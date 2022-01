Ken Langone a fait un don à Joe Manchin PAC après que le sénateur s’est opposé à Build Back Better Act

« Je ne vois aucun leadership dans ce pays. Dieu merci pour Joe Manchin », a déclaré Langone à l’époque. « Je vais organiser l’une des plus grandes collectes de fonds que j’aie jamais eues pour lui. Il est spécial. Il est précieux. C’est un grand Américain », a-t-il ajouté. Regardez la vidéo ici :

Un mois avant sa contribution, Langone a fait l’éloge de Manchin en direct sur CNBC. Langone a également déclaré qu’il avait l’intention d’organiser un événement de collecte de fonds massif pour le démocrate conservateur, qui s’est opposé et a dilué des éléments clés de l’agenda de son propre parti. Manchin est rééligible en 2024.

La contribution est arrivée à peine deux semaines après que Manchin s’est adressé à Fox News pour annoncer qu’il ne soutiendrait pas la proposition de dépenses sociales géantes connue sous le nom de Build Back Better.

Langone et sa femme ont chacun contribué 5 000 $ au leadership de Manchin’s Country Roads PAC en dons datés du Nouvel An, selon un dossier de la Commission électorale fédérale examiné pour la première fois par CNBC. Ce total est le maximum qu’un individu peut contribuer à un tel CAP au cours d’une année donnée.

Ken Langone, un investisseur milliardaire et donateur républicain, a contribué au comité d’action politique du sénateur Joe Manchin quelques jours après que le législateur démocrate conservateur a déclaré qu’il ne soutiendrait pas le programme de dépenses sociales et climatiques de 1,75 billion de dollars du président Joe Biden.

Manchin, qui représente la Virginie-Occidentale, est un vote crucial dans un Sénat divisé à 50-50 entre les deux partis. Cela a fait de lui et de son opération politique un pôle d’attraction pour le lobbying des chefs d’entreprise et des groupes d’intérêts spéciaux.

Le Country Roads PAC a recueilli plus de 150 000 $ en décembre, plus qu’en novembre. En décembre, le comité a également reçu des dons de sociétés telles que AT&T, PG&E, Valero Energy, Honeywell International, Clearway Energy, Exelon et le Nuclear Energy Institute.

Avant son don de décembre, Langone n’avait jamais contribué à l’une des campagnes de Manchin ou à son leadership PAC, selon le Center for Responsive Politics non partisan.