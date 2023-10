Qu’est-ce qu’une pyramide humaine ?

« Péril! » L’animateur Ken Jennings a fait une première pour le quiz de lundi lorsqu’il a répondu à la demande décalée d’un concurrent de former une pyramide humaine sur scène.

L’émission a partagé le moment amusant qui a parcouru le générique après que la candidate au Champions Wildcard, Emily Seaman Hoy, ait expliqué plus tôt qu’elle et sa famille aiment prendre une photo d’eux-mêmes en train de former une pyramide lorsqu’ils voyagent dans des endroits tels que les pyramides de Gizeh ou à l’extérieur de la ville de Mexico. et sous les aurores boréales.

« Notre prochain grand objectif est d’obtenir une pyramide sur le ‘Jeopardy !’ scène avec l’animateur de « Jeopardy! » », a-t-elle déclaré à Jennings.

« Nous n’avons jamais fait de pyramide humaine ici, et je ne pense pas y avoir jamais été, donc nous devrons en parler après le spectacle », a-t-il répondu.

Étonnamment, il y est parvenu – avec la série capturant une photo de sa famille en exécutant une, puis Jennings intervenant.

« Eh bien Ken, il y a une première fois pour tout ! » » a écrit l’émission sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’une vidéo et d’une photo du moment.

Hoy, qui était auparavant sur deux épisodes en 2021, s’est classé deuxième derrière le candidat Dane Reighard.

En plus d’héberger « Jeopardy ! », Jennings accueille la nouvelle saison de « Celebrity Jeopardy ! » alors que Mayim Bialik a démissionné en raison de la grève des écrivains en cours. La grève a officiellement pris fin mercredi.

Après l’annonce de la nouvelle en août, les fans ont partagé leurs sentiments mitigés sur les capacités d’hébergement de Bialik, certains préférant même Jennings.

« C’est génial de voir Ken, j’adore qu’il héberge », a écrit un fan sur la publication Instagram présentant la nouvelle affiche.

« Maintenant que Mayim n’héberge plus, je peux regarder ça », a écrit un utilisateur, faisant référence à la décision de Bialik de prendre du recul.

« Péril! » a toujours soutenu Bialik en tant que choix d’hébergement.

Avant que Bialik et Jennings ne prennent le relais, l’émission était animée par Alex Trebek, dont le mandat dans le jeu télévisé a duré 37 saisons. Après une longue bataille contre le cancer du pancréas, l’homme de 80 ans est décédé en novembre 2020.