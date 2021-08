Ken Owens dit que les Lions britanniques et irlandais ont le plan pour sceller la série contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

Ken Owens est prêt pour l’assaut de l’Afrique du Sud

Ken Owens admet que l’Afrique du Sud est en train de prendre l’ascendant pour le décideur de la série de samedi, mais pense que les Lions britanniques et irlandais ont un « plan » pour la gloire.

Les hommes de Warren Gatland se sont classés deuxièmes le week-end dernier à Cape Town alors que les Springboks ont laissé la procédure en équilibre grâce à un succès retentissant de 27-9.

Gatland a réagi à cette défaite cuisante en apportant six changements à son XV de départ pour le prochain affrontement avec le vainqueur, notamment en donnant au Gallois Owens un premier départ test sous un maillot des Lions.

Regardez chaque match du Lions Tour en direct sur Sky Sports Lions Obtenez Sky Sports Lions pour 18 £ supplémentaires par mois.

Le nouveau rameur des Scarlets insiste sur le fait que la croyance reste élevée dans le camp et pense que quelques « solutions faciles » pourraient être suffisantes pour assurer une victoire célèbre contre les champions du monde.

« Vous diriez probablement la façon dont l’Afrique du Sud a terminé le match, l’élan est avec eux, mais nous ne pouvons pas revenir sur ce qui s’est passé la semaine dernière », a-t-il déclaré.

« La confiance est toujours là. Nous connaissons et faisons confiance à nos processus et à ce que nous essayons d’accomplir et nous sommes ici pour un énorme décideur de la troisième série de tests.

« Nous sommes dans un très bon endroit, nous connaissons le défi qui va venir d’Afrique du Sud, donc tout est de bon augure pour une grande finale.

« Nous avons le plan pour la victoire [from the first Test].

L’attaquant britannique et irlandais des Lions Wyn Jones a déclaré que l’équipe était « excitée » et « énervée » avant le test décisif de samedi contre l’Afrique du Sud au Cap L’attaquant britannique et irlandais des Lions Wyn Jones a déclaré que l’équipe était « excitée » et « énervée » avant le test décisif de samedi contre l’Afrique du Sud au Cap

« Nous devons juste avoir confiance en ce que nous avons bien fait en tournée. Nous avons gagné un match test, perdu un match test, donc tout est à jouer dans le troisième et beaucoup de choses sont des solutions faciles . »

Owens est sorti du banc pour le deuxième match consécutif samedi, mais a été impuissant à empêcher les hôtes de transformer un léger déficit à la mi-temps en une victoire catégorique.

La majorité des modifications de Gatland renforcent le plan de match existant des Lions consistant à s’aligner sur le physique des Springboks, ce qu’Owens a décrit comme un « défi massif » avant l’un des matchs les plus importants de sa carrière.

« Mon premier départ dans une série de tests pour les Lions, dont je suis extrêmement fier, et c’est un troisième test décisif contre les champions du monde, donc c’est l’un des plus gros matchs, mais certainement dans un maillot des Lions, « , a déclaré le joueur de 34 ans, qui faisait également partie de l’équipe de Galles de Gatland battue de justesse par l’Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe du monde 2019.

« Nous connaissons exactement le défi qu’ils apportent. Ils en sont fiers. Ils essaient de s’imposer physiquement.

« C’est un défi énorme, mais nous le savions avant de venir ici. Nous avons pris un peu de mal avec cela la semaine dernière, nous sommes probablement arrivés en deuxième position.

« Mais je pense que sur cette tournée, nous avons été très physiques nous-mêmes, donc ça va être un match test phénoménal. »

Le point culminant de samedi lève le rideau sur l’une des tournées Lions les plus toxiques de l’histoire.

L’entraîneur-chef des Lions, Warren Gatland, insiste sur le fait que ses joueurs et son personnel ont été respectueux envers les officiels tout au long de la série en Afrique du Sud L’entraîneur-chef des Lions, Warren Gatland, insiste sur le fait que ses joueurs et son personnel ont été respectueux envers les officiels tout au long de la série en Afrique du Sud

Le Néo-Zélandais Gatland s’est verbalement opposé au directeur du rugby de Boks, Rassie Erasmus, au cours des dernières semaines, mais, selon Owens, est resté une présence calme et rassurante au sein du camp d’entraînement.

« Il est plutôt calme. Il sait juste comment tirer le meilleur des joueurs », a déclaré Owens.

« Il intervient quand il en a besoin et incite les garçons quand il en a besoin.

« Il a été à son meilleur avec ça cette semaine. C’est juste cette énorme expérience qu’il a en ce moment. »