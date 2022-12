Ken DeLand: Un rapport de la police française indique qu’un étudiant américain porté disparu est “d’humeur fragile”, “pourrait être déprimé”

Un rapport de la police française décrit l’étudiant américain disparu Ken DeLand comme étant “d’humeur fragile” et peut-être “déprimé” alors que la recherche de l’étudiant de 22 ans à l’étranger s’étend sur deux semaines.

Un rapport de la police nationale du ministère de l’Intérieur français – obtenu et traduit par Fox News – établit les “faits concrets et troublants” considérés comme “obligatoires pour une enquête appropriée”. Le rapport, daté du 29 novembre, décrit DeLand comme un étudiant américain qui “ne parle pas bien le français”.

Il note également DeLand, décrit comme ayant les cheveux blonds courts, les yeux bleus et une barbe et une moustache beige clair et blonde, comme étant d’une “humeur fragile” et “peut être déprimé”.

Dans un communiqué obtenu lundi par Fox News Digital, le procureur de Grenoble Eric Vaillant a déclaré que DeLand était “arrivé en France mal préparé et avait du mal à se faire des amis”.

Il a également déclaré que DeLand “semble avoir quitté Grenoble volontairement”.

Le père de DeLand, également nommé Ken DeLand, en parlant avec Fox News Digital, s’est plaint que Vaillant semblait avoir accès à des témoignages et à plus d’informations que sa propre famille, qui a été repoussée par des institutions réticentes à publier des détails sur DeLand, 22 ans. sans que l’élève adulte renonce d’abord à son droit à la vie privée.

DeLand, actuellement inscrit à l’Université St. John Fisher à Rochester, NY, a suivi environ cinq ou six ans de cours de français au collège et au lycée et a été Eagle Scout à Clifton Springs, NY.

Jim Conners, président du comité de la Boy Scout Troop 59, a déclaré qu’il était très impliqué avec Kenny tout au long de sa carrière de scout depuis l’âge de 10 à 18 ans. Pour son projet Eagle Scout, DeLand a organisé des bannières d’anciens combattants à accrocher dans tout le village, la coordination avec les familles pour fournir des photos, les soudeurs pour fabriquer les porte-bannières et les services d’impression pour préparer les bannières pour la Journée des anciens combattants, a déclaré Conners.

Sur ce que le procureur français a dit de DeLand ayant du mal à se faire des amis, Conners a rejeté l’idée.

“Il est très sociable, très extraverti. Vous savez, pour autant que vous le sachiez, ce n’est vraiment pas caractéristique de ne pas pouvoir se faire d’amis”, a déclaré Conners à Fox News Digital à propos de DeLand. “Je me souviens où que nous soyons, il pouvait trouver quelqu’un à qui parler, et je suis sûr qu’il tient ça de son père. Parce que son père peut parler à n’importe qui et poursuivre une conversation. Peu importe qui c’est.”

DeLand, diplômée de Midlakes High School, a également déjà été internée pour la sénatrice de l’État de New York, Pam Helming, une républicaine, de 2019 à 2020. Helming a déclaré qu’elle avait rencontré DeLand pour la première fois lorsqu’il était en terminale au lycée et lui avait présenté une proclamation à sa cérémonie Eagle Scout.

Fox News Digital a rapporté pour la première fois que le père de DeLand a déclaré avoir reçu des conseils via le site Web de la famille – findkendeland.com – théorisant que son fils aurait déjà pu quitter la France sans être détecté via la zone Schengen, une zone « où 26 pays européens ont aboli leurs frontières intérieures » et les voyageurs peuvent passer sans présenter de passeport ou d’autres pièces d’identité.

Mais le père a noté que DeLand avait déjà voyagé en Italie pendant une pause de l’Université de Grenoble Alpes – et est ensuite retourné en France comme prévu pour poursuivre son programme d’études à l’étranger.

La famille a déclaré avoir entendu parler de DeLand pour la dernière fois le 27 novembre via WhatsApp. Il est allé en cours le 28 novembre, où ceux qui l’ont vu ont dit qu’il semblait “normal et heureux”, selon le site Internet de la famille.

DeLand a été porté disparu le 29 novembre après ne pas s’être présenté en classe ou avoir été vu par des amis ou sa famille d’accueil. Il aurait laissé tous ses biens au domicile de sa famille d’accueil, y compris son ordinateur, sa tablette, sa carte de train et son chargeur de téléphone. Son téléphone a sonné pour la dernière fois à la gare de Valence le 30 novembre.

Les relevés bancaires ont montré qu’il avait effectué un achat le 3 décembre au magasin Decathlon Sporting Goods de Montélimar, en France, pour seulement 8,40 $. La vidéo de surveillance a également montré le DeLand de 6 pieds et 190 livres entrant dans le magasin portant une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un jean bleu et des baskets tout en portant un sac à dos noir. Son programme d’études à l’étranger doit se terminer le 17 décembre et son visa expire le 20 janvier.

“Nous sommes au courant des informations faisant état d’un citoyen américain porté disparu en France”, a déclaré l’ambassade des États-Unis à Paris dans un communiqué à Fox News. “Lorsqu’un citoyen américain est porté disparu, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pendant qu’elles effectuent leurs recherches, et nous partageons des informations avec les familles chaque fois que nous le pouvons.”

“Le Département d’État n’a pas de plus haute priorité que le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l’étranger”, a-t-il ajouté. “Nous sommes prêts à fournir une assistance appropriée aux citoyens américains dans le besoin et à leurs familles.”

