Kemp de Géorgie cherche des allégements fiscaux, réfutant Abrams sur l’économie

ATLANTA (AP) – Le gouverneur du GOP de Géorgie, Brian Kemp, dévoilera ses premières propositions politiques majeures de sa candidature à la réélection jeudi, promettant un autre remboursement de l’impôt sur le revenu de l’État et la relance d’un allégement de l’impôt foncier de l’État longtemps dormant tout en affrontant le challenger démocrate Stacey Abrams sur qui est meilleur pour l’économie de l’État.

Après qu’Abrams ait fait valoir cette semaine que les républicains “avares” nient les services de base et ignorent les inégalités dans la poursuite de faibles dépenses et de réductions d’impôts pour les riches, Kemp a commencé à se balancer contre Abrams alors qu’il célébrait mercredi des chiffres record de développement économique.

“Si quelqu’un veut suggérer que nous ne fournissons pas d’emplois et d’opportunités à tout le monde dans cet État, il devrait clarifier les faits avant de commenter des choses qu’il ne comprend tout simplement pas”, a déclaré Kemp.

Abrams cherche à gagner du terrain contre un républicain sortant qu’elle suit de peu dans les sondages dans un état de swing crucial. Le challenger fait valoir que non seulement les politiques budgétaires de Kemp, mais aussi son soutien aux restrictions à l’avortement, aux lois souples sur les armes à feu et à des contrôles encore plus stricts sur ce qui est enseigné dans les écoles menacent la croissance d’une économie d’État de 683 milliards de dollars.

Kemp s’en tient au scénario que les républicains de Géorgie ont suivi en 20 ans au pouvoir. Il dira aux électeurs jeudi que s’ils le réélisent, il demandera une deuxième série de remboursements d’impôt sur le revenu comme les 1,1 milliard de dollars de paiements émis cette année, selon un responsable de la campagne Kemp connaissant les plans qui a parlé sous couvert d’anonymat. Les paiements de cette année ont donné aux ménages à deux revenus 500 $, aux adultes célibataires avec personnes à charge 375 $ et aux adultes célibataires 250 $.

Le gouverneur cherchera également à relancer un allégement de l’impôt foncier qui a succombé en 2009 au milieu de la crise budgétaire de l’État causée par la Grande Récession, a déclaré le responsable en prévisualisant l’annonce de Kemp. L’allégement fiscal, créé par le démocrate Roy Barnes en 1999, a coûté à l’État 428 millions de dollars au cours de sa dernière année en 2008, permettant aux propriétaires d’économiser 200 à 300 dollars sur les factures d’impôt.

Kemp a déclaré mercredi qu’il souhaitait “aider les Géorgiens à lutter davantage contre une inflation élevée depuis 40 ans et des coûts extrêmement élevés que subissent nos citoyens”, en se concentrant sur l’impopularité du président démocrate Joe Biden.

Kemp peut distribuer de l’argent parce que les coffres de la Géorgie sont gros. L’État a enregistré un excédent d’environ 5 milliards de dollars au cours de l’année terminée le 30 juin, avec plus de 2 milliards de dollars d’excédent encore accumulés l’année précédente.

Le gouverneur a également renouvelé à plusieurs reprises un allégement de la taxe sur l’essence sur cinq mois. Son administration prévoit de puiser dans l’excédent pour canaliser l’argent vers la construction de routes à la place de ce qui représente déjà 750 millions de dollars de taxes sur le carburant perdues. Kemp a également signé une réduction de l’impôt sur le revenu de l’État qui commence en 2024 et pourrait éventuellement réduire les impôts de plus de 2 milliards de dollars.

Abrams a déjà appelé à une autre série de remboursements d’impôt sur le revenu. Elle a également appelé Kemp à suspendre la taxe sur l’essence jusqu’à la fin de 2022 et s’est engagée à ne pas essayer de faire reculer la réduction de l’impôt sur le revenu, même si elle critique les avantages pour les riches.

“Alors que Brian Kemp suit l’exemple de Stacey Abrams en appelant à des réductions d’impôts, il poursuit toujours un programme extrême et dangereux qui menace les familles géorgiennes et met notre économie en danger”, a déclaré le porte-parole d’Abrams, Alex Floyd.

Kemp accuse Abrams de soutenir ses politiques uniquement parce qu’elles sont populaires.

“Elle a critiqué toutes ces choses avant de sortir et les soutient maintenant”, a-t-il déclaré.

Abrams a dénoncé l’allégement de l’impôt foncier dans un discours mardi, le qualifiant de “payer les impôts fonciers des propriétaires de manoirs et des millionnaires”. Le Census Bureau indique que 66% des Géorgiens possèdent des maisons, mais Abrams se concentre sur l’abordabilité du logement et le paiement bégayé par l’administration Kemp de l’aide fédérale COVID-19 aux locataires.

Kemp a utilisé le pouvoir du titulaire pour écraser le challenger républicain David Perdue, offrant des avantages et des réalisations législatives avant la primaire de mai. Mais il devrait attendre après toute réélection pour l’approbation législative de ses nouveaux plans, à moins d’une session extraordinaire pendant la saison électorale.

Le gouverneur s’appuierait sur le record de 21,2 milliards de dollars d’investissements commerciaux incités par l’État en Géorgie l’année dernière, les entreprises s’engageant à créer 51 000 emplois. La Géorgie a également un taux de chômage record.

Abrams soutient que beaucoup, en particulier dans les régions rurales de la Géorgie, manquent à l’appel. Elle note que le classement des revenus de la Géorgie a chuté au cours de deux décennies de régime républicain.

“La plupart des familles géorgiennes font tout correctement”, a déclaré Abrams mardi, plaidant pour un investissement accru de l’État dans l’éducation et les soins de santé pour stimuler tout le monde. «Ils travaillent à temps plein. Ils mettent un peu de côté quand ils le peuvent malgré la hausse des prix. Pourtant, les familles de la classe moyenne sont en difficulté.

Kemp soutient que seuls les démocrates sont à blâmer pour l’instabilité économique.

“La seule raison pour laquelle les Géorgiens craignent de tomber dans la pauvreté dans la Géorgie rurale en ce moment, c’est parce que Stacey Abrams a aidé Joe Biden à se faire élire président”, a-t-il déclaré mercredi, “et nous avons une inflation élevée depuis 40 ans et tout ce qu’ils achètent – que ce soit du beurre, des œufs, du lait, de la viande ou toute autre protéine, c’est astronomique en ce moment.

Suivez Jeff Amy sur http://twitter.com/jeffamy.

Jeff Amy, l’Associated Press