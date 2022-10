Ken Barlow, 82 ans, de Coronation Street, prêt pour un triangle amoureux explosif alors que la maîtresse revient au savon

Ken Barlow de CORONATION Street va se faire prendre dans un triangle amoureux à 82 ans.

Sa maîtresse Martha Fraser revient au feuilleton 13 ans après leur première aventure.

Martha, jouée par Stephanie Beacham, 75 ans, sera vue en train de donner du fil à retordre à sa rivale amoureuse Wendy Papadopoulos.

Wendy, jouée par Roberta Kerr, est également revenue dans la vie de Ken plus tôt cette année.

Un initié a déclaré: “Il reste à voir comment Ken réagira au retour de Martha, mais ce sera certainement un choc.

« Martha sera en ville pour aider sa société am-dram, The Weatherfield Players, dans leur prochaine production et il sera totalement énervé.

“Les détails de l’histoire sont gardés secrets, mais Ken va être pris au milieu d’un triangle amoureux très coquin.”

Stephanie est également connue pour ses rôles des années 1980 dans le drame de la BBC Tenko et les feuilletons américains The Colbys et Dynasty.

Martha est apparue pour la première fois sur le feuilleton en 2009.

Elle a commencé une liaison avec Ken, joué par Bill Roache, 90 ans, et lui a demandé de quitter la ville avec elle.

Mais il a laissé son cœur brisé quand il a décidé de retourner à Deirdre à la place.

Auparavant, Wendy a également eu une aventure avec Ken en 1989, ce qui l’a conduit à divorcer avec Deirdre.

Martha revient au feuilleton 13 ans après avoir tenté de convaincre Ken de quitter Deidre pour elle[/caption]

