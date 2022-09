Ken Griffin dit que la Fed n’a pas fait assez, doit continuer sur sa voie pour réinitialiser les attentes d’inflation

Ken Griffin, fondateur et PDG de Citadel, estime que la Réserve fédérale a encore du travail à faire pour faire baisser l’inflation, même après une série de fortes hausses de taux.

“Nous devons continuer sur la voie que nous avons empruntée pour nous assurer de réancrer les attentes d’inflation”, a déclaré Griffin lors du sommet Delivering Alpha Investor de CNBC à New York mercredi.

L’investisseur milliardaire a déclaré qu’il y avait une composante psychologique à l’inflation et que les Américains ne devraient pas commencer à supposer que l’inflation au-delà de 5% est la norme.

“Une fois que vous l’attendez assez largement, cela devient réalité, devient l’enjeu de table dans les négociations salariales, par exemple”, a déclaré Griffin. “Il est donc important que nous ne laissions pas les anticipations d’inflation se désancrer.”

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % en août d’une année sur l’autre, près d’un sommet de 40 ans et dépassant les attentes du consensus. Pour maîtriser l’inflation, la Fed resserre sa politique monétaire à son rythme le plus agressif depuis les années 1980. La semaine dernière, la banque centrale a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive, promettant d’autres hausses à venir.

Griffin a déclaré qu’il pensait que la Fed avait la tâche difficile de maîtriser l’inflation sans trop ralentir l’économie. Il a dit qu’il pourrait y avoir une chance pour une récession l’année prochaine.

“Tout le monde aime prévoir les récessions, et il y en aura une. C’est juste une question de quand, et franchement, à quel point. Est-il possible qu’à la fin de 23, nous ayons un atterrissage brutal ? Absolument”, a déclaré Griffin.

Le fonds phare multistratégie de Citadel, Wellington, a rebondi de 3,74% le mois dernier, portant sa performance 2022 à 25,75%, selon une personne familière avec les rendements.

