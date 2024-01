Kemp dit qu’il existe une meilleure façon d’examiner les allégations d’inconduite de Fulton DA que l’enquête du Sénat – WSB-TV Channel 2

ATLANTA — Certains législateurs géorgiens souhaitent que le Sénat de l’État ouvre une enquête sur la gestion par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, de l’affaire d’ingérence électorale.

Mais le gouverneur Brian Kemp s’est entretenu exclusivement avec Richard Elliot de Channel 2 et a dit qu’il pensait qu’il y avait une meilleure façon d’avancer.

Les législateurs sont déjà en train de peaufiner la loi sur le Comité de surveillance du procureur rejetée par la Cour suprême de Géorgie l’année dernière.

Un juge du comté de Cobb a statué lundi que Willis n’était pas obligée de témoigner, pour l’instant, dans l’affaire de divorce impliquant son procureur spécial Nathan Wade, où elle aurait eu une relation inappropriée avec lui.

Mais une nouvelle tentative du législateur de Cumming, Greg Dolezal, permettrait au Sénat d’ouvrir une enquête à grande échelle sur Willis.

Dolezal fait désormais pression pour créer une commission d’enquête sénatoriale chargée d’examiner les allégations de mauvaise conduite contre Willis.

« Il y a évidemment eu beaucoup de questions autour de la sélection du personnel qui travaillait sur cette affaire. Pourquoi ils ont été sélectionnés, un abus potentiel des fonds, au moins un conflit d’intérêts potentiel », a déclaré Dolezal.

Willis poursuit l’ancien président Donald Trump et d’autres pour racket et complot pour avoir prétendument tenté d’annuler l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

Il y a maintenant des allégations selon lesquelles elle aurait eu une relation amoureuse inappropriée avec Wade et qu’il y aurait eu une mauvaise utilisation des fonds du comté.

Dolezal souhaite que le comité d’enquête proposé examine tout cela.

HISTOIRES TENDANCES :

“Cette résolution consiste à envoyer une mission d’enquête à l’Assemblée générale pour découvrir ce qui s’est exactement passé en ce qui concerne un conflit d’intérêts potentiel, puis à répondre soit par des ajustements de crédits, soit par des modifications de la loi de l’État”, a déclaré Dolezal.

Kemp ressent différemment.

“Je me concentre sur la correction de la loi que nous avons, et c’est la meilleure façon de procéder”, a déclaré Kemp à Elliot.

Peu de démocrates voulaient parler des allégations contre Willis, mais Kemp a déclaré qu’il pensait que les législateurs auraient intérêt à peaufiner la loi qui a créé la Commission de surveillance des procureurs pour la rendre constitutionnelle.

La Cour suprême de Géorgie l’a essentiellement invalidé en novembre.

Kemp pense que c’est la façon de procéder face à toute allégation de mauvaise conduite contre un procureur.

« En impliquant davantage de politiciens, je ne sais pas si c’est la réponse à cette question. Je pense que le juge (Scott) McAfee et les autres juges qui se penchent sur cette question sont le lieu approprié pour cela », a déclaré Kemp.

Elliot a également contacté le bureau du procureur du comté de Fulton pour commenter cette histoire, mais n’en a reçu aucun.

Kemp a également parlé à Elliot de son voyage au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le gouverneur a déclaré que le voyage était une opportunité de vendre la Géorgie aux grandes entreprises qui envisagent de s’implanter ici.

“Cela nous a mis sur les radars de beaucoup de gens, ce qui est formidable”, a déclaré Kemp.

Kemp a déclaré qu’il passait son temps à discuter avec les PDG de grandes entreprises des raisons pour lesquelles elles devraient s’implanter en Géorgie.

Il a souligné l’environnement favorable aux entreprises de l’État et tout le travail que lui et les législateurs ont accompli pour le développement de la main-d’œuvre.

« Nous avons investi dans l’éducation de notre main-d’œuvre et c’est un sujet qui préoccupe littéralement toutes les entreprises que nous avons rencontrées. Où allez-vous trouver des employés aujourd’hui, mais aussi où allez-vous trouver des employés dans cinq ou dix ans », a déclaré Kemp.

Dans leur interview exclusive, Kemp a également parlé de son programme législatif – un programme axé sur le budget avec un œil clairement sur un ralentissement économique potentiel cette année.

C’est pourquoi il a dit à Elliot qu’il investissait autant dans l’augmentation des salaires des employés de l’État, des enseignants et des forces de l’ordre, ainsi que dans l’accélération des réductions d’impôt sur le revenu.

Il investit également dans la réparation des infrastructures telles que les routes et les bâtiments afin de les démolir maintenant et de garantir aux gens un emploi.

“Nous voulons tous que les Géorgiens continuent de travailler, alors vous savez que nous investissons un milliard et demi de dollars supplémentaires dans les transports, l’argent que nous investissons dans l’entretien et la réparation des bâtiments et dans d’autres choses que nous faisons”, » dit Kemp.

Les dirigeants démocrates restent très critiques sur le fait que le gouverneur n’a pas l’intention d’étendre pleinement Medicaid, même si certains membres de son propre parti semblent plus ouverts à cette idée cette année.

NOUVELLES CONNEXES :