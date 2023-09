Ken Paxton poursuit Yelp pour avis d’avortement dans les centres de grossesse en crise

Commentez cette histoire Commentaire

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi Yelp jeudi, alléguant que l’étiquetage par la plateforme d’examen des centres de grossesse en crise, des établissements qui visent à dissuader les femmes d’avorter, viole la loi de l’État – le dernier exemple des effets d’entraînement des entreprises de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade l’année dernière.

Yelp a ajouté une étiquette aux centres de ressources sur la grossesse au Texas, précisant qu’ils « fournissent généralement des services médicaux limités et peuvent ne pas avoir de professionnels de la santé agréés sur place », selon le procès. Le bureau de Paxton a qualifié cette étiquette de « trompeuse et souvent fausse », et a déclaré que Yelp avait laissé l’étiquette « jusqu’à ce que le procureur général Paxton lui reproche plus tôt cette année ».

Paxton, un républicain qui est procureur général du Texas depuis 2015, affirme que cet ajout est un motif politique du PDG de Yelp, Jeremy Stoppelman, qui a appelé les entreprises à « prendre des mesures » pour aider les employés et les clients à accéder aux soins d’avortement.

« Le PDG de Yelp a droit à son opinion sur l’avortement, mais il n’avait pas le droit d’utiliser la plateforme Yelp pour dénigrer de manière trompeuse les établissements qui conseillent les femmes enceintes au lieu de proposer des avortements », a déclaré le bureau de Paxton. a déclaré dans sa déclaration.

Le procès allègue que Yelp a violé la loi du Texas sur les pratiques commerciales trompeuses et demande des sanctions qui « pourraient dépasser » 1 million de dollars, ainsi que d’autres mesures non précisées à l’encontre de l’entreprise.

Dans le but d’éviter le procès, Yelp a déposé sa propre plainte mercredi contre Paxton, un jour après que la société a reçu une lettre du bureau du procureur général concernant la poursuite imminente.

Yelp a déclaré jeudi dans un communiqué que son étiquette précédente était « véridique », mais que son langage pour les listes de centres de grossesse anti-avortement a depuis été modifié. « Il s’agit d’un centre de crise pour les grossesses », peut-on lire désormais. « Les centres de crise de grossesse ne proposent pas d’avortements ni d’orientation vers des prestataires d’avortement. »

Yelp a déclaré que le bureau de Paxton contestait « un avis véridique au consommateur qui n’a pas été utilisé sur le site Yelp depuis plus de six mois, ne sera plus utilisé et qui a été utile pour informer les consommateurs sur les centres de grossesse en crise ».

Un an après la chute de Roe, les entreprises technologiques sont de plus en plus confrontées à un patchwork fragmenté de lois étatiques régissant les informations numériques liées à l’avortement. Les entreprises technologiques se retrouvent au centre d’une lutte acharnée politique entre les États rouges et les États bleus.

Dans les États libéraux, les décideurs politiques vont de l’avant avec une législation visant à protéger les données reproductives en ligne. Le gouverneur de Washington, Jay Inslee (D), a signé en avril un projet de loi unique en son genre qui crée des protections pour les données de santé sensibles, répondant aux préoccupations selon lesquelles les données stockées ou vendues par des entreprises technologiques pourraient être utilisées pour faciliter les poursuites liées aux avortements. .

Entre-temps, des tentatives ont été faites au sein des législatures républicaines pour limiter l’accès aux informations sur la manière d’obtenir un avortement. L’année dernière, les législateurs de l’État de Caroline du Sud ont présenté un projet de loi qui interdirait la fourniture d’informations sur Internet ou par téléphone sur la manière d’obtenir un avortement. Ces dispositions n’ont finalement pas été adoptées, en raison des inquiétudes quant à leurs effets sur la liberté d’expression des Américains.

Le Texas a agi particulièrement rapidement, interdisant la plupart des avortements en septembre 2021, neuf mois avant la décision de la Cour suprême.

Les sociétés Internet qui fournissent des services d’annuaire et de cartographie ont eu du mal à adopter une approche face à l’évolution des lois. Google a annoncé en août 2022 qu’il étiqueterait les cliniques médicales et les hôpitaux fournissant des soins d’avortement dans son application Maps, après avoir été critiqué par les défenseurs de l’avortement qui recherchent des soins d’avortement renvoyaient souvent des liens vers des centres de grossesse anti-avortement.

Répondant à des critiques similaires, Yelp avait dit en 2019 qu’il avait séparé ses listes de centres de grossesse en établissements pro-avortement et anti-avortement grâce à un processus manuel fastidieux.

Dans les semaines qui ont suivi l’annulation de Roe, Google a déclaré qu’il supprimerait l’historique de localisation de ses utilisateurs chaque fois qu’ils se rendraient dans une clinique d’avortement, un refuge pour victimes de violence domestique ou d’autres lieux sensibles, en réponse à la pression des militants et de certains de ses propres employés qui ont déclaré que le géant de la technologie devrait cesser de collecter certaines données au cas où la police les demanderait afin de poursuivre l’avortement.

Mais une analyse du Washington Post huit mois après que Google a annoncé le changement a montré que la société collectait toujours des données cartographiques à partir d’appareils qui visitaient les cliniques d’avortement et de fertilité en Californie et en Floride.

Stoppelman, le PDG de Yelp, a écrit un essai dans « Fast Company » l’année dernière, exhortant d’autres entreprises à aider leurs employés à accéder aux soins d’avortement et appelant le Congrès à codifier l’accès à l’avortement dans la loi.

Le bureau de Paxton a annoncé en février avoir envoyé une lettre au PDG de Yelp concernant ce problème d’étiquetage des centres de grossesse. Le communiqué de presse du bureau de Paxton comprend une mise à jour non datée indiquant que Yelp l’a depuis remplacé par une description précise.