Ken DeLand disparu : Chronologie de la disparition d’un étudiant américain alors qu’il étudiait à l’étranger en France

Ken “Kenny” DeLand – un étudiant américain étudiant à l’étranger en France – a disparu depuis plus de deux semaines. Ses parents, basés dans le nord de l’État de New York, ont lancé une campagne médiatique en faisant appel à des informations susceptibles de conduire à son retour avant Noël, tout en fournissant des conseils via findkendeland.com.

Un procureur français s’est joint à l’affaire, et le département d’État américain et l’ambassade des États-Unis à Paris ont déclaré qu’ils aidaient les autorités locales à localiser le jeune homme de 22 ans qui ne s’est pas présenté aux cours de l’Université de Grenoble Alpes depuis le 28 novembre. DeLand, inscrit à l’Université St. John Fisher à Rochester, NY, était un Eagle Scout et a suivi des cours de français tout au long du collège et du lycée – même s’il ne parlait pas couramment la langue.

Il a également effectué un stage dans le bureau d’un sénateur de l’État de New York et aspire à devenir avocat.

Ses parents ont dit qu’il était hors de propos pour lui de ne pas contacter la maison. Ils disent que les autorités locales, nationales et internationales – y compris les universités et AIFS Abroad – ont été réticentes à partager des informations privées – même avec sa propre famille – sur les allées et venues de Kenny parce qu’il est un adulte.

LA DISPARITION DE KEN DELAND EN FRANCE BRILLE LA LUMIÈRE SUR LA ZONE DE VOYAGE DES FRONTIÈRES « ABOLIES » DE L’EUROPE

Voici une chronologie des événements qui ont conduit à sa disparition et ce que l’on sait jusqu’à présent.

28 octobre – Kenny partage une photo sur Facebook de l’aéroport Nikola – Tesla, disant qu’il avait fait escale en Serbie ce jour-là.

Son père, également Ken DeLand, a déclaré à Fox News Digital que son fils avait voyagé dans toute l’Europe – comme c’est souvent le cas pour les étudiants à l’étranger – pendant une pause de l’Université de Grenoble Alpes pour visiter l’Italie.

Kenny a partagé des photos sur les réseaux sociaux de Rome, Naples et Florence.

18 novembre – Kenny partage un selfie sur Facebook avec une vue arc-en-ciel au-dessus de la Tour Eiffel à Paris. Sa page Facebook montre également des photos d’autres voyages à travers la France, ainsi qu’un cours de cuisine qu’il a suivi à l’étranger.

27 novembre – Kenny a parlé pour la dernière fois avec son père, également nommé Ken DeLand, et sa mère, Carol Laws, par WhatsApp. La famille pense qu’il a également parlé avec sa famille d’accueil française à Grenoble ce jour-là.

28 novembre – Kenny a suivi des cours à l’Université de Grenoble Alpes. Ceux qui l’ont vu ont dit qu’il semblait “normal et heureux”, selon le site Internet de la famille. Il a également parlé avec sa famille d’accueil ce jour-là.

29 novembre – Les responsables de l’université ont déposé un rapport de personne disparue auprès des autorités françaises et ont informé les parents de Kenny de sa disparition. Kenny n’a pas assisté aux cours et n’a pas été vu par ses amis ou sa famille d’accueil française.

“Au début, Ken a eu du mal à s’intégrer et à se faire des amis à l’étranger”, indique le site Web de la famille. “Cependant, il est resté positif et a noué d’excellentes relations. Il est essentiel de noter que Ken a des amis en France, et ce sont eux qui ont initialement signalé sa disparition à l’école et continuent de montrer leur soutien et de vérifier les mises à jour sur Ken. Nous avons tous la même mission : vouloir que Ken revienne sain et sauf.”

La famille DeLand a appris plus tard que Kenny avait pris le petit déjeuner, fait un sandwich et l’a emballé dans un petit sac avec des vêtements de rechange, son portefeuille et son téléphone portable. Ken a laissé tous ses biens au domicile de sa famille d’accueil, y compris son ordinateur, sa tablette, son laissez-passer de train et son chargeur de téléphone. Il a également parlé avec un voisin avant de partir.

“Ken a eu une conversation avec son voisin à l’extérieur de la maison de l’hôte, qui aurait été positive. Le voisin a dit que Ken semblait de bonne humeur et excité pour la journée”, indique le site Web de la famille. “Nous ne sommes pas au courant de toute la discussion ou si le voisin a été informé si Ken prévoyait de voyager.”

Un rapport de la police nationale du ministère de l’Intérieur français – obtenu et traduit par Fox News – établit les “faits concrets et troublants” considérés comme “obligatoires pour une enquête appropriée”. Le rapport, daté du 29 novembre, décrit DeLand comme un étudiant américain qui “ne parle pas bien le français”.

Il note également DeLand, décrit comme ayant les cheveux blonds courts, les yeux bleus et une barbe et une moustache beige clair et blonde, comme étant d’une “humeur fragile” et “peut être déprimé”.

30 novembre – Le téléphone de Kenny a sonné pour la dernière fois à la gare de Valence à 19h00 CEST. C’est à environ deux heures et demie de train de Grenoble. Son téléphone n’a eu aucune activité depuis cette date.

3 décembre — Selon ses relevés bancaires, Kenny a effectué un achat au magasin Decathlon Sporting Goods à Montélimar, en France, à 14h45 CEST pour 8,40 $. La vidéo de surveillance a également montré Kenny entrant dans le magasin à cette époque. Il portait une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un jean/pantalon bleu et des baskets et portait un sac à dos noir. Il mesure environ 6 pieds et pèse environ 190 livres.

Le programme d’études à l’étranger de Kenny se termine le 17 décembre et son visa expirera le 20 janvier 2023. Il aurait dit à des amis aux États-Unis et en France qu’il souhaitait se rendre à Marseille avant de rentrer chez lui.

S’il tente de quitter la France en train, son passeport sonnera, selon le site Internet de la famille.

Cependant, le père de DeLand a déclaré à Fox News Digital que la famille avait appris que Kenny aurait pu quitter la France sans être détecté – peut-être par la zone frontalière “abolie” de Schengen, qui n’exige pas que les voyageurs présentent une pièce d’identité. On ne sait pas, cependant, si Kenny a suivi cette voie.