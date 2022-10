Ken Sim sera le prochain maire de Vancouver, projets de CBC News

CBC News prévoit que Ken Sim sera le prochain maire de Vancouver, sortant victorieux de sa deuxième course pour le siège avec une avance dominante sur le titulaire Kennedy Stewart.

Avec 96 des 106 bureaux de vote signalés, Sim avait 69 677 voix contre 41 624 pour Stewart à minuit le jour du scrutin.

“Je veux littéralement embrasser chaque personne dans cette pièce”, a déclaré Sim aux supporters enthousiastes samedi.

“Merci de ne pas avoir renoncé à la promesse de faire de Vancouver une ville meilleure.”

Il semble qu’il aura le soutien d’une majorité dominante du conseil, les sept candidats au conseil du centre-droit ABC Vancouver étant en tête des sondages. Tous les candidats de l’ABC à la commission scolaire et à la commission du parc étaient également sur le point de remporter la victoire.

Ken Sim célèbre sa victoire en tant que maire de Vancouver lors de sa soirée électorale le samedi 15 octobre 2022. (Ben Nelms/CBC)

Sim entrera dans l’histoire en tant que première personne de couleur à être élue à la plus haute fonction de la ville, et il a reconnu cette étape importante dans son discours de victoire.

“Cent trente-cinq ans après que la première taxe d’entrée chinoise a été payée juste pour le droit de venir ici et de construire un chemin de fer, Vancouver a élu son premier maire chinois”, a-t-il déclaré.

La solide performance de Sim cette année fait suite à une défaite étroite lors des élections de 2018 en tant que candidat de la Non-Partisan Association (NPA) lorsqu’il a été devancé par Stewart avec une marge de seulement 957 voix.

Cette fois, Sim et son ABC nouvellement formé ont mené une campagne capitalisant sur les préoccupations de sécurité publique et a obtenu l’approbation controversée du syndicat de la police de Vancouver .

Son conseil comprend l’ancien policier Brian Montague, et le parti a promis d’embaucher immédiatement 100 nouveaux policiers et 100 nouvelles infirmières en santé mentale, ainsi que de reprendre le programme d’agents de liaison dans les écoles.

Sim a attribué sa victoire au fait de donner la priorité au porte-à-porte et de parler directement aux électeurs.

“Quand les gens ont demandé comment ABC Vancouver est sorti de nulle part, la réponse est que nous avons travaillé très, très dur”, a-t-il déclaré.

Sim s’est également engagé dans son discours de victoire à planter 100 000 nouveaux arbres et à étendre la consommation légale d’alcool dans les parcs.

Les partisans de Ken Sim sont photographiés en train de célébrer lors de sa soirée électorale à Vancouver, en Colombie-Britannique, le samedi 15 octobre 2022. (Ben Nelms/CBC)

Stewart dit qu’être maire a été “l’honneur de ma vie”

Stewart a concédé la course dans un discours aux supporters samedi soir, disant qu’il était fier de son bilan en matière de construction de nouveaux logements et de gestion de la crise des drogues toxiques.

“Je pense que nous avons permis à la ville de traverser des moments assez difficiles”, a déclaré le maire sortant. “Ce fut l’honneur de ma vie de servir la ville de Vancouver. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès sur beaucoup de questions.”

Avec tous les candidats ABC en tête dans la course au conseil, les principaux candidats pour les trois sièges restants sont les titulaires Adriane Carr et Pete Fry du Parti vert et Christine Boyle de OneCity.

Le NPA, le plus ancien parti civique de Vancouver, est sur le point d’être éliminé de la fonction publique dans la ville. Les candidates de retour au conseil Sarah Kirby-Yung, Lisa Dominato et Rebecca Bligh ont toutes été élues en 2018 sur le ticket NPA mais ont démissionné du parti au cours du dernier mandat et se sont présentées cette fois-ci pour ABC.

Les électeurs ont été confrontés à une très longue liste de choix pour la fonction publique lors de cette élection.

Au total, les bulletins de vote indiquaient 137 candidats en lice pour 27 postes au sein du gouvernement de la plus grande ville de la Colombie-Britannique, ainsi que trois questions de plébiscite sur le plan de la capitale.

Les partisans de Ken Sim sont photographiés en train de célébrer lors de sa soirée électorale à Vancouver, en Colombie-Britannique, le samedi 15 octobre 2022. (Ben Nelms/CBC)

