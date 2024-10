Ken Page, star de Broadway de « The Wiz », « Ain’t Misbehavin » et « Cats », décède à 70 ans

Getty Images

Ken Page, dont le curriculum vitae à Broadway comprenait des rôles d’origine dans certaines des productions les plus importantes de l’histoire du théâtre musical, est décédé lundi. Il avait 70 ans.

La mort de Page a été annoncée par des amis, dont Dorian Hannaway, qui a écrit sur Facebook« Ken Page est passé à la prochaine émission. Mon cœur est brisé. » Elle a ajouté qu’il « est décédé tranquillement et paisiblement chez lui ».

Actrice Shari Belafonte posté« Ken Page L’un des gars les plus gentils et les plus talentueux de la planète… Je n’arrivais pas à y croire… mais c’est vrai. J’ai l’impression que ça vient un peu trop vite et un peu trop furieusement maintenant… James Earl, Dame Maggie, Kris, Pete Rose, Dikembe, l’officier Taggert/John Ashton, Drake H… et maintenant Ken, Heaven vous prépare tous en ce moment avec un talent brillant qui débarque de cette charte de première classe. .. »

La mort de Page va certainement ébranler la communauté de Broadway, survenant le même jour que le gagnant de Tony Gavin Creel, dont la mort plus tôt dans la journée avait provoqué une vague de chagrin.

Page, né le 20 janvier 1954 à Saint-Louis, a connu l’un des débuts les plus prometteurs imaginables à Broadway, à l’origine du rôle du Lion dans le film à succès « The Wiz » de 1975. Il a également joué Nicely-Nicely Johnson dans la reprise de « Guys and Dolls » en 1976, est apparu dans le sensationnel « Ain’t Misbehavin' » (1978 et 1988), a joué le Vieux Deutéronome dans « Cats » (1982) et est revenu en 1999. pour « Ce n’est rien d’autre que le Blues ».

Il a également eu une longue carrière dans le théâtre off-Broadway et régional, travaillant beaucoup pour le Muny-St. Louis. Il était un artiste de cabaret très apprécié dont le spectacle « Page by Page » a été bien évalué, et il s’est lancé dans la réalisation plus tard dans sa carrière.

Les crédits du film comprenaient « Torch Song Trilogy » (1988) et « Dreamgirls » (2006), ainsi que des voix mémorables pour King Gator dans « All Dogs Go to Heaven » (1989) et Oogie Boogie dans « The Nightmare Before Christmas » (1993). .

À la télévision, il a fait ses débuts face à sa co-star de « Ain’t Misbehavin' » Nell Carter dans « Gimme a Break! » (1984), était un habitué de la série éphémère « Sable » (1987-1988) et a été vu dans les séries « Family Matters » (1990), « South Central » (1994) et « Touched by an Angel ». » (1995). De 1993 à 1994, il était le morse dans la série live-action « Adventures in Wonderland ».