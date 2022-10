Kemp contre Abrams II: le républicain a maintenant l’avantage du titulaire

ATLANTA (AP) – En 2018, Brian Kemp a passé une grande partie de sa campagne pour le poste de gouverneur de Géorgie dans l’ombre de Stacey Abrams alors que la star du Parti démocrate tentait de devenir la première femme noire gouverneure du pays.

Au final, il a quand même gagné de justesse.

Puis, à mi-chemin de son mandat, le gouverneur républicain est devenu la cible de la colère de Donald Trump lorsque le président vaincu a menacé de représailles après que Kemp ait certifié la liste des électeurs présidentiels du démocrate Joe Biden en Géorgie.

Mais non seulement Kemp a maintenu le soutien de la plupart des électeurs républicains tout en défiant Trump, mais il semble n’avoir fait que devenir plus fort avant son match revanche avec Abrams. Maintenant, il exerce le pouvoir de la titularisation et un record qui comprend des réductions d’impôts et des augmentations de salaire des enseignants.

Il a également attiré les éloges des républicains nationaux pour la campagne qu’il a menée tandis qu’Abrams a eu du mal à capitaliser sur le pouvoir vedette qui l’avait autrefois comme colistière possible pour Biden ou même candidate à la présidence elle-même.

“Beaucoup de gens ne savaient pas qui j’étais”, en 2018, “et j’étais défini par une candidate qui avait deux fois plus d’argent que moi et qui avait les médias nationaux dans sa poche”, a déclaré Kemp après une campagne d’automne. arrêt. «Je n’ai jamais vraiment pu me battre contre ça. C’est une autre histoire maintenant.

Le résultat est un candidat confiant qui espère remporter plus de 50% des voix et s’appuyer considérablement sur la marge de 55 000 voix qu’il détenait en 2018, suffisamment pour éviter un second tour de moins de 20 000 voix.

“Il y a quatre ans, les démocrates organisaient presque une révolution pour la première femme afro-américaine”, a déclaré Mark Rountree, un sondeur républicain, décrivant une campagne menée selon les conditions d’Abrams. Maintenant, a-t-il dit, elle doit réagir à Kemp : “Je dirais que cela rend Stacey Abrams très petite par rapport à qui elle était et comment elle courait il y a quatre ans.”

Abrams, qui reste un chef de parti incontesté en Géorgie et un démocrate influent à l’échelle nationale, est toujours un puissant attrait. Elle a dépassé Kemp de 85 à 60 millions de dollars jusqu’à la fin septembre. Mais son entourage reconnaît un changement fondamental par rapport à 2018.

“Nous sommes à mi-mandat avec un président démocrate, un climat vraiment brutal”, a déclaré la directrice de campagne Lauren Groh-Wargo dans une interview. « Les gens sont épuisés. C’est un titulaire puissant qui a reçu une cargaison d’argent fédéral.

La seule façon de se présenter contre un titulaire, a-t-elle dit, est de “courir en ayant peur”.

Kemp mélange un travail de vente sur son dossier avec des attaques meurtrières contre Abrams. Il promeut les multiples réductions d’impôts qu’il a signées et le surplus de plusieurs milliards de dollars sur le bilan de l’État. Il revendique la justification de sa décision de résister aux mandats de masques, aux fermetures d’écoles et aux fermetures d’entreprises au début de la pandémie, en s’assurant de faire exploser “Ms. Abrams et les démocrates radicaux » pour avoir adopté une approche différente.

Le gouverneur embrasse même la marque nationale d’Abrams et ses prouesses en matière de collecte de fonds, rappelant à ses partisans que son rival envisageait la possibilité de devenir le colistier de Biden en 2020. L’une de ses lignes d’applaudissements les plus fiables : « Assurez-vous que Stacey Abrams ne sera pas notre gouverneur — ou notre prochain président.

Pour sa part, Abrams a un large éventail d’idées pour dépenser l’excédent de l’État. Elle veut plus d’augmentations pour les forces de l’ordre et les enseignants. Comme en 2018, elle propose d’étendre Medicaid dans le cadre de la refonte de l’assurance maladie nationale de 2010. La Géorgie reste l’un des rares États, tous dirigés par les républicains, à ne pas étendre le programme, renonçant à des milliards de dollars pour ses systèmes de santé publics et privés au fil du temps.

Abrams critique les réductions d’impôts de Kemp pour être inclinées vers les riches. « Des millions… pour eux. Une carte de débit pour vous », dit l’une de ses dernières publicités. Ses collaborateurs de campagne notent, parfois avec frustration, que Kemp s’attribue le mérite d’une économie géorgienne stimulée par d’importantes dépenses fédérales pendant la pandémie. Trump et Biden ont chacun signé des packages qui ont orienté le soutien direct aux entreprises et aux particuliers. Notamment, Kemp a désigné la mesure des démocrates de mars 2021 comme un gaspillage.

De même, Kemp rejette les plans de dépenses d’Abrams comme étant excessifs et nécessitant certainement des hausses d’impôts, bien qu’une analyse indépendante confirme qu’Abrams pourrait réaliser son programme promis en vertu des lois fiscales existantes.

En réplique au discours de Kemp sur les « démocrates radicaux », Abrams a qualifié son adversaire d’« extrémiste » sur les armes à feu et l’avortement. Elle cite Kemp signant une loi de 2022 rendant légal le port d’une arme dissimulée sans permis et une loi de 2019 interdisant les avortements dans l’État après la sixième semaine de grossesse, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Cette dernière loi, que Kemp a signée en 2019, est entrée en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a annulé en juin Roe contre Wade, un précédent de près de 50 ans qui légalisait l’avortement dans tout le pays.

Et elle continue de critiquer Kemp pour avoir signé une refonte radicale de la loi électorale de l’État qu’elle qualifiait autrefois de “Jim Crow 2.0”, car cela pourrait rendre plus difficile pour certains électeurs géorgiens de voter.

Rountree, le sondeur républicain, a déclaré qu’Abrams devrait distiller ses affirmations en une raison claire pour laquelle les électeurs devraient changer de gouverneur. “Elle ergote sur la façon de dépenser un excédent de l’État, puis réagit aux problèmes nationaux comme l’avortement qui lui sont présentés”, a déclaré Rountree.

Mais Groh-Wargo a déclaré que les recherches de la campagne montrent que l’avortement est un sujet d’animation pour les électeurs, en particulier parmi les démocrates qui sont normalement peu susceptibles de voter et même les républicains qui favorisent le droit à l’avortement.

Groh-Wargo a déclaré qu’Abrams était également confronté au fardeau d’essayer de briser deux barrières historiques dans un État qui n’a connu que des hommes blancs dans le fauteuil du gouverneur. “Nous ne faisons pas seulement le travail pour affronter ces préjugés, nous donnons aux électeurs ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin pour prendre une décision”, a déclaré Groh-Wargo, expliquant pourquoi Abrams explique en détail ce qu’elle ferait avec le travail.

Si Kemp a une vulnérabilité cachée, ce seraient les républicains qui ne lui pardonneraient pas son opposition à Trump. Trump a soutenu l’ancien sénateur américain David Perdue contre Kemp lors de la primaire du GOP, essayant de mettre à exécution ses menaces post-2020. Kemp a battu Perdue avec 74% des voix primaires, et Trump est resté silencieux sur Kemp depuis.

La question est de savoir combien des 262 000 principaux partisans de Perdue refusent de soutenir Kemp plutôt qu’Abrams, soit en s’abstenant de la course du gouverneur, soit en donnant leurs votes au candidat du Parti libertaire, forçant potentiellement un second tour en tirant Kemp en dessous d’une majorité.

“Il y a beaucoup de républicains encore en colère contre Kemp”, a déclaré Debbie Dooley, une des premières organisatrices de tea party et alliée de Trump. « Je ne voterai jamais pour lui.

Mais Dooley a concédé qu’Abrams elle-même est une force coalescente pour Kemp. À tel point que certains républicains s’émerveillent que Kemp, qui s’attendait autrefois à avoir un combat principal meurtrier, pourrait être le poids lourd qui porte le billet du GOP, plutôt que l’ancienne star du football bien-aimée mais assiégée de l’Université de Géorgie, Herschel Walker, qui court pour le Sénat contre le sénateur démocrate Raphael Warnock.

“Il y a beaucoup de gens qui sont contents que leurs enfants soient à l’école sans porter de masque”, a déclaré Martha Zoller, une animatrice de radio conservatrice du nord de la Géorgie. “Je pense que nous allons voir à quel point Brian est vraiment fort.”

Pour plus d’informations sur les élections de mi-mandat, rendez-vous sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Bill Barrow, l’Associated Press