Ken Jennings se tient prêt John Roderick après son Omnibus Le co-hôte de podcast a été critiqué pour un fil Twitter supprimé depuis.

Selon Le Wrap, Roderick a partagé 23 tweets ce week-end à propos du moment où sa fille de 9 ans ne savait pas comment utiliser un ouvre-boîte manuel sur une boîte de fèves au lard et il lui a demandé de le découvrir par elle-même, ce qui aurait pris » SIX HEURES de marche et d’arrêt »et a conduit l’enfant à fondre en larmes pendant que Roderick travaillait sur un puzzle à proximité. Alors que Roderick aurait considéré l’incident comme un «moment d’enseignement», de nombreux adeptes pensaient qu’il était allé trop loin.

Bientôt, les utilisateurs de Twitter ont commencé à critiquer Roderick et des phrases comme «Bean Dad» et «She’s 9» ont commencé à devenir tendance. Selon Le Hollywood Reporter, Roderick s’est d’abord défendu, changeant même sa biographie Twitter en «Bean Dad depuis 2021».

« D’une manière ou d’une autre, mon histoire d’apprendre à ma fille comment utiliser un ouvre-boîte et surmonter sa frustration a été diffusée sur une version de Twitter où je suis accusé de maltraitance d’enfants », aurait-il écrit. « C’est étonnant. Mon enfant va bien à tout le monde. »

Il aurait ajouté: «La meilleure partie de ce rapport de ces trolls parentaux est qu’ils n’arrêtent pas de dire à quel point priver mon enfant de fèves au lard pendant SIX HEURES est de la maltraitance. Six heures, c’est la durée entre les repas. à midi, dîner à six. Ils disent littéralement la maltraitance des enfants. «