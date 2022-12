Ken DeLand: Le pasteur se souvient d’un étudiant américain disparu en tant qu’Eagle Scout, espérant revenir de “l’aventure” à l’étranger

Un pasteur qui a beaucoup travaillé avec Ken “Kenny” DeLand – un étudiant américain porté disparu en France pendant plus de deux semaines – a déclaré que c’était un “privilège et un honneur” de connaître le jeune homme de 22 ans en tant qu’Eagle Scout.

Le révérend Brian Fellows, pasteur de l’église méthodiste unie de Clifton Springs au cours des cinq dernières années, a déclaré à Fox News Digital qu’il restait optimiste quant au fait que DeLand contacterait bientôt ses parents pour leur faire savoir qu’il était en sécurité “lorsque cette aventure sera terminée”. Il connaît DeLand depuis qu’il est devenu Eagle Scout il y a quatre ans.

“Je le connaissais comme une aventure amusante et aimante. Je l’ai vu faire les choses typiques des scouts, vous savez, faire des farces et être juste des garçons, s’amuser et vivre une aventure et apprendre”, a déclaré Fellows.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui avait traversé l’esprit en apprenant la disparition de DeLand, Fellows a déclaré: “Ça fait mal. C’était quelqu’un qui, vous savez, avait une relation avec la communauté religieuse, une relation avec la communauté dans son ensemble. Et de le faire disparaître. C’est on a l’impression qu’il manque une partie de nous.”

Le pasteur a déclaré qu’il avait moins vu DeLand depuis qu’il s’était inscrit à l’Université St. John Fisher de Rochester, New York, mais qu’il était resté en contact avec certains de ses copains scouts. Se souvenant affectueusement de DeLand, cependant, Fellows offre tout soutien spirituel à sa famille, même s’ils ont juste besoin de quelqu’un à qui parler pour traiter les choses.

DeLand, bien qu’il ait voyagé en Italie pendant les vacances universitaires plus tôt dans le semestre et soit revenu plus tard en France, a été porté disparu le 29 novembre lorsqu’il n’a pas suivi les cours à l’Université de Grenoble Alpes ni contacté sa famille d’accueil française. Il a parlé pour la dernière fois à sa famille à New York le 27 novembre via WhatsApp.

Son téléphone a sonné pour la dernière fois dans une gare de Valence, en France, le 30 novembre. Et des relevés bancaires et une vidéo de surveillance l’ont placé pour la dernière fois dans un magasin d’articles de sport à Montélimar, en France, le 3 décembre.

Au milieu des commentaires d’un procureur français selon lesquels DeLand avait du mal à se faire des amis à l’étranger, Fellows a affirmé qu’il savait que DeLand était normalement très sociable et partageait sa propre théorie.

“Enjoué, aventureux”, a déclaré le pasteur à propos de DeLand. “Ce que j’ai entendu des gens et ce que nous avons pensé, c’est à Kenny. ‘Oh, j’ai perdu mon téléphone. Je devrai contacter mes parents une fois cette aventure terminée.’ Nous espérons que c’est exactement ce qu’il fait”, a déclaré Fellows. “Il est parti vivre une aventure quelque part, et quand il reviendra, il contactera sa famille. Mais non, nous ne savions pas qu’il était quelqu’un qui pourrait être retiré ou quelque chose comme ça. Social sortant. Vous voulez une aventure ? Rejoignez-nous une aventure. C’est le Kenny que j’ai connu.

Bien qu’il ait suivi cinq ou six ans de français au collège et au lycée, un rapport de la police française, daté du 29 novembre, note que DeLand “ne parle pas bien le français”, était d’une “humeur fragile” et “peut-être déprimé”.

“J’espère qu’il est en paix où qu’il soit, qu’il profite de l’aventure, qu’il se rapproche de Dieu à travers l’aventure ou le voyage dans lequel il se trouve”, a déclaré Fellows.

Jim Conners, président du comité des Boy Scouts Troop 59, a déclaré à Fox News Digital qu’il avait également beaucoup travaillé avec DeLand depuis l’âge de 10 à 18 ans. Pour le projet Eagle Scout de DeLand, il a choisi d’organiser des bannières affichant des photos d’anciens combattants locaux. suspendu à travers le village de Clifton Springs.

DeLand s’est coordonné avec des soudeurs pour fabriquer les panneaux, des familles d’anciens combattants pour fournir les photos et des entreprises d’impression pour créer les bannières. Ils ont d’abord été suspendus pour la Journée des anciens combattants cette année-là, mais le projet lancé par DeLand s’est poursuivi chaque année pour la Journée des anciens combattants et le Memorial Day depuis, a déclaré Conners.

S’exprimant depuis le bureau de son église à Clifton Springs, Fellows a rappelé l’impact du projet.

“Quand les bannières se lèvent pour le Memorial Day, quand elles se lèvent pour la Journée des anciens combattants, j’ai le sourire aux lèvres en marchant dans nos rues parce que cela me rappelle aussi Kenny et son service à notre communauté”, Fellows a déclaré à Fox News Digital. “Et j’ai l’impression que nous redonnons à Kenny et à sa famille en faisant ces choses pour se souvenir de lui et donner de l’espoir à sa famille.”

“Son projet nous a donné des raisons de nous souvenir de certaines de ces personnes qui sont sur les bannières avec lesquelles je peux interagir. Bien sûr, ce ne sont plus des jeunes. Mais pour pouvoir leur parler et savoir ce que Kenny a fait compte pour eux, cela renforce en moi à quel point il compte pour notre communauté », a ajouté Fellows. “Et j’espère que cela vous donne une idée de qui est Kenny et à quel point il est important pour nous. Ce fut un privilège et un honneur de pouvoir travailler à ses côtés et de se souvenir de lui alors que nous avançons avec ces deux vacances en particulier. .”

Le week-end dernier, Fellows a estimé qu’environ 125 à 130 personnes se sont présentées pour un service de prière pour Kenny. Décrivant la réponse de la communauté, les boursiers ont déclaré avoir exprimé leur “reconnaissance d’avoir eu la chance de se rassembler”.

“Nous leur avons fourni des moyens de partager ce qu’ils avaient sur le cœur. Grâce aux notes, nous avons mis en place un système leur permettant d’écrire des notes à la famille, puis de les mettre dans un classeur et de les envoyer à la famille afin qu’ils les aient à parcourir, lire car ils ont besoin d’encouragement », a déclaré le pasteur. “Et nous avons également attaché des rubans jaunes sur un arbre à l’extérieur de notre église pour nous rappeler chaque fois que nous descendons Main Street que nous devons également nous souvenir de Kenny et espérer son retour.”

DeLand, diplômée de Midlakes High School, a également précédemment été internée pour la sénatrice de l’État de New York, Pam Helming, une républicaine, de 2019 à 2020. Helming a déclaré qu’elle avait rencontré DeLand pour la première fois lorsqu’il était en terminale au lycée et lui avait présenté une proclamation à sa cérémonie Eagle Scout.