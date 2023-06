Ken Jeong rate de manière hilarante des tirs sur le demi-terrain lors du premier match de la finale de la NBA

Ken Jeong est un homme aux multiples talents – médecin agréé, acteur et comédien dynamique, et reconnaissable par des millions de personnes en tant que panéliste vedette de « The Masked Singer » et animateur de « I Can See Your Voice ».

Mais Stephen Curry, il ne l’est pas.

Jeong a tenté quelques tirs sur le demi-terrain lors d’un temps mort à la Ball Arena de Denver lors du premier match de la finale de la NBA 2023 entre les Denver Nuggets et le Miami Heat. Et, eh bien, c’est une bonne chose qu’il soit si bon dans ses tâches quotidiennes.

Criez à l’équipe de battage médiatique des Nuggets, qui s’est stratégiquement déployée pour attraper les soulèvements désespérés de Jeong avant qu’ils ne naviguent vers les spectateurs dans la foule.

Jeong n’était cependant pas le seul à avoir eu du mal à trouver son tir jeudi soir à Denver. Aucune des deux équipes de la NBA n’a très bien tiré lors de la victoire 104-93 des Nuggets contre le Heat, et Miami en particulier a eu des problèmes dans ce département, ne passant que de 13 pour 39 sur une plage de trois points. C’est une grande raison pour laquelle les Nuggets ont retardé un retour tardif de Heat pour prendre une avance de 1-0 dans la série.

Le match 2 est vendredi. On ne sait pas encore si Jeong reçoit des coups pour une tentative de rédemption.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Pépites de Denver chaleur de Miami Asssociation nationale de Basketball