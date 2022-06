Ken Knowlton, un père de l’art informatique et de l’animation, décède à 91 ans

Ken Knowlton, ingénieur, informaticien et artiste qui a aidé à lancer la science et l’art de l’infographie et a réalisé bon nombre des premières images, portraits et films générés par ordinateur, est décédé le 16 juin à Sarasota, en Floride. Il avait 91 ans.

Son fils, Rick Knowlton, a déclaré que la cause du décès, dans un établissement de soins palliatifs, n’était pas claire.

En 1962, après avoir terminé un doctorat. en génie électrique, le Dr Knowlton s’est joint Laboratoires Bell à Murray Hill, NJ, une division tournée vers l’avenir du conglomérat téléphonique Bell qui figurait parmi les principaux laboratoires de recherche au monde. Après avoir appris que le laboratoire avait installé une nouvelle machine capable d’imprimer des images sur film, il a décidé de faire des films en utilisant des graphiques générés par ordinateur.

“Vous pourriez faire des images avec des lettres sur l’écran ou des taches sur l’écran ou des lignes sur l’écran”, a-t-il déclaré dans un entretien 2016, rappelant son arrivée aux Bell Labs. « Que diriez-vous d’un film ?