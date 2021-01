« Partager cette étape avec Alex Trebek a été l’un des plus grands honneurs de ma vie », a déclaré Jennings. « Peu de choses dans la vie sont parfaites, mais Alex a fait ce travail à peu près parfaitement pendant plus de 36 ans, et c’était encore mieux de près. Nous avons été éblouis par son intelligence, son charme et sa grâce. »

Il a poursuivi: « Comme tous les ‘Jeopardy!’ fans, Alex me manque beaucoup et je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour nous tous. Soyons clairs: personne ne remplacera jamais le grand Alex Trebek. Mais nous pouvons l’honorer en jouant le jeu qu’il aimait. «

Jennings a déclaré que lors de l’enregistrement de l’émission, il avait également gardé un jeton spécial dans sa poche en signe de tête à Trebek.

Il a écrit sur Twitter: « Un ami m’a donné ce morceau de l’histoire du jeu-questionnaire: un billet pour le tout premier pilote d’Alex Jeopardy! De 1983. ( » ALEX TREBEK! PRIX DE PORTE! « ) Je l’ai gardé dans ma poche pendant que j’étais invité. Jeopardy! Cette semaine, comme porte-bonheur. «