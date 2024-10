Ken Jennings désolé pour le « Jeopardy ! » « problématique » indice

Ken Jennings a présenté ses excuses à un « Jeopardy ! » candidat cette semaine pour un indice « problématique » qui a été interprété par certains comme sexiste. Cependant, d’autres ont contesté la manière dont l’hôte a géré l’incident.

Sur L’épisode de lundi du jeu-questionnaire « Jeopardy ! » l’animateur et jeu télévisé GOAT a maladroitement livré un indice dans la catégorie « Compléter la phrase rimée ».

« Les hommes font rarement des concessions », a déclaré Jennings, commençant la citation irrévérencieuse de Dorothy Parker.

« Que sont les « filles qui portent des lunettes » ? » le candidat Will Wallace, directeur de la conception de jeux, est arrivé.

« Ouais, c’est un peu problématique », a déclaré Jennings dans la foulée de la réponse de Wallace.

Le candidat était d’accord avec l’évaluation de Jennings sur l’observation du célèbre poète au XXe siècle, répondant « très ». La concurrente de Wallace, la directrice du programme de santé Heather Ryan, qui a choisi l’indice de 400 $, portait des lunettes – une coïncidence qui a incité Jennings à dire : « Désolé, Heather ».

Jennings et les concurrents ont continué le match, avec Wallace, qui avait connu une séquence de quatre victoires consécutives, en troisième position. Ryan a terminé l’épisode à la deuxième place, loin du représentant des ventes de produits alimentaires Ian Taylor.

À propos, ce n’est pas la première fois que l’adage – considéré comme un mot d’esprit à propos de Parker propres faiblesses romantiques – a été utilisé dans l’émission. La citation de Parker est apparue sous une forme ou une autre au moins une douzaine de fois depuis 1985, selon le journal géré par des fans. J! archivebien qu’il n’ait pas été utilisé depuis plus d’une décennie avant d’apparaître lundi.

Le timing de l’indice n’était pas idéal. L’épisode, qui a probablement été enregistré des semaines à l’avance, a été diffusé quelques jours après que deux anciens employés de Sony Pictures Entertainment ont intenté des poursuites pour discrimination sexuelle et raciale contre « Jeopardy ! et « La Roue de la Fortune ». En réponse au procès, la société mère des jeux télévisés a déclaré que la nouvelle équipe de direction des émissions était « dédiée à promouvoir une culture d’inclusion et de respect » et que Sony « prend toutes les allégations de discrimination très au sérieux ».

Représentants de « Jeopardy ! » n’a pas immédiatement répondu mercredi à la demande de commentaires du Times.

Même si l’incident « problématique » est apparu de courte durée dans l’épisode, le discours autour de celui-ci a vécu sur les réseaux sociaux.

« La catégorie des phrases rimées était horrible, en particulier l’indice sexiste », a déclaré un téléspectateur. a écrit sur Reddit dans un fil de discussion sur l’épisode du 28 octobre.

« Franchement, je n’ai pas besoin d’entendre Ken lire un indice manifestement dépassé et inapproprié et ensuite le qualifier de ‘problématique’. » un autre rédacteur a répondu. « Peut-être qu’il peut utiliser sa position pour l’éteindre avant qu’il ne soit diffusé. »

«C’était un choix bizarre. Il existe de nombreuses autres phrases rimées parmi lesquelles choisir qui ne mettent pas vos candidats, votre hôte et votre public visiblement mal à l’aise », un autre dit.

«C’était un mauvais indice et les scénaristes devraient en avoir honte. Toute cette catégorie était nulle », un utilisateur de Reddit a écrit en réponse à la couverture des excuses de Jennings.

Pourtant, l’accueil réservé à l’inclusion de la citation a été mitigé. D’autres ont loué son utilisation et l’histoire de Parker en tant qu’écrivain acerbe.

« Cette citation, d’une manière ou d’une autre, a été référencé 12 fois sur Jeopardy!selon J! Archive. Cela inclut la nuit dernière, qui était la première mention de ce type depuis 2013 », un autre utilisateur de Reddit souligné. « Compte tenu de cette histoire et de l’importance de Dorothy Parker en tant que figure littéraire, je n’ai pas de problème à ce que cette citation soit utilisée comme indice. Ce que je conteste, c’est le commentaire de Ken. S’il pensait vraiment que cela posait problème, le lieu approprié pour soulever cette objection aurait été lors de la réunion de production du matin avec les scénaristes. S’il l’a fait et que l’album a été rejeté, il n’aurait pas dû le renouveler sur scène.

« Les téléspectateurs de Jeopardy ont été offensés par la célèbre citation de Dorothy Parker, ‘Les hommes font rarement des avances aux filles qui portent des lunettes’… C’est bon de voir que notre ami Dot a toujours le pouvoir de déranger les complaisants, toutes ces années plus tard ! » un utilisateur X dit.

«Nous *voulons* rester moins passants et continuerons à porter nos aides visuelles répulsives pour hommes, principalement pour que nous puissions fonctionner, mais aussi grâce aux bonus de dissuasion des Creeper. #jeopardy #foureyes », un autre a écrit.

« Les hommes ne font pas de concessions aux femmes pleurnichardes qui pensent à Jeopardy ! les indices sont « problématiques », » encore un autre a écrit. « Les lunettes sont le cadet de vos problèmes. »