Ken DeLand: L’étudiant américain disparu en France est membre d’une organisation conservatrice du campus, selon le groupe

L’étudiant américain qui a disparu en France alors qu’il étudiait à l’étranger est membre de Turning Point USA, une organisation conservatrice présente sur de nombreux campus universitaires.

Ken DeLand Jr. est un senior à l’Université St. John Fisher à Rochester, New York, et a disparu alors qu’il apprenait le français à l’Université de Grenoble Alpes. Il a contacté ses parents le 27 novembre via WhatsApp, mais n’a plus eu de nouvelles depuis. L’étudiant est monté à bord d’un train à destination de Valence, en France, le 27 novembre, selon sa famille.

“Priez pour Ken”, lit-on sur Instagram par des étudiants de TPUSA. “Aidez-nous à trouver le président de notre chapitre, Ken DeLand… Ken a été entendu pour la dernière fois par sa famille le 27 novembre 2022 lorsqu’il a quitté la résidence de sa famille d’accueil et est monté à bord d’un train pour Valence, en France.”

Le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, avait précédemment déclaré à Fox News Digital que DeLand semblait avoir quitté la ville par ses propres moyens.

Vaillant a déclaré que DeLand “avait dit à plusieurs personnes qu’il était arrivé en France insuffisamment préparé et qu’il avait du mal à se faire des amis”.

La police a obtenu une copie des achats récents de DeLand et a découvert qu’il avait utilisé une carte bancaire pour effectuer un achat dans la ville de Montélimar le 3 décembre à 9 heures.

DeLand a été “vu pour la dernière fois portant une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un jean/pantalon bleu, un sac à dos noir et des baskets”, selon un site Web créé par sa famille.

“Nous craignons le pire et voulons qu’il soit localisé, merci de partager cette information”, a déclaré le le site Web lit.