Ken Griffey Jr.veut aider à diversifier la Major League Baseball, ramener le sport «  à sa place  »

Ken Griffey Jr. est assis devant son ordinateur de bureau chez lui en Floride, ses doigts parcourant le clavier, cherchant à s’assurer que sa mémoire est aussi vierge que son swing de baseball.

Le voilà, il l’a trouvé: le 13 avril 1989. Ses débuts dans les ligues majeures lors de l’ouverture de la saison des Mariners de Seattle contre les Oakland Athletics. Il scanne le score de la boîte.

Harold Reynolds a pris le départ. Griffey était le deuxième frappeur. Le joueur de premier but Alvin Davis a frappé troisième. Darnell Coles était le frappeur du nettoyage. Jeffrey Leonard était à DH. Et Greg Briley était leur défenseur gauche.

Les six premiers joueurs de la formation de départ des Mariners étaient noirs, avec cinq autres joueurs noirs dans l’équipe. L’équipe qu’ils affrontaient ce jour-là, les Oakland Athletics, comptait quatre joueurs noirs sur le terrain avec Tony Phillips, Dave Henderson, Dave Parker et le lanceur partant Dave Stewart.

L’année suivante, les Mariners avaient sept joueurs en position noire, dont le père de Griffey.

Griffey continue de défiler, et quelques années plus tard, il était là: juste lui en tant que seul joueur noir des Mariners.

La population noire de joueurs de la Major League Baseball n’était que de 7,8% sur les listes de la journée d’ouverture de 2020. Trois équipes n’avaient pas un seul joueur noir et 16 équipes en avaient deux ou moins sur la liste.

Griffey sait qu’il ne peut pas inverser la tendance à lui seul, mais il fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire une différence.

Il a été embauché par la MLB en tant que conseiller principal du commissaire Rob Manfred pour aider à développer le jeu, avec «un accent sur les opérations de baseball et le développement des jeunes, en particulier sur l’amélioration de la diversité au niveau amateur».

L’ironie de son nouveau travail?

Le fils aîné de Griffey, Trey, a joué au football à l’Université de l’Arizona avant une courte carrière dans la NFL. Sa fille, Taryn, a joué au basket-ball pour l’Arizona. Et son plus jeune, Tevin, joue au football à Florida A&M.

Le voici donc, essayant de convaincre les enfants de jouer au baseball, espérant que ce sport deviendra leur sport de prédilection lorsque ses propres enfants choisissent d’autres sports. Là encore, dit-il, comment expliquez-vous que le fils de Barry Larkin, membre du Temple de la renommée, joue dans la NBA et le fils de Thurman Thomas, du Temple de la renommée de la NFL, joue au baseball dans l’ouest de l’Illinois?

«Nous rions tous et disons que nos enfants ne veulent même pas pratiquer les mêmes sports que nous avons pratiqués», a déclaré Griffey à USA TODAY Sports dans une longue interview de 90 minutes. «Je ne sais pas ce que c’est. Je ne sais pas si c’est parce qu’ils ne voulaient pas être comparés à leurs pères ou quoi. Vous regardez autour de vous et les gens peuvent avoir un premier amour pour une chose et finir par en faire une autre. Le premier amour de Michael Jordan était le baseball. Il en était de même pour Bo Jackson. La beauté de tout cela est d’essayer de ramener les enfants à jouer. «

Pourtant, même si ses propres enfants choisissent en fin de compte des sports autres que le baseball, Griffey prévoit de souligner aux enfants et aux parents qu’ils ne devraient pas être confinés à un seul sport. Il se souvient comment jouer au basket-ball et au football l’a aidé au baseball. Ses enfants pratiquaient non seulement tous les sports, mais aussi le piano. Pourquoi limiter le potentiel de quelqu’un?

« Vous devez les dessiner tôt et leur montrer les choses intéressantes sur le jeu », a-t-il déclaré. « Tout le monde n’a pas le câble ou ne peut pas regarder ESPN ou MLB Network, mais 95% d’entre eux ont un téléphone. Nous pouvons montrer à travers les médias sociaux comment jouer les différentes positions. Nous pourrions leur faire envoyer des vidéos d’eux-mêmes à la MLB et aux réseaux de repérage pour les aider et suivre leur croissance. Une fois intéressés et qu’ils pensent avoir une chance, cela fait toute la différence dans le monde. »

Le plus important aussi est d’apprendre aux parents comment agir. Trop souvent, Griffey a écouté les parents crier et réprimander leurs enfants. Il a vu beaucoup trop d’entraîneurs retirer des enfants d’un match pour avoir commis une erreur. Si les parents s’éclaircissent, les enfants aussi.

«Les gens doivent comprendre la différence entre être excité et ce crétin dans les gradins», a déclaré Griffey. «Je vois des parents épuiser leurs enfants. Certains parents veulent que leurs enfants soient X, Y et Z, et cela met tellement de pression sur l’enfant. La pression va venir d’influences extérieures, vous ne voulez pas qu’elle vienne de la maison, surtout dans le sport.

«J’ai entraîné le football de Pop Warner et je n’ai jamais empêché un enfant de faire une erreur. Vous allez faire des erreurs dans la vie, c’est comme ça que vous rebondissez. Si vous faites une erreur et que je vous tire, qu’avez-vous appris? Que vous ne pouvez pas faire d’erreur? … La seule chose dont ces enfants devraient s’inquiéter, c’est de savoir qui a les meilleures collations à la fin du match. »

Griffey, 51 ans, souhaite soutenir les efforts de la MLB pour atteindre les enfants depuis des années, en particulier les enfants noirs et les autres enfants de couleur. Il a dit à Manfred et Tony Clark, directeur exécutif de la Major League Baseball Players Association, qu’il voulait rester strictement dans sa voie. Il ne sera impliqué dans aucun conflit de travail. Il n’est pas sur le point de prendre parti. Il est là pour aider à développer le jeu de baseball, voulant vraiment avoir un impact.

Il était autrefois l’enfant qui a fait les grandes ligues à l’âge de 19 ans, a porté sa casquette à l’envers et a amené la prochaine génération de fanfarons au jeu. Maintenant, il veut faire passer le mot que même si vous n’avez rien de proche de son talent, tout est possible dans le jeu.

Sa famille devrait le savoir. Le père de Griffey, Ken Griffey Sr., était un choix de 29e ronde qui a fini par jouer 19 saisons. Le paysage du baseball MLB est rempli de joueurs dont personne ne croyait avoir un tir légitime.

Pourtant, même pour ceux qui ne se qualifient jamais dans la cour des grands, ou même après le collège ou le lycée, Griffey prévoit d’accentuer d’autres opportunités d’emploi hors du terrain dans le baseball.

Il n’y a qu’un seul directeur général actif, Jerry Dipoto des Mariners de Seattle, qui a joué à la Major League Baseball. Ken Williams des White Sox de Chicago est le seul chef des opérations de baseball à avoir une expérience dans les ligues majeures. La plupart des directeurs généraux du jeu n’ont jamais joué après l’université, ni même après le lycée. Et Kim Ng vient de devenir la première femme GM de l’histoire du baseball cet hiver avec les Marlins de Miami. Ce n’est pas différent des gestionnaires, des entraîneurs, des scouts, des directeurs de ferme, des relations publiques et communautaires, des vidéastes, des développeurs de recherche ou de ceux de l’analytique.

« Les gens ne comprennent pas qu’il y a des gens qui n’allaient jamais réussir dans le baseball et ils ont obtenu des emplois dans le baseball », a déclaré Griffey. « Ils doivent être dans le jeu qu’ils aiment. Ils peuvent dire: «Je ne pourrai peut-être pas y jouer, mais je peux être à proximité.

«Je veux m’assurer qu’ils réalisent combien d’opportunités il y a au baseball. »

Cela va prendre du temps, bien sûr. Lorsque les meilleurs jeunes athlètes peuvent aller directement à la NBA ou jouer le dimanche dans la NFL, monter en bus pendant quelques années chez les mineurs n’est pas nécessairement attrayant.

Les Oakland A pensaient avoir l’un des meilleurs jeunes athlètes d’Amérique lorsqu’ils ont signé le voltigeur de l’Oklahoma Kyler Murray après l’avoir sélectionné neuvième du repêchage de la MLB 2018, seulement pour le voir remporter le trophée Heisman en jouant au football pour les Sooners cet automne. Il a changé d’avis, a rendu sa prime de signature de 4,66 millions de dollars et a signé un contrat de quatre ans de 35,6 millions de dollars avec les Cardinals de l’Arizona, y compris une prime de signature de 23,6 millions de dollars.

Certaines choses, comme convaincre les enfants de contourner la célébrité potentielle dans la NFL et la NBA ou au moins d’essayer de devenir des athlètes de deux sports comme Bo Jackson et Deion Sanders, vont prendre du temps.

«Nous allons devoir comprendre celui-là», a déclaré Griffey en riant. «Cela doit être fait par le bureau du commissaire et le syndicat pour gérer la façon de gérer cela. Je vais juste travailler sur les enfants.

Si je peux les amener à commencer à jouer tôt et à avoir cet amour du jeu, peut-être que le reste prendra soin de lui-même, et nous pourrons ramener ce jeu à sa place. »

