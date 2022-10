Kemp et Abrams débattront le 1er jour du vote anticipé en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le vote anticipé en personne commence lundi en Géorgie, quelques heures avant que les candidats au poste de gouverneur ne se réunissent lors du premier des deux débats prévus. Les démocrates en particulier essaient de pousser leurs partisans à voter tôt dans les courses qui incluent un siège pivot au Sénat américain.

Le républicain sortant Brian Kemp, qui a vanté son bilan de réouverture de l’économie géorgienne pendant la pandémie de COVID-19 et a attaqué la challenger démocrate Stacey Abrams comme indulgente contre le crime, a lancé lundi un lot de propositions criminelles, signalant que cela pourrait être un thème majeur de la débat.

Kemp propose d’augmenter la peine de prison pour le recrutement de jeunes de moins de 18 ans dans un gang à un minimum de 10 ans par rapport au minimum actuel de cinq ans. Il propose également de rendre plus difficile pour les juges la libération des personnes arrêtées sans caution en espèces, affirmant que les juges devraient tenir compte des antécédents criminels d’une personne et interdire la libération sans caution en espèces pour les personnes ayant des antécédents de non-comparution devant le tribunal.

Les deux propositions, qui devraient être approuvées par la législature de l’État avant de devenir loi, sont susceptibles de susciter des attaques de la part des défenseurs de l’enfermement de moins de personnes dans les prisons de Géorgie. Kemp et d’autres républicains ont sapé à plusieurs reprises les efforts visant à rendre le système de justice pénale géorgien moins punitif au cours des quatre dernières années, tout en affirmant qu’ils honoraient l’héritage réformateur de l’ancien gouverneur républicain Nathan Deal.

Kemp souhaite également accorder une remise de prêt allant jusqu’à 20 000 $ aux personnes qui étudient pour devenir policiers dans l’État et jusqu’à 100 000 $ aux personnes qui deviennent médecins légistes.

Abrams, qui a suivi Kemp dans les sondages alors que les deux s’affrontent à nouveau après la courte défaite d’Abrams en 2018, a déclaré qu’elle souhaitait utiliser le débat de lundi pour mettre en évidence ses plans pour étendre Medicaid, augmenter les subventions pour la garde d’enfants, augmenter les salaires des enseignants, rendre le logement plus abordable et élargir les opportunités des petites entreprises.

“Je vais parler à tout le monde des enjeux, des opportunités et des raisons pour lesquelles nous n’avons pas reçu tous les avantages auxquels la Géorgie a droit”, a-t-elle déclaré. “Je veux m’assurer que je fais valoir que Brian Kemp s’en fiche, qu’il n’aidera pas et qu’il a passé les quatre dernières années à attaquer nos libertés.”

Le porte-parole de la campagne de Kemp, Cody Hall, a déclaré que l’objectif de Kemp dans le débat sera de “communiquer le bilan du gouverneur, mais également de préciser en quoi ce bilan contraste avec l’endroit où Stacey Abrams veut emmener notre État”.

Le libertaire Shane Hazel partagera la scène.

Ce qui sera probablement le seul débat dans la course au Sénat de Géorgie entre le titulaire démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker a eu lieu vendredi dernier à Savannah. Cela a été suivi d’un débat entre Warnock et le challenger libertaire Chase Oliver dimanche à Atlanta.

Plus de 4 millions de personnes pourraient voter aux élections de l’État cette année, et si les tendances passées se maintiennent, plus de la moitié sont susceptibles de voter avant le jour du scrutin. Les attaques sans fondement passées de Donald Trump contre les bulletins de vote par correspondance étant sujettes à la fraude, le vote anticipé pourrait être incliné vers les démocrates. Abrams a déclaré aux journalistes jeudi qu’elle espérait pousser 100 000 à 200 000 électeurs aux urnes au cours de la première semaine.

“Tous ceux que vous avez rencontrés devraient le savoir : les gens contre qui vous êtes en colère, les gens qui sont en colère contre vous, les gens à qui vous devez de l’argent, les gens qui vous doivent de l’argent, les gens avec qui vous avez rompu, c’est le bon moment pour se remettre ensemble », a déclaré Abrams vendredi lors d’une collecte de fonds à Atlanta à laquelle participait la première dame Jill Biden. “Mais nous avons besoin que tout le monde à travers l’État se présente la première semaine de vote anticipé.”

Les électeurs géorgiens envoient déjà des bulletins de vote par courrier, avec plus de 1 000 reçus vendredi par courrier. Plus de 200 000 personnes ont déjà demandé des bulletins de vote par correspondance, avec la date limite du 28 octobre pour les demander. Le vote anticipé en personne se déroulera jusqu’au 4 novembre, les comtés étant mandatés pour offrir deux samedis de scrutin et ayant la possibilité d’offrir deux dimanches.

Hall a déclaré que l’objectif de Kemp était de rester «compétitif» lors du vote anticipé. “Nous sommes confiants quant à notre capacité à le faire”, a déclaré Hall.

Kemp et Abrams doivent se rencontrer pour un deuxième débat le 30 octobre.

Jeff Amy, l’Associated Press