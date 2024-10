Ken Page, star de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, est mort à 70 ans : l’acteur était également une star de Broadway qui a travaillé sur Cats et The Wiz

Ken Page, la star de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, qui a connu une brillante carrière à Broadway, est décédé à l’âge de 70 ans.

Son ami, le producteur de télévision Dorian Hannaway, a annoncé son décès lundi mais n’a pas révélé la cause du décès.

« Ken Page est passé à la prochaine émission. Mon cœur est brisé », a-t-elle écrit sur sa page Facebook, suscitant une vague de commentaires affligés.

Page était un pilier de la scène new-yorkaise, jouant un rôle majeur dans les productions originales de Broadway de comédies musicales à succès telles que Cats et The Wiz.

Il a atteint une nouvelle génération de fans dans les années 1990 en tant que voix d’Oogie Boogie, le méchant du classique animé de Tim Burton, L’Étrange Noël de Monsieur Jack.

Page est né en 1954 à St. Louis, Missouri, où il a développé un intérêt pour les arts dès son enfance, en écoutant Barbra Streisand et en lisant le roman To Sir, With Love.

Il a toujours été fasciné par le théâtre, écrivant et réalisant des comédies musicales lorsqu’il était au collège, selon Saint-Louis revue.

Après avoir étudié le théâtre à l’université grâce à une bourse complète, il s’est rendu à New York au milieu des années 1970 pour se faire une place sur scène.

Deux ans seulement après son arrivée à New York, il fait ses débuts à Broadway dans la reprise entièrement noire en 1976 de la comédie musicale classique des années 1950, Guys And Dolls.

Page avait un rôle de personnage de prune, jouant un joueur qui dirige une réunion de prière avec le numéro gospel dévastateur Sit Down, You’re Rockin’ The Boat.

Son tour dans Guys And Dolls l’a établi à Broadway et l’a préparé à l’un des rôles les plus importants de sa carrière : le Lion lâche dans The Wiz.

Le Wiz a ouvert ses portes en 1975 avec Ted Ross dans le rôle du Lion, Page le remplaçant finalement.

Page a toujours parlé avec enthousiasme du spectacle en termes artistiques – mais la chorégraphie rigoureuse et le costume lourd lui ont causé des problèmes de santé.

Au cours des décennies qui ont suivi, il a fréquemment participé à des événements Disney pour chanter la grande chanson du personnage devant un public d’enfants ravis ; représenté dans le film

Sa sueur était emprisonnée dans le costume et commençait à s’infiltrer de manière toxique dans son corps, en plus de quoi il développa des problèmes de genoux en rampant sur scène.

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a découvert que Ted Ross avait « dû se faire drainer les genoux une fois par semaine » alors qu’il était dans The Wiz, a déclaré Page. Un podcast de théâtre musical.

Page a finalement quitté la série en raison de ses problèmes médicaux croissants, mais a toujours conservé une affection pour le matériel, assistant à la soirée d’ouverture d’une reprise de The Wiz à Broadway plus tôt cette année.

Vint ensuite un autre coup professionnel : Page décrocha un rôle principal dans le casting original de Broadway de la pièce de théâtre bien-aimée Ain’t Misbehavin’ en 1978.

Ain’t Misbehavin’ était un juke-box musical consacré au travail de Fats Waller, une légende du jazz de l’entre-deux-guerres dont les manières ont été étrangement capturées par Page.

Page a maintenu un lien avec le spectacle tout au long de sa vie, dirigeant à plusieurs reprises des productions de Ain’t Misbehavin’ dans divers théâtres à travers l’Amérique.

En 1982, il incarna le Vieux Deutéronome dans la production originale de Broadway de Cats, qui fut précédée par une frénésie médiatique fébrile lors de son arrivée à New York après un succès sensationnel à Londres.

Avec la musique d’Andrew Lloyd Webber et un vieux livre de poésie pour enfants de TS Eliot, le spectacle de danse sans intrigue est devenu une pièce révolutionnaire de l’histoire de Broadway, en grande partie grâce à la chorégraphie de Gillian Lynne.

Page avait l’impression d’avoir « gagné à la loterie » lorsqu’il a été choisi pour incarner l’ancien chat du Vieux Deutéronome, largement respecté pour la sagesse qu’il a acquise au fil des ans.

«C’était assez proche d’une soirée d’ouverture d’un spectacle, parce que nous savions tous que Cats allait être un énorme succès. Il y avait déjà une avance de plusieurs millions de dollars, et toute la ville, tout le pays en parlait, parce que c’était cette chose rare au théâtre qui était un phénomène au-delà du théâtre », a-t-il déclaré.

« C’était très excitant, parce que quand j’ai dit à mes amis que j’avais été choisi, je veux dire, tout le monde voulait y participer », a-t-il déclaré au Réseau de première ligne podcast.

Cats était également une série qui est restée longtemps une partie de la vie de Page, reprenant à plusieurs reprises le rôle du Vieux Deutéronome à mesure qu’il vieillissait.

En 1993, il a captivé le public du cinéma en prêtant sa voix de baryton au classique d’animation en stop-motion L’Étrange Noël de Monsieur Jack.

Il incarne le méchant Oogie Boogie, un grand sac en toile de jute sensible dont l’intérieur s’avère entièrement constitué d’insectes vivants.

Au cours des décennies qui ont suivi, il a fréquemment participé à des événements Disney pour chanter la grande chanson du personnage devant un public d’enfants ravis.

« Disney a été merveilleux avec moi au fil des années », a-t-il déclaré Conversations directes. « Quand je vois des petits enfants, parce qu’ils ne font pas souvent le lien entre la personne et la voix d’un personnage qu’ils voient dans un film, je me penche et je dis : « Eh bien, eh bien. Qu’avons-nous ici ? » Quand vous voyez leurs visages s’illuminer, cela vaut un million de dollars.

Dans sa vie personnelle, Page, qui était gay, n’a jamais caché son orientation sexuelle et ne s’est finalement jamais marié ni n’a eu d’enfants.

«Je ne suis pas enfermé, je ne l’ai jamais été à ma connaissance. Mais « gay » signifie tellement de choses différentes pour les gens », a-t-il fait remarquer.

En réponse aux jeunes homosexuels parlant de leur sexualité, il avait tendance à penser : « Soyez prudent. Je comprends, croyez-moi, parce que je me suis battu pour votre label. Mais ne vous définissez pas par l’étiquette que vous vous mettez.

Au cours de ses dernières années, il a continué à jouer dans des films – notamment en tant que propriétaire de boîte de nuit dans le film de 2006 de la série Dreamgirls de Broadway, au milieu d’un casting de stars comprenant Beyoncé, Jamie Foxx et Jennifer Hudson, lauréate d’un Oscar.

La carrière de Page dans le cabaret s’est poursuivie jusqu’à la fin de sa vie : il y a deux mois, il a été acclamé pour son numéro dans un club de Palm Springs.

«Pourquoi est-ce que je le fais encore?» a-t-il dit sur scène lors de ce spectacle, selon une critique élogieuse dans Scène et cinéma. «Je veux donner de la joie aux gens.»