Ken Griffin met en doute les espoirs de Nikki Haley après un don de 5 millions de dollars

Ken Griffin a donné 5 millions de dollars à un super Pac pro-Nikki Haley en décembre et janvier, renforçant ainsi sa campagne alors même que le milliardaire des hedge funds a mis en doute ses chances de remporter l’investiture présidentielle républicaine.

Une personne proche du dossier a confirmé que les dons au Fonds SFA avaient été faits avant les caucus de l’Iowa et les primaires du New Hampshire.

Ses défaites face à Donald Trump dans ces élections ont soulevé des questions sur la volonté des donateurs de continuer à financer sa campagne. Griffin, l’un de ses principaux donateurs, a admis sur CNBC que son chemin à parcourir était « une route plus étroite qu’elle ne l’était il y a huit semaines ».

Dans une déclaration distincte mardi, le fondateur de Citadel a salué le leadership de l’ancien ambassadeur à l’ONU avant de déclarer qu’il se concentrerait sur le financement des efforts républicains pour prendre le contrôle du Congrès lors des élections de novembre. Les républicains ne détiennent la Chambre des représentants qu’avec une faible majorité et pourraient renverser le Sénat en novembre.

“Pendant que les électeurs décident qui sera le candidat du parti républicain à la présidence, je continuerai de me concentrer activement sur le soutien aux candidats à la Chambre et au Sénat américains qui donnent la priorité à la liberté économique et à une défense forte de l’Amérique dans le pays et à l’étranger”, a déclaré Griffin.

Haley s’est engagée à faire campagne pour les primaires du 24 février en Caroline du Sud, où elle a été gouverneure. Mais Griffin a exprimé des doutes sur sa capacité à vaincre Trump, en partie à cause des troubles géopolitiques, notamment de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie et de l’attaque du Hamas contre Israël.

“Je pense que nous nous sentons tous plus en sécurité avec Trump comme président qu’actuellement”, a-t-il déclaré à CNBC.

“Je pense que nous voulons revenir à un président qui est simplement considéré comme plus puissant, plus responsable, et cela va être difficile à surmonter pour Nikki en ce moment”, a ajouté Griffin. « Son sang-froid ? Admirable. Son expérience en politique étrangère ? Formidable. Sa capacité à unir ce pays ? Phénoménal. Je ne sais tout simplement pas, cependant, qu’à ce moment-là, cela la mènera là où elle doit se rendre en Caroline du Sud et au-delà.

Trump a un « bilan de succès » en tant que président, a déclaré Griffin, en critiquant les efforts juridiques de certains États pour retirer le favori républicain du scrutin pour avoir prétendument incité à une insurrection pour annuler sa défaite de 2020. Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’annuler la décision de décembre de la Cour suprême du Colorado de le disqualifier du scrutin primaire présidentiel de l’État.

“Malgré toutes les rumeurs selon lesquelles Trump supprimerait la démocratie, je dois vous dire que les électeurs américains sont vraiment perturbés par ce qui s’est passé au Colorado”, a déclaré Griffin à CNBC. “Pour être franc, c’est lui le martyr en ce moment.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait le président Joe Biden ou Trump, Griffin a déclaré qu’il s’impliquerait dans les courses au Congrès et a félicité le candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie, Dave McCormick, ancien directeur général de Bridgewater Associates.

Griffin a donné 10 millions de dollars à un super Pac soutenant McCormick – deux fois plus que ses dons au SFA Fund – et 5 millions de dollars supplémentaires à un super Pac soutenant le candidat au Sénat du Montana GOP, Tim Sheehy, selon la personne familière avec ses contributions.

Plus tôt dans la course à la présidentielle, on s’attendait à ce que Griffin soit le plus grand soutien de Ron DeSantis, mais il s’est retiré avant que le gouverneur de Floride ne mette un terme à sa campagne ce mois-ci, craignant que DeSantis se soit orienté trop à droite.

La semaine dernière, Trump a déclaré que toute personne contribuant à Haley serait « définitivement exclue du camp MAGA ». Les financiers aux poches profondes Stanley Druckenmiller, Cliff Asness, Ken Langone et Henry Kravis devaient co-animer une collecte de fonds Haley à New York mardi, bien qu’un représentant de Langone ait déclaré qu’il n’y assisterait pas.

Recommandé

Les responsables de la campagne Haley ont utilisé la menace de Trump à leur avantage, en vendant des T-shirts sur lesquels est écrit : « Interdit. En permanence.” Ils disent avoir collecté 4 millions de dollars depuis la défaite des primaires du New Hampshire et qu’ils utilisent cet argent. La campagne Haley et deux super Pacs – SFA Fund et Americans for Prosperity – dépensent environ 2,4 millions de dollars en publicités cette semaine et la semaine prochaine, selon AdImpact, tandis que les groupes soutenant Trump dépensent relativement peu.

Tim Draper, un capital-risqueur de la Silicon Valley qui a investi très tôt dans des sociétés comme Tesla, a déclaré la semaine dernière au Financial Times que les donateurs de Haley n’étaient pas effrayés par la menace de Trump.

“Je pense que les donateurs redoublent d’efforts”, a déclaré Draper, ajoutant qu’il avait donné 3 millions de dollars pour soutenir Haley. “Je pense que des hommes désespérés font des choses désespérées, et les gens verront cela pour ce que c’était : un acte désespéré de la part de quelqu’un qui ne devrait pas être président cette fois-ci.”