Ken Owens: le capitaine du Pays de Galles exclu de la Coupe du monde alors que Warren Gatland nomme son équipe d’entraînement | Actualités du rugby à XV

Ken Owens manquera la Coupe du monde cette année

Le capitaine gallois Ken Owens a été exclu de la Coupe du monde en raison d’une blessure au dos.

Owens a été libéré de l’équipe d’entraînement avec son coéquipier des Scarlets Josh Macleod, qui a un problème à l’épaule.

Depuis la révélation de l’équipe préliminaire début mai, Alun Wyn Jones, Justin Tipuric et Rhys Webb ont tous annoncé leur retraite du rugby international.

« Ken ne s’est pas entraîné du tout avec nous [in recent weeks]son dos n’a pas récupéré », a déclaré l’entraîneur-chef Warren Gatland.

« Il n’a pu suivre aucun entraînement. C’est la même blessure mais pas aussi grave qu’avant, il peut donc avoir besoin d’une opération à ce sujet.

« Il a voulu réitérer qu’il n’a pas pris sa retraite du rugby et il espère potentiellement qu’il pourrait être disponible plus tard si nous recevons des blessures dans le tournoi. »

Owens est absent en raison d’une blessure au dos

La co-capitainerie est une possibilité pour le Pays de Galles

Owens a été capitaine du Pays de Galles aux Six Nations plus tôt cette année, mais ne participera pas à une quatrième Coupe du monde.

Gatland dit qu’il est possible que le joueur de 36 ans puisse figurer dans les dernières étapes du tournoi, s’il y avait une blessure au talonneur, mais il ne sera pas nommé dans l’équipe de 33 joueurs fin août.

Interrogé sur le successeur d’Owens, Gatland a ajouté: « La co-capitainerie est une possibilité. Nous l’avons fait avec Ellis Jenkins et Cory Hill en 2018 et cela a bien fonctionné. C’est quelque chose que j’ai potentiellement proposé en option, ce n’est pas garanti Nous le ferons.

« Nous allons mettre en place un groupe de direction et nous le dirons aux joueurs. Vous regardez l’équipe et je ne pense pas qu’il y ait de positions de départ garanties et les joueurs auront des opportunités dans l’équipe.

L’entraîneur du Pays de Galles Warren Gatland réfléchit maintenant à ses options de capitaine

« Il s’agit de regarder l’équipe et de choisir la bonne personne en tant que capitaine. C’est le soutien qu’ils vont obtenir ou est-ce que ce sont potentiellement des co-capitaines qui peuvent partager ce rôle et cette responsabilité? »

Le demi extérieur Dan Biggar, qui a été capitaine du Pays de Galles lors des Six Nations 2022 et de la tournée estivale suivante en Afrique du Sud, et l’attaquant de deuxième ligne Adam Beard sont parmi les principaux candidats à prendre le brassard.

Les options plus jeunes possibles pourraient être le talonneur Dewi Lake, 24 ans, et le flanker Jac Morgan, 23 ans.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait à nouveau un jeune capitaine, comme il l’a fait en choisissant Sam Warburton, 22 ans, lors de la Coupe du monde 2011, Gatland a répondu: « Oui, absolument. Nous avons le temps pour cela avec les deux camps. [in Switzerland and Turkey] et voir plus de rugby.

« Nous avons fait cela davantage avec des joueurs qui ont beaucoup de touches sur le ballon. Nous ne nommerons probablement pas de capitaine ou de capitaines tant que nous n’aurons pas nommé l’équipe. »

En plus de Macleod, le pilier de Cardiff Will Davies-King (pied) a également été libéré de l’équipe d’entraînement.

Taulupe Faletau manquera la première semaine du camp suisse en raison d’une blessure au mollet, tandis qu’Alex Cuthbert et Owen Williams manqueront complètement le voyage, mais Gatland, qui a appelé le talonneur des Ospreys Sam Parry dans une équipe révisée de 47 joueurs, est convaincu qu’ils le feront. être en forme pour le voyage en Turquie.