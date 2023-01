Ken Scotland: la légende écossaise du rugby et ancien arrière latéral des Lions britanniques et irlandais décède à l’âge de 86 ans | Actualités du rugby à XV

Ken Scotland est décédé à l’âge de 86 ans, a confirmé la Scottish Rugby Union

L’ancien arrière latéral écossais et des Lions britanniques et irlandais Ken Scotland est décédé à l’âge de 86 ans, a confirmé la Scottish Rugby Union.

L’Écosse, qui a également représenté son pays au cricket, a fait ses débuts internationaux de rugby à XV lors du Championnat des cinq nations de 1957 contre la France.

Il a ensuite fait 27 apparitions au cours des huit années suivantes et a également joué pour les Leicester Tigers, qui l’ont nommé dans leur “Équipe du siècle” en 1999.

Scottish Rugby s’est dit “immensément attristé” par la mort de l’Ecosse, le décrivant comme “un joueur en avance sur son temps, un véritable pionnier”.

Le grand écossais Andy Irvine a ajouté: “Ken était sans aucun doute l’un des plus grands joueurs à avoir jamais honoré le terrain de rugby et était l’un des plus gentils gars que vous puissiez rencontrer.

“En tant qu’écolier chez George Heriot, il était mon héros ultime et lorsque j’ai joué au rugby senior dans l’équipe FP, j’ai eu la chance de recevoir un coaching personnel sur le jeu d’arrière de Ken.

“Il avait un cerveau de rugby brillant et une manière si charmante d’expliquer ses pensées et ses idées pour aider les joueurs. Non seulement un grand joueur, mais également un excellent entraîneur.”

L’Écosse a été l’une des premières à être intronisée au Temple de la renommée du rugby écossais.