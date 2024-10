Ken Page, la star de Broadway qui incarnait Oogie Boogie, est décédé à 70 ans

Ken Page, le baryton bien-aimé qui a joué dans « Cats » et « The Wiz » à Broadway et qui a interprété Oogie Boogie dans le film « L’Étrange Noël de Monsieur Jack », est décédé lundi. Il avait 70 ans.

L’agent artistique Todd M. Eskin et l’ami proche et producteur de Page, Dorian Hannaway, ont confirmé sa mort mardi au Times. Aucun détail sur la cause n’était immédiatement disponible.

Hannaway a annoncé pour la première fois la mort de Page lundi, écrivant sur Facebook que le vétéran de Broadway « a transmis au prochain spectacle ». Un autre agent de Page, Lance Kirkland, a déclaré TMZ que Page est décédé « très paisiblement » lundi dans sa maison de Saint-Louis. Kirkland n’a pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires du Times.

L’acteur a connu une carrière de plusieurs décennies sur scène, incarnant notamment le Lion lâche dans « The Wiz » dans les années 1970 et le leader félin Old Deuteronomy dans la production originale de Broadway de « Cats ». Mais sa voix grave est peut-être plus reconnaissable que celle du Boogeyman amorphe dans le classique en stop-motion de Henry Selick et Tim Burton de 1993, « L’Étrange Noël de Monsieur Jack ». Il a souvent revisité le rôle d’Oogie Boogie en personne et par sa voix à Disneyland et Walt Disney World pour Halloween et les événements de vacances associés.

Né à Saint-Louis le 20 janvier 1954, Page a débuté sa carrière sur scène dans le chœur du Muny, également connu sous le nom de St. Louis Municipal Opera Theatre, avant de se rendre à New York. Il a fait ses débuts à Broadway en incarnant le Lion dans la production originale de « The Wiz » en 1975. En 1976, il a joué dans la première reprise à Broadway de « Guys and Dolls » avec un casting entièrement noir, dans lequel il a joué Nicely-Nicely. . Deux ans plus tard, il se produit sur la Great White Way dans « Ain’t Misbehavin’ », la comédie musicale primée aux Tony Awards qui rend hommage au Harlem des années 1920 et 1930, et revient au rôle dans une production de 1989. Page a également dirigé une production anniversaire de « Ain’t Misbehavin’ » localement au Cabrillo Music Theatre de Thousand Oaks.

Il revient à Broadway pour « Cats » en 1982 et en 1999 pour « It Ain’t Nothin’ But the Blues ».

À l’écran, Page a notamment joué le rôle du propriétaire de boîte de nuit Max Washington dans « Dreamgirls », lauréat d’un Oscar, et a eu plusieurs rôles invités dans des séries télévisées telles que « Sable », « Family Matters », « Charmed » et « Touched by an Angel ». ainsi que des programmes pour enfants sur lesquels il a fait du travail vocal. Il a également interprété King Gator dans le film d’animation de Disney de 1989, « All Dogs Go to Heaven ».

Au cours des années suivantes, Page a développé et interprété son spectacle de cabaret-chanteur, Page by Page, et a écrit, réalisé et joué dans diverses productions régionales et en tournée.