Ken DeLand: le père d’un étudiant américain porté disparu en France met en garde les autres parents contre les études à l’étranger

Le père d’un étudiant américain porté disparu en France depuis plus de deux semaines a lancé un avertissement aux autres parents d’enfants majeurs souhaitant étudier à l’étranger.

Ken DeLand a déclaré à Fox News Digital qu’il n’avait aucune réserve en tant que parent lorsque son fils de 22 ans, Ken “Kenny” DeLand, a déclaré pour la première fois qu’il souhaitait étudier à l’étranger à l’Université de Grenoble Alpes.

“C’est un adulte, alors il s’est inscrit. Il a dit : ‘Je veux voyager à l’étranger.’ Je me dis: “OK, ça ressemble à une idée””, a déclaré l’aîné DeLand à Fox News Digital à propos de son fils, qui est inscrit à l’Université St. John Fisher de Rochester, New York. “Vous savez, les enfants de cet âge sont farouchement indépendants. Ils veulent sortir et explorer le monde. Pas de problème.

“Je ne sais pas tout sur la légalité et tout le reste”, a déclaré DeLand lors d’un entretien téléphonique. “Je ne suis qu’un parent qui s’inquiète du sort de mon enfant, évidemment.”

Cependant, depuis que son fils a disparu, le père dit qu’il n’a reçu que des refoulements de l’université française et de l’AIFS à l’étranger en raison d’une soi-disant loi sur la protection de la vie privée. Parce que le jeune DeLand est un adulte, il a dû signer pour donner aux institutions la permission de partager des informations privées avec d’autres parties, y compris ses propres parents, a expliqué le père.

“La seule façon dont je comprends que vous seriez en mesure de contourner cela serait si Kenny devait signer une renonciation à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Eh bien, s’il est absent, il ne peut pas signer quelque chose. Et en entrant là-dedans, je n’ai jamais penserais que cela arriverait un jour dans mes rêves les plus fous”, a déclaré DeLand.

« Était-ce un oubli que ce quelque chose aurait dû être signé ? Je peux dire que ça l’est maintenant, mais ça ne va pas me faire du bien, tu sais ? ajouta le père inquiet. “Mais vous pouvez voir le niveau d’importance de cela maintenant. Maintenant que nous avons heurté un mur de briques.”

Dans une déclaration à Fox News, AIFS Abroad a déclaré: “Kenneth DeLand, un étudiant de l’Université St. John Fisher étudiant dans le cadre d’un programme AIFS Abroad à Grenoble, en France, a été porté disparu.”

“AIFS se joint à d’autres personnes préoccupées par sa sécurité et nous travaillons avec les forces de l’ordre locales qui ont commencé une recherche”, ajoute le communiqué. “Nous avons été en contact avec la famille et l’université de Kenneth et nous espérons son retour rapide et en toute sécurité.”

Le département d’État américain a également reconnu le cas de DeLand dans une déclaration à Fox News Digital.

“Nous sommes au courant des informations faisant état d’un citoyen américain porté disparu en France. Lorsqu’un citoyen américain est porté disparu, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales dans le cadre de leurs recherches, et nous partageons les informations avec les familles comme nous le pouvons”, a déclaré un porte-parole du département d’État. a déclaré à Fox News Digital.

“Le Département d’État n’a pas de priorité plus élevée que le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l’étranger”, ajoute le communiqué. “Nous sommes prêts à fournir une assistance appropriée aux citoyens américains dans le besoin et à leurs familles.”

La famille a été en contact avec la représentante Claudia Tenney, RN.Y., qui a ouvert une enquête du Congrès sur la disparition de DeLand et a impliqué le FBI.

L’aîné DeLand a déclaré qu’il avait également été en contact fréquent avec l’ambassade des États-Unis et avait essayé d’appeler les municipalités et les services de police français locaux, bien qu’il ait admis que la barrière de la langue s’était avérée difficile.

“Il y avait des amis avec qui il étudiait à l’Université Grenoble Alpes. Mais on ne m’a pas donné leurs noms ni leurs numéros de téléphone. Cela m’aiderait si je leur parlais. Mais je ne pense pas que l’AIFS puisse divulguer, ou le collège peut divulguer cela en raison de la confidentialité des étudiants », a déclaré l’aîné DeLand. “Fournissez-moi des noms et des numéros et j’appellerai partout.”

La famille a créé un site Web – findkendeland.com – avec des photos du DeLand disparu et des informations sur les progrès des efforts de recherche jusqu’à présent. La famille a entendu parler de lui pour la dernière fois via l’application de messagerie WhatsApp le 27 novembre.

Par la suite, ils pensent que DeLand a quitté la résidence de sa famille d’accueil et est monté à bord d’un train pour Valence, en France.

Son père a déclaré à Fox News Digital qu’il ne savait pas pourquoi son fils se dirigeait là-bas.

Le téléphone de l’étudiant a sonné pour la dernière fois le 30 novembre. Selon les relevés bancaires, DeLand a effectué un achat dans un magasin le 3 décembre à Montélimar – à environ deux heures de l’université – à 9 heures du matin pour 8,40 $.

Des images de surveillance montrent le DeLand de 6 pieds et 190 livres portant une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un jean bleu et des baskets tout en portant un sac à dos noir dans le même magasin.

Diplômé en psychologie, son intention était de devenir avocat après l’obtention de son diplôme, a déclaré son père.

L’ambassade et les consulats des États-Unis en France ont émis un rappel de sécurité et de fermeture des vacances aux citoyens américains à l’étranger.

L’avertissement se lit comme suit : “Avec le début de la saison des fêtes, l’ambassade vous rappelle de maintenir une bonne sécurité personnelle et une bonne connaissance de la situation. Les grands rassemblements peuvent présenter une opportunité pour les éléments criminels et les groupes terroristes. Incidents de délits mineurs, tels que le vol à la tire et les vols de téléphone, sont souvent dirigés contre les touristes et les acheteurs de vacances. De même, les terroristes peuvent attaquer sans avertissement ou presque, ciblant des lieux touristiques, des centres de transport, des marchés et des centres commerciaux, des lieux de culte et d’autres lieux publics. les zones touristiques doivent accorder une attention particulière à leur environnement.”

DeLand était un Eagle Scout et avait auparavant fréquenté le Midlakes High School à Clifton Springs, New York. Il a suivi des cours de français tout au long du lycée et a cherché à améliorer ses compétences en étudiant à l’étranger, a déclaré son père.

La communauté de Clifton Springs a organisé un service de prière pendant le week-end à l’église méthodiste unie, où les amis et la famille ont allumé des bougies et noué des rubans pour le retour sain et sauf du jeune homme de 22 ans disparu.

“Nous vous aimons et nous espérons que vous êtes en sécurité. Et nous espérons que vous pourrez revenir bientôt”, a déclaré l’aîné DeLand à Fox News Digital, s’adressant à son fils. “C’est toujours la tradition de se retrouver en famille pour Noël.”

Le programme d’études à l’étranger de DeLand devait se terminer le 17 décembre. Son visa expire le 20 janvier.

