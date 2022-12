Ken DeLand : un étudiant américain porté disparu en France a eu du mal à se faire des amis, il est peut-être parti volontairement

L’étudiant américain qui a disparu alors qu’il étudiait à l’étranger en France était “insuffisamment préparé” à la vie à l’étranger et pourrait être parti volontairement, selon un procureur français.

Ken DeLand Jr., un senior de l’Université St. John Fisher à Rochester, New York, a contacté ses parents pour la dernière fois le 27 novembre sur l’application de messagerie WhatsApp après avoir quitté la maison de sa famille d’accueil pour prendre un train pour Valence, France. Son téléphone a été sonné pour la dernière fois le 30 novembre.

Le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, a déclaré dans une déclaration aux médias français que DeLand semble avoir quitté la ville volontairement après avoir eu du mal à se faire des amis.

L’étudiante de 22 ans apprenait le français à l’université Grenoble Alpes.

Vaillant a déclaré que DeLand avait exprimé le désir de partir tôt pour la ville de Marseille avant de rentrer chez lui aux États-Unis. Il devait quitter la France le 15 décembre.

La famille DeLand lancé un site web dans l’espoir de recevoir des conseils sur l’endroit où il pourrait être.

“Au début, Ken a eu du mal à s’intégrer et à se faire des amis à l’étranger”, a écrit la famille. “Cependant, il est resté positif et a noué d’excellentes relations. Nous avons appris qu’il avait dit à des amis aux États-Unis et en France qu’il souhaitait se rendre à Marseille avant de rentrer chez lui.”

Le site Web a déclaré que DeLand avait été vu pour la dernière fois portant une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un pantalon bleu, un sac à dos noir et des baskets.

La famille a déclaré qu’il mesurait environ 6 pieds et 190 livres. Ils ont également fourni une photo d’une caméra de surveillance de lui marchant à l’intérieur d’un magasin d’articles de sport le 3 décembre.

“Nous craignons le pire et voulons qu’il soit localisé”, lit-on sur le site Internet de la famille.

Selon les autorités françaises, DeLand a été porté disparu le 29 novembre après n’avoir pas assisté aux cours ou avoir été vu par des amis ou sa famille d’accueil, ce qui a déclenché une enquête sur sa disparition.

Des camarades de classe qui l’ont vu sur le campus la veille ont déclaré qu’il semblait normal et heureux, a indiqué le site Web de la famille.

La banque de DeLand a autorisé la police à suivre ses achats après avoir appris sa disparition. Il a effectué un achat de 8,40 dollars dans un magasin à 9 heures du matin le 3 décembre dans la ville de Montélimar, selon son relevé bancaire.

Il apprenait à l’étranger grâce au programme d’études à l’étranger appelé l’American Institute for Foreign Study, qui a déclaré qu’il “rejoignait d’autres personnes préoccupées par sa sécurité et nous travaillons avec les forces de l’ordre locales qui ont commencé une recherche”.

“Nous avons été en contact avec la famille et l’université de Kenneth et nous espérons son retour rapide et en toute sécurité”, a déclaré l’AIFS dans un communiqué.

Les informations que la famille a reçues via son site Internet ont été transmises au FBI, qui assiste les autorités internationales dans l’enquête via son bureau à Paris.

Le département d’État américain a déclaré qu’il était “au courant des informations faisant état d’un citoyen américain porté disparu en France”.

“Lorsqu’un citoyen américain est porté disparu, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pendant qu’elles effectuent leurs recherches, et nous partageons des informations avec les familles comme nous le pouvons”, a déclaré un porte-parole du département d’État à Fox News Digital. “Le Département d’État n’a pas de priorité plus élevée que le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l’étranger. Nous sommes prêts à fournir une assistance appropriée aux citoyens américains dans le besoin et à leurs familles.”