir lutté plus tôt cette année, Taylor est arrivé récemment. Il a affiché 2,5 sacs dans une victoire contre les Jets et a maintenant 5,5 au cours des cinq derniers matchs et 8,5 sacs sur l’année.

Taylor a joué 41 clichés défensifs contre les Jets, plus que dans n’importe quel match depuis la semaine 5.

“[He’s] essayant vraiment de maximiser les courses de vitesse pour lesquelles il est si bon », a déclaré Carroll. « Cela l’a propulsé dans une vitesse différente. Il est plus là-bas et il essaie de maximiser sa capacité à courir autour des gars.

“Il a un bon départ, et il est très athlétique, et c’est sa force par opposition à essayer de faire trop de choses et peut-être à édulcorer ses bons coups pour se rendre au quart-arrière.”

Chute

Rams QB Boulanger Mayfield: Jusqu’à présent, Mayfield a connu des hauts et des bas avec les Rams. Après une performance exceptionnelle lors d’une victoire contre les Broncos de Denver il y a deux semaines, Mayfield a lutté contre les Chargers de Crosstown, terminant 11 sur 19 pour 132 verges, sans touché ni interception dans une défaite de 31-10.

En quatre matchs avec les Rams, Mayfield a complété 67 % de ses passes pour 703 verges, avec quatre touchés et une interception. Il a été limogé 12 fois, affichant une note de passeur de 95,2.

Il sera intéressant de voir si Mayfield reste avec les Rams en tant que remplaçant de Matthew Stafford cette intersaison ou a la chance de concourir pour un emploi de départ dans une autre équipe.

Cardinaux de l’Arizona WR Robbie Anderson: Depuis son arrivée chez les Cardinals lors d’un échange de mi-saison avec les Panthers, le receveur menaçant a eu peu d’impact sur l’offensive de l’Arizona.

En 10 matchs, Anderson a réalisé sept réceptions pour 76 verges, avec une longue de 21 verges sur 17 cibles. Ce n’est pas un bon retour pour les Cardinals, qui ont abandonné une sélection de sixième ronde en 2024 et une sélection de septième ronde en 2025 pour Anderson.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

