Ken Paxton, procureur général du Texas, innocenté lors d’un procès en destitution : NPR

basculer la légende Éric Gay/AP

Éric Gay/AP

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a été acquitté samedi lors d’un procès en impeachment devant le Sénat de l’État. Il a été accusé d’avoir abusé de ses fonctions pour protéger un donateur politique.

Paxton a été suspendu de ses fonctions Depuis mai, lorsque la Chambre des représentants du Texas a voté pour le destituer. Le vote de samedi réintègre automatiquement Paxton dans son rôle de procureur général, poste qu’il a utilisé pour créer un profil national en tant que défenseur des valeurs conservatrices et en tant que challenger politique des présidents démocrates.

Les sénateurs ont délibéré pendant près de neuf heures avant de parvenir à un verdict. Un vote des deux tiers – soit 21 des 30 sénateurs éligibles – était nécessaire pour condamner Paxton sur chacun des 16 articles de mise en accusation auxquels il était confronté. L’épouse de Paxton, la sénatrice Angela Paxton, a été exclue du vote.

Paxton rejoint maintenant un petite liste des élus seront condamnés par le Sénat du Texas – seuls deux autres législateurs ont été démis de leurs fonctions après un procès en destitution.

Les accusations de mise en accusation

Ce verdict est le point culminant d’une saga de près de quatre mois qui a débuté en mai, lorsque la Chambre des représentants du Texas, dirigée par le Parti républicain, a voté à une écrasante majorité en faveur du projet. destituer Paxton.

La décision de la Chambre est intervenue après que Paxton a demandé 3,3 millions de dollars pour régler un procès avec quatre de ses anciens adjoints qui l’avaient poursuivi en justice après avoir été licenciés peu de temps après avoir signalé les méfaits présumés de Paxton au FBI.

Les procureurs ont déclaré qu’en 2019, Paxton avait demandé à ses principaux adjoints un conseiller juridique concernant une demande de dossiers contestée impliquant Nate Paul, un homme d’affaires d’Austin qui faisait l’objet d’une enquête de la part des forces de l’ordre fédérales.

Le personnel de Paxton a fait des recherches sur Paul et a découvert que l’homme d’affaires avait fait plusieurs faillites et faisait l’objet d’une enquête du FBI. Ils ont donc conseillé à Paxton de ne pas divulguer les documents.

Les enquêteurs de la Texas House affirment que quelques mois plus tard, en 2020, Paxton a déclaré à l’un de ses adjoints qu’il ne voulait pas que son bureau aide le FBI ou le ministère de la Sécurité publique du Texas dans l’enquête impliquant Paul.

basculer la légende Ricardo B. Brazziell/L’homme d’État américain d’Austin via AP

Ricardo B. Brazziell/L’homme d’État américain d’Austin via AP

Paxton a finalement embauché un avocat extérieur, ce qui va à l’encontre du protocole de l’agence, pour délivrer des assignations à comparaître devant le grand jury afin d’aider Paul dans sa lutte contre le gouvernement fédéral, ont indiqué les enquêteurs. Brandon Cammackl’avocat engagé, a déclaré qu’il n’avait jamais été payé par le bureau de Paxton mais qu’il avait fait le travail.

Les responsables de la mise en accusation de la maison ont également allégué que Paul avait payé les rénovations de la maison de Paxton, en particulier les nouvelles armoires et les comptoirs – ce qui, selon la défense, ne s’était jamais produit, montrant des photos comme preuve que les comptoirs n’avaient pas été modifiés.

L’accusation a répondu avec des preuves montrant que Paxton a effectué un paiement de plus de 121 000 $ à une entreprise de construction associée à Paul le 1er octobre 2020, un jour après que les anciens employés de Paxton l’ont dénoncé au FBI.

Procureur général du Texas, personnalité nationale

Paxton s’est bâti une réputation nationale au cours de ses trois mandats en tant que procureur général du Texas.

Depuis son entrée en fonction en 2015, Paxton a poursuivi des dizaines de fois les administrations Obama et Biden pour des raisons d’immigration. avortement, les dépenses fédérales et plus encore. Il a également intenté une action en justice contre la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan pour invalider les résultats des élections dans ces États – une tentative d’invalider la victoire présidentielle du président Biden. Cette tentative a été rejetée par la Cour suprême des États-Unis.

Tout au long de ce processus de destitution, Paxton a reçu le soutien de l’ancien président Donald Trump.

basculer la légende Nick Wagner/AP

Nick Wagner/AP

Dans un article sur Truth Social mercredi, Trump a affirmé que les RINO – républicains de nom seulement – ​​tentaient d’annuler l’élection de Paxton.

« Qui remplacerait Paxton, l’un des procureurs généraux les plus durs et les meilleurs du pays? » Atout a écrit. « Les démocrates se sentent très bien en ce moment alors qu’ils regardent, comme d’habitude, les républicains se battre et se ronger les uns les autres. »

Paxton devrait avoir une interview la semaine prochaine avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

Un fonctionnaire égoïste ou une victime politique ?

Dans leurs plaidoiries finalesles responsables de la mise en accusation de la Chambre ont fait valoir que Paxton avait violé son serment d’office.

Le représentant de l’État Andrew Murr, président républicain de la commission de mise en accusation, a déclaré aux sénateurs que Paxton avait également abusé de la confiance de ceux qui l’avaient réélu.

« Les avocats de M. Paxton aiment rappeler à tout le monde qu’il a été élu par 4,4 millions d’électeurs », a déclaré Murr. « Mais ils ont aveuglément ignoré le fait qu’il a finalement fini par servir une seule personne : lui-même. »

Dans un moment mémorable pour l’accusation, le représentant républicain de l’État, Jeff Leach, responsable de la mise en accusation qui représente le district de Paxton, s’est adressé directement à la majorité républicaine au Sénat, affirmant qu’il considérait Paxton comme un mentor politique et un ami cher.

« J’aime Ken Paxton depuis longtemps », a déclaré Leach, retenant ses larmes. « J’ai vécu avec Ken Paxton – nous avons voyagé ensemble et sommes allés à l’église ensemble. »

basculer la légende Éric Gay/AP

Éric Gay/AP

Mais Leach a déclaré que Paxton avait eu amplement l’occasion de répondre aux questions sur les allégations et avait décidé de ne pas le faire. Il a exhorté les sénateurs à condamner « aussi douloureux soit-il ».

L’avocat principal de Paxton, Tony Buzbee, a déclaré que les allégations formulées par la Chambre étaient sans fondement et que Paxton avait été destitué en raison de ses ennemis politiques.

« La seule preuve que nous avons dans cette affaire est qu’ils n’aiment pas Ken Paxton », a déclaré Buzbee au Sénat. « Cet homme a fait son travail, et il devrait continuer à faire ce travail. »

Il a encouragé les sénateurs à « rechercher la vérité ».

Que se passe-t-il ensuite

L’acquittement de Paxton ne marque pas la fin de ses problèmes juridiques.

Le FBI enquête sur les allégations de ses anciens employés. Selon l’Associated Pressles procureurs ont recueilli le témoignage devant le grand jury de l’ancien assistant personnel de Paxton, Drew Wicker, en août.

Paxton est également inculpé depuis 2015 pour fraude en valeurs mobilières, mais n’a pas encore été jugé.

Sergio Martínez-Beltran des rapports sur la politique et le gouvernement pour The Texas Newsroom. Il est basé au KUT à Austin.