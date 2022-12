Ken DeLand disparu : un étudiant américain disparaît en France alors qu’il étudie à l’étranger

Un étudiant américain a disparu le mois dernier alors qu’il étudiait à l’étranger en France, ont déclaré ses parents.

Ken DeLand Jr., un senior de 22 ans de l’Université St. John Fisher de Rochester, New York, a contacté ses parents pour la dernière fois le 27 novembre sur l’application de messagerie WhatsApp. Ce contact a été établi après qu’il ait quitté la maison de sa famille d’accueil pour prendre un train pour Valence, en France.

Il n’a pas non plus publié de messages sur les réseaux sociaux depuis le 27 novembre. Le père de DeLand a déclaré que le téléphone de son fils avait été sonné pour la dernière fois le 30 novembre.

La famille lancé un site web dans l’espoir de recevoir des informations sur la localisation potentielle de leur fils disparu.

La banque de DeLand a autorisé la police à suivre ses achats après avoir appris sa disparition. Il a effectué un achat dans un magasin à 9 heures du matin le 3 décembre dans la ville de Montélimar, selon son relevé bancaire.

Le site Web de sa famille a indiqué qu’il avait été vu pour la dernière fois portant une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un pantalon bleu, un sac à dos noir et des baskets. Ils ont dit qu’il mesurait environ 6 pieds et 190 livres.

La famille a également fourni une photo d’une caméra de surveillance de lui marchant à l’intérieur d’un magasin d’articles de sport le 3 décembre.

“Nous craignons le pire et voulons qu’il soit localisé”, lit-on sur le site Internet de la famille.

Les autorités françaises ont déclaré que DeLand avait officiellement été porté disparu.

DeLand étudiait à l’étranger à l’Université de Grenoble Alpes dans le cadre du programme d’études à l’étranger appelé American Institute for Foreign Study.

Le programme a déclaré dans un communiqué qu’il “se joint à d’autres personnes préoccupées par sa sécurité et nous travaillons avec les forces de l’ordre locales qui ont commencé une recherche. Nous avons été en contact avec la famille et l’université de Kenneth et nous espérons son retour rapide et en toute sécurité. “

Le père de DeLand a déclaré dans une interview qu’un agent de liaison du programme avait contacté la famille et déclaré qu’il n’avait pas assisté aux cours.