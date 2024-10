Ken Jennings s’excuse pour l’indice « problématique »

Péril! l’animateur Ken Jennings a présenté lundi des excuses en milieu de match à une candidate après un moment gênant avec un indice. Comme Divertissement hebdomadaire raconte, les candidats ont été invités à compléter la phrase rimée vieille de plusieurs décennies, « Les hommes font rarement des passes à… » Après le retour du champion, Will Wallace a répondu correctement, « les filles qui portent des lunettes ? » Jennings s’est adressé à la candidate Heather Ryan, qui porte des lunettes, pour lui dire : « C’est un peu problématique, désolé Heather. »

Wallace est également intervenu, ajoutant « très » au commentaire de Jennings. « L’émission a été coupée pour montrer les trois joueurs, et Heather s’est moquée, l’air mal à l’aise et se tournant vers l’extérieur, riant avec le public », selon Télé Insider. Ryan a presque eu le dernier mot dans le jeu en gagnant, mais elle a perdu un dollar angoissant face au nouveau champion Ian Taylor. (Plus d’histoires de Jeopardy.)