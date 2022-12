Ken DeLand : un étudiant américain porté disparu en France retrouvé vivant en Espagne, selon un responsable

Kenneth DeLand, l’étudiant du nord de l’État de New York porté disparu en France depuis le mois dernier, a été retrouvé vivant en Espagne près de trois semaines après sa disparition, a confirmé un responsable vendredi matin.

Deland, un étudiant de 21 ans de l’Université St. John Fisher, étudiait à l’étranger à l’Université Grenoble Alpes à Grenoble lorsqu’il a été entendu pour la dernière fois le 28 novembre, a déclaré sa famille. Il a été porté disparu le lendemain après qu’il n’ait pas assisté aux cours et que sa famille d’accueil et ses amis n’aient pas eu de nouvelles de lui.

Le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant a confirmé dans un tweet traduit que DeLand avait parlé avec ses parents vendredi matin et se trouvait en Espagne.

Un porte-parole du bureau de Vaillant a ajouté dans une déclaration fournie à Fox News Digital que “Ken Deland a pu entrer en contact avec ses parents aujourd’hui et est censé être actuellement en Espagne”. La famille de DeLand n’a pas répondu aux multiples demandes de confirmation vendredi, et aucun détail supplémentaire n’a été fourni.

L’étudiant de six pieds et 190 livres, originaire de Sodus, New York, a ensuite été repéré sur des images de surveillance dans un magasin de sport à Montélimar vers 14 h 45, heure locale, le 3 décembre, lorsqu’il a acheté 8,40 $. L’Université St. John Fisher est située à Rochester, New York.

Un Notice jaune d’Interpol a été émis peu de temps après que DeLand a été porté disparu en France.

DeLand devait terminer son programme d’études à l’étranger le 17 décembre 2022.

