Ken DeLand, étudiant américain porté disparu en France, interné pour le sénateur de New York : “Une énergie positive”

Ken DeLand, un étudiant américain porté disparu en France depuis plus de deux semaines, précédemment interné pour le bureau d’un sénateur de l’État de New York, alors que l’homme politique se souvient comment le jeune homme de 22 ans, désormais porté disparu, avait “apporté une énergie positive avec lui chaque journée.”

DeLand, inscrit à l’Université St. John Fisher de Rochester, New York, a été entendu pour la dernière fois le 27 novembre.

L’étudiant, étudiant à l’étranger à l’Université de Grenoble Alpes, a été aperçu pour la dernière fois à environ 85 miles de distance par vidéosurveillance dans un magasin de Montélimar, en France.

Là, les relevés bancaires indiquent qu’il a fait un achat de 8,40 $ vers 9 h le 3 décembre et qu’il n’a pas été revu depuis.

KEN DELAND: LE PÈRE D’UN ÉTUDIANT AMÉRICAIN DISPARU EN FRANCE AVERTIT LES AUTRES PARENTS D’ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

“La nouvelle de la disparition de Ken est inquiétante et a certainement pris tout le monde par surprise”, a déclaré la sénatrice Pam Helming, une républicaine représentant le 54e district du Sénat de l’État de New York, dans un communiqué à Fox News Digital. J’ai rencontré Ken pour la première fois lorsqu’il était en terminale au lycée et je lui ai présenté une proclamation lors de sa cérémonie Eagle Scout. Ken est ensuite devenu stagiaire dans mon bureau du Sénat de 2019 à 2020 et a apporté une énergie positive avec lui chaque jour.”

“Je prie pour qu’il soit retrouvé en sécurité et qu’il rentre bientôt chez lui pour être avec sa famille”, a-t-elle ajouté.

Le père de DeLand, également nommé Ken DeLand, a déclaré à Fox News Digital plus tôt lundi que son fils étudiait la psychologie et visait à devenir avocat après l’obtention de son diplôme. Il a également suivi des cours de français tout au long de ses études secondaires et a vu les études à l’étranger comme une opportunité d’améliorer ses compétences linguistiques.

L’aîné DeLand a déclaré qu’il avait plaidé auprès de l’université française et de l’AIFS Abroad pour plus d’informations sur les amis ou les connaissances que le jeune homme de 22 ans traînait à l’étranger – ou tout autre détail qui pourrait conduire à sa localisation – mais les institutions ont cité des restrictions de confidentialité empêchant leur diffusion.

Parce que Kenny est un adulte, l’étudiant aurait dû signer une renonciation autorisant la divulgation d’informations privées à d’autres parties, y compris ses propres parents, selon l’aîné DeLand.

“Eh bien, s’il a disparu, il ne peut pas signer quelque chose. Et en y allant, je ne penserais jamais que ce serait quelque chose qui se produirait dans mes rêves les plus fous”, a déclaré l’aîné DeLand. “Je ne sais pas tout sur la légalité et tout le reste. Je suis juste un parent qui s’inquiète de savoir où se trouve mon enfant.”

Dans une déclaration à Fox News Digital, l’Université St. John Fisher a déclaré qu’elle “continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à l’enquête visant à retrouver Kenneth DeLand”.

“Les responsables de l’université sont restés en contact étroit avec l’American Institute for Foreign Study (AIFS) qui travaille avec les forces de l’ordre locales sur la recherche, ainsi qu’avec la famille de Kenneth pour leur offrir un soutien pendant cette période”, a déclaré un porte-parole de l’université. “Notre communauté universitaire garde l’espoir que Kenneth sera retrouvé en sécurité et rentrera chez lui.”

Les vacances ne commencent pour l’université que samedi.

Le département d’État a déclaré qu’il était “au courant des informations faisant état d’un citoyen américain porté disparu en France”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Lorsqu’un citoyen américain est porté disparu, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pendant qu’elles effectuent leurs recherches, et nous partageons des informations avec les familles comme nous le pouvons”, a déclaré un porte-parole à Fox News Digital. “Le Département d’État n’a pas de priorité plus élevée que le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l’étranger. Nous sommes prêts à fournir une assistance appropriée aux citoyens américains dans le besoin et à leurs familles.”

La famille de DeLand a déclaré qu’il était hors de propos que leur fils ne les contacte pas.