Ken Stolle, shérif de longue date de Virginia Beach, célèbre sa retraite

VIRGINIA BEACH – La première fois, l’hon. Thomas Patrick a rencontré Ken Stolle en 1976, il était en pleine bagarre.

Stolle, qui travaillait pour le service de police de Virginia Beach à l’époque, a appelé des renforts après qu’une grande bagarre ait éclaté sur Atlantic Avenue. Lorsque Patrick est arrivé, Stolle tentait d’arrêter quelqu’un tandis que plusieurs dizaines de « personnes ivres et indisciplinées » se battaient autour de lui, a déclaré Patrick.

«Je l’ai conseillé et, une fois que j’ai eu fini, je me suis dit: ‘Ce type ne s’en sortira pas’», a déclaré Patrick. « Au bout d’un moment, je me suis vraiment familiarisé avec lui car il s’est avéré que c’était un policier exceptionnel. Je veux dire, totalement exceptionnel. Il était l’un des officiers qui ne reculait pas et il était totalement honnête. C’est comme cette vieille chanson. (Il) ne reculera pas et il était totalement intrépide. Cela montre quel genre de policier il était.

Plus de 100 membres de la communauté se sont réunis dimanche au Sandler Center for Performing Arts de Virginia Beach pour célébrer le mandat de l’ancien shérif Ken Stolle. Le gouverneur Glenn Youngkin, plusieurs anciens gouverneurs de Virginie, des législateurs d’État et des responsables de la ville de Virginia Beach étaient présents.

Stolle prend sa retraite après plus de 13 ans à ce poste.

Les dirigeants locaux ont parlé du mandat de Stolle, tant dans le domaine policier que politique. Stolle, 69 ans, ancien policier et sénateur de l’État, a été élu pour la première fois shérif en 2009 et dirigeait la plus grande prison municipale de Virginie. Il a pris ses fonctions en janvier 2010 et a fait campagne pour un quatrième mandat en 2021, qui aurait expiré en janvier 2026. Stolle a annoncé sa retraiteil a déclaré avoir décidé de démissionner plus tôt afin de se concentrer sur sa famille et de « faire de la place à la prochaine génération de dirigeants ».

« Dans la vie, nous n’avons que quelques instants où nous rencontrons des gens qui nous rendent vraiment meilleurs, simplement parce que nous les connaissons », a déclaré Youngkin. « Ken Stolle fait partie de ces personnes. »

Stolle, diplômé de Cox High School, a obtenu son baccalauréat en justice pénale en 1975 et a travaillé comme policier à Virginia Beach de 1976 à 1987. Il a étudié le droit tout en travaillant comme policier et a été admis au barreau de l’État de Virginie en 1983 et est devenu avocat à plein temps en 1987. En 1991, il a été élu au Sénat de l’État et a continué à siéger jusqu’à ce qu’il soit élu shérif. Il a également travaillé huit ans comme officier du renseignement de la Réserve navale des États-Unis. En 2006, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson, une maladie neurologique dégénérative pouvant altérer la motricité.

En 2017, Stolle a créé le premier poste de liaison LGBTQ du bureau du shérif de Virginia Beach. Parmi ses autres réalisations au cours de son mandat, citons la création d’un programme de santé mentale pour les détenus souffrant de maladie mentale et un programme de réinsertion qui donne des ressources aux détenus en transition dans la société.

« Je ne peux pas vous dire à quel point j’aime être shérif », a déclaré Stolle au personnel du bureau du shérif. « Ce fut un honneur de travailler à vos côtés tous. »

Vendredi, ancien adjoint en chef et membre du conseil municipal Rocky Holcomb a prêté serment en tant que septième shérif de la ville. Holcomb, un vétéran du Corps des Marines, a rejoint le bureau en 1991 en tant que recrue. Il a gravi les échelons et a été nommé adjoint en chef en 2018. Il est le premier shérif depuis que Virginia Beach est devenue une ville en 1963 à venir du département, selon la ville. UN des élections spéciales pour pourvoir son siège au conseil municipal du district 1 auront lieu le 9 janvier.

