Kemp et Abrams se disputent la politique dans le débat du gouverneur de Géorgie

ATLANTA (AP) – Le gouverneur républicain Brian Kemp et le challenger démocrate Stacey Abrams ont proposé des visions différentes pour la Géorgie lors d’un débat politique lourd dimanche lors de la dernière réunion du couple alors que les Géorgiens continuent de voter avant les élections du 8 novembre.

Kemp a évité une promesse catégorique de ne pas signer de nouvelles restrictions à l’avortement, affirmant que “ce n’est pas mon désir d’aller déplacer l’aiguille plus loin”. Mais il a reconnu que davantage de restrictions pourraient être adoptées par une législature républicaine, affirmant que “nous les examinerons le moment venu”.

Abrams a dit: “Soyons clairs, il n’a pas dit qu’il ne le ferait pas.”

Kemp a critiqué Abrams comme étant incohérente sur les restrictions qu’elle soutiendrait. Abrams a fait valoir qu’elle n’avait pas changé sa position et a déclaré qu’elle soutiendrait l’avortement légal jusqu’à ce qu’un fœtus soit viable en dehors de l’utérus.

Kemp a nié les affirmations des démocrates selon lesquelles, en vertu des restrictions géorgiennes sur l’avortement, qui restreignent la plupart des avortements après la détection d’une activité cardiaque dans l’utérus, les femmes pourraient être poursuivies pour avortement ou faire l’objet d’une enquête après une fausse couche. Le gouverneur a révélé que sa femme avait fait une fausse couche de l’un de ses jumeaux, tandis que l’autre avait survécu pour devenir sa fille aînée, qualifiant cela de “situation tragique et traumatisante”.

Abrams, cependant, a déclaré que cela dépendait des forces de l’ordre locales et des procureurs de district et qu’il n’était pas clair que les autorités locales ne tenteraient pas de poursuites. “Ils ne devraient pas s’inquiéter du fait que le shérif vient frapper à la porte pour leur demander s’ils ont eu un avortement illégal”, a déclaré Abrams à propos des femmes.

Kemp s’est attribué le mérite de la croissance des salaires et du faible taux de chômage tout en blâmant l’inflation soutenue sur les politiques «désastreuses» des démocrates à Washington, tandis qu’Abrams a contourné le rôle de son parti au sein du gouvernement fédéral et pointé du doigt Kemp.

“Nous avons le taux de chômage le plus bas de l’histoire de notre État”, a-t-il déclaré. “Nous avons le plus grand nombre de personnes travaillant dans l’histoire de notre État. Nous voyons des opportunités économiques dans toutes les régions de notre État.

Kemp a vanté son utilisation des fonds étatiques et fédéraux pour suspendre les taxes sur l’essence et accorder des remboursements d’impôt sur le revenu, réitérant son engagement à demander davantage de remboursements d’impôt sur le revenu ainsi que des remboursements d’impôt foncier lors d’un second mandat.

Abrams a fait valoir que l’économie de Kemp n’a pas stimulé suffisamment de Géorgiens. Elle a souligné ses propositions de dépenser l’excédent de l’État en augmentations pour les enseignants et certains agents des forces de l’ordre, d’étendre Medicaid, de renforcer les programmes de garde d’enfants pour les parents qui travaillent, entre autres propositions.

“En ce moment, les gens ressentent une douleur économique, et malheureusement sous ce gouverneur, cette douleur s’aggrave”, a déclaré Abrams.

Kemp et Abrams ont établi des distinctions encore plus nettes sur la criminalité, le gouverneur républicain tentant de faire d’Abrams un partisan du mouvement “defund the police” et vantant ses approbations de la part de dizaines de shérifs à travers l’État.

« Il ment encore. Je n’ai jamais dit que je croyais au financement de la police. Je crois en la sécurité publique et en la responsabilité », a répliqué Abrams, soulignant ses propositions de dépenser davantage pour l’application de la loi avec Kemp.

Alors que Kemp a souligné les efforts de son administration pour réduire les activités et la violence des gangs en Géorgie, Abrams a critiqué l’administration pour ne pas avoir pensé “de manière holistique” aux causes profondes de la criminalité, qui, a-t-elle noté, ont augmenté en Géorgie pendant le mandat de Kemp.

« Nous ne sommes pas le service de police local. Je ne suis pas le maire. Je suis le gouverneur », a rétorqué Kemp, ajoutant que les forces de l’ordre locales « savent que je les soutiendrai ».

Le match de dimanche était le troisième débat au total entre les deux rivaux. Ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois en 2018, Kemp, alors secrétaire d’État, sautant un deuxième débat pour assister à un rassemblement avec le président de l’époque, Donald Trump.

Cette année, Kemp s’est appuyé sur son mandat, arguant que sa gestion de l’économie justifie un autre mandat. Le républicain n’a fait qu’une poignée de propositions pour un second mandat – davantage de réductions d’impôts ponctuelles, un plan de subventions pour aider les écoles à améliorer les performances des élèves et des propositions de sécurité publique, notamment l’exigence d’une caution en espèces pour davantage de personnes arrêtées. Kemp a épousé cet ensemble de propositions minces avec des attaques contre Abrams, affirmant qu’elle ne soutient pas suffisamment la police et une «célébrité» trop concentrée sur les donateurs libéraux extérieurs à l’État.

Abrams affirme qu’elle a une meilleure vision à plus long terme de l’économie géorgienne, promettant une augmentation de salaire des enseignants beaucoup plus importante que les 5 000 $ fournis par Kemp, un programme Medicaid élargi, un accès accru aux contrats d’État pour les petites entreprises appartenant à des minorités et un accès plus large à l’aide universitaire. payé par le jeu. Elle a également fait valoir qu’elle annulerait les restrictions à l’avortement et assouplirait les lois sur les armes à feu que Kemp a signées et empêcherait de nouveaux changements.

Kemp est en tête dans la plupart des sondages, mais Abrams affirme que son objectif de faire sortir les électeurs démocrates peu fréquents peut être manqué par les sondages.

Contrairement au premier débat du gouverneur le 17 octobre, l’événement de dimanche soir ne mettait pas en vedette le libertaire Shane Hazel, le troisième candidat sur le bulletin de vote. Hazel a interrompu ce débat à plusieurs reprises en essayant de faire valoir ses arguments car on ne lui a pas posé autant de questions. La présence de Hazel sur le bulletin de vote signifie qu’il est possible qu’il y ait un second tour le 6 décembre, car la loi géorgienne exige que les candidats obtiennent la majorité absolue.

Plus de 4 millions de personnes pourraient voter aux élections de l’État cette année, et plus de la moitié sont susceptibles de voter avant le jour du scrutin. Plus de 1,6 million de personnes avaient voté jusqu’à samedi et plus de 1,7 million ont demandé des bulletins de vote par correspondance. Le vote anticipé en personne se déroule jusqu’à vendredi.

___

Suivez Jeff Amy sur http://twitter.com/jeffamy.

___

Suivez la couverture des élections de mi-mandat par l’AP sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Jeff Amy et Bill Barrow, Associated Press