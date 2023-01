Ken Bruce, 71 ans, a quitté la BBC au milieu d’une nouvelle tempête d’âgisme alors qu’il suit une série d’étoiles plus âgées à la porte

LA BBC était au centre d’une autre tempête d’âgisme plus tôt ce soir après que Ken Bruce ait quitté Radio 2 pour un radiodiffuseur commercial rival.

L’homme de 71 ans a refusé un nouveau contrat après s’être inquiété de la volonté de la société de recruter de jeunes talents, peut révéler The Sun.

Getty

Après un exode de stars plus âgées – toutes âgées de plus de 60 ans – le présentateur rejoindra Greatest Hits Radio en avril, emmenant avec lui son segment de quiz culte Popmaster.

La nouvelle de son départ survient à la suite d’une série d’écarts entre les meilleurs talents, dont Steve Wright, 68 ans, Paul O’Grady, 67 ans, Vanessa Feltz, 60 ans et Simon Mayo, 64 ans.

Ce soir, une source a déclaré : « Ken est le DJ le plus écouté d’Europe et n’a plus rien à prouver à la BBC.

« Il a passé un moment incroyable à travailler là-bas et est tellement reconnaissant de la fidélité de tous ses auditeurs.

« Mais ces dernières années, il y a eu un changement notable de direction, avec une volonté d’attirer un public plus jeune.

«La musique est devenue plus pointue et plus moderne et les DJ semblent de plus en plus jeunes, ce qui est un peu inquiétant pour la vieille garde.

“Ken est toujours extrêmement ambitieux et la BBC lui a en fait proposé un nouveau contrat.

« Mais après quelques mois de négociations, il a décidé que le moment était venu pour de nouvelles opportunités.

“Le fait qu’il emmène Popmaster avec lui est un vrai coup pour Greatest Hits – et un coup de marteau pour le Beeb. La crainte bien réelle est que les auditeurs partent en masse.

Les médias sociaux ont été inondés aujourd’hui de fans pleurant son départ, et beaucoup se sont engagés à boycotter Radio 2.

La présentatrice de télévision et compatriote écossaise Lorraine Kelly a tweeté: «C’est trop. Je trace la ligne – Ken Bruce est le meilleur présentateur à la radio partout dans le monde.

“Il est gentil, drôle, sage et chaleureux et je suis vraiment triste à ce sujet. Fin d’une époque. Tu vas beaucoup nous manquer jeune homme.

L’auditeur Darren Rigby-ONeill a posté: “Ken Bruce quittant Radio 2 pour aller à Greatest Hits Radio avec un créneau horaire similaire et avec Popmaster envoie un message sérieux sur la gestion actuelle de la station.

«Ils ne veulent clairement pas de présentateurs plus âgés et les éliminent progressivement. Regardez les cotes chuter.

Gary Marshall a ajouté: “Ken Bruce est de loin le plus grand DJ que la BBC ait jamais eu, une décision ridicule de le laisser partir, alors Greatest Hits Radio c’est alors…. #popmaster toujours à 10h30?”

Ken a régulièrement attiré plus de neuf millions d’auditeurs et a interviewé des stars de Sir Rod Stewart, 78 ans, à Beyoncé, 41 ans.

Dans son communiqué de presse pour Greatest Hits Radio, il a également déclaré qu’il avait hâte de jouer de la musique des années 1970 aux années 1990 – sans mentionner la musique des années 2000 que Radio 2 joue souvent de nos jours.

Il a déclaré: “Quelle meilleure façon de célébrer mes 45 ans à la radio qu’avec une nouvelle aventure.”

Ken, qui a rejoint le Beeb en 1977, a déclaré dans sa déclaration à la BBC : « Rien ne reste éternellement le même. J’ai fait tout ce qu’il était possible de faire à Radio 2. J’ai toujours senti que j’avais quelque chose de plus à prouver.

“J’espère que lorsque les gens apprendront la nouvelle, ils diront : ‘Désolé d’apprendre que tu pars Ken, mais peut-être que je te suivrai où que tu ailles’.”

SIX AUTRES ‘OLDIES’ PERDUS PAR LA BBC

O’GRADY : OUT À 67 ans

PAUL O’Grady, 67 ans, a quitté Radio 2 en août dernier en disant qu’il était mécontent d’un bouleversement interne qui l’a vu échanger des fonctions de présentation toutes les 13 semaines avec le comédien Rob Beckett, 37 ans.

MAYO : 59 ans

SIMON Mayo, 64 ans, a quitté Radio 2 pour la radio commerciale en 2018 après 17 ans avec la station quand on lui a dit qu’il devait partager son émission à succès Drivetime avec son copain Jo Whiley, 57 ans.

CHARLES : SORTI À 58 ANS

Getty

CRAIG Charles, 58 ans, a vu son émission du samedi soir Radio 2 House Party annulée en juin dernier après huit ans, en disant: “Ils ne pouvaient me donner aucune autre raison qu’ils voulaient juste un changement.”

NORTON : OUT À 57 ANS

Pennsylvanie

GRAHAM Norton, 59 ans, a rejoint Virgin Radio en janvier 2021 après dix ans sur BBC Radio 2, affirmant qu’il en avait assez d’être critiqué chaque année lorsque la BBC révélait les salaires des stars.

FELTZ : À 60 ANS

Getty

VANESSA Feltz, 60 ans, a annoncé en juillet de l’année dernière qu’elle se retirait de ses créneaux BBC London et Radio 2, affirmant qu’elle avait pris la décision de “rattraper son sommeil réparateur”.

WRIGHT : À 68 ans

Bbc

STEVE Wright, 68 ans, s’est éloigné de ses créneaux de l’après-midi et de Sunday Love Songs Radio 2 en septembre dernier après 24 ans, affirmant que son patron avait «voulu faire quelque chose de différent l’après-midi».