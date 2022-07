Kemp attaque l’économie nationale tout en vantant le record de la Géorgie

MCDONOUGH, Géorgie (AP) – Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a pris pour cible vendredi la «récession de Biden» et a rejeté la faute sur la démocrate Stacey Abrams, devenant l’un des nombreux républicains à chercher à peser sur leurs rivaux avec les inquiétudes des électeurs concernant la économie.

La façon dont les électeurs perçoivent l’économie sera la clé des élections nationales de novembre. Actuellement, le président démocrate Joe Biden a des cotes d’approbation au plus bas, et la possibilité imminente d’une récession aggrave les malheurs politiques provoqués par une inflation élevée.

Mais alors que l’argument contre les démocrates et l’économie est simple pour les républicains, y compris le Géorgien Herschel Walker, qui défie le sénateur démocrate Raphael Warnock, c’est plus délicat pour Kemp.

Avec d’autres gouverneurs républicains en quête de réélection, tels que Ron DeSantis de Floride et Mike DeWine de l’Ohio, Kemp doit faire valoir un double argument qui défend également son bilan économique. Kemp soutient parfois que l’économie géorgienne est bonne et que l’économie nationale est mauvaise, même si les électeurs géorgiens ne connaissent qu’une seule économie.

“Les Géorgiens savent que notre économie se bat à travers l’agenda Biden-Abrams, malgré ce qui se passe au niveau national”, a déclaré Kemp aux journalistes dans la banlieue d’Atlanta de McDonough, arguant qu’Abrams porte la responsabilité des “dépenses effrénées et des politiques désastreuses” parce qu’elle a fait campagne pour Biden et a même cherché à être son vice-président.

Abrams a déclaré jeudi que la division de Kemp entre la Géorgie et l’économie nationale est “mathématiquement et économiquement impossible”, et que Kemp a “terriblement sous-performé” pour aider les gens.

“Il a très bien fait pour ceux qui vont déjà bien”, a déclaré Abrams aux journalistes après un discours dans la ville de Clayton, dans le nord de la Géorgie. “Mais si vous étiez en difficulté en Géorgie, Brian Kemp n’a absolument rien fait pour vous aider à avancer.”

L’économie est également au cœur de la course très disputée au Sénat en Géorgie. Warnock présente de nombreuses propositions comme destinées à lutter contre la hausse des prix, notamment la recherche d’une suspension de la taxe fédérale sur l’essence et des limites de prix sur l’insuline. Walker se concentre sur l’augmentation de la production nationale de pétrole et attaque Warnock comme un tampon en caoutchouc pour Biden.

En réalité, l’économie est “un sac mélangé”, a déclaré Tom Smith, professeur de finance à l’Université Emory. La Géorgie a un taux de chômage record et plus de personnes qui travaillent que jamais auparavant. Smith a déclaré que le pire de l’inflation était peut-être passé. Les prix du gaz ont chuté de plus de 50 cents le gallon en Géorgie en juillet, selon AAA. Mais Smith a déclaré que l’économie vacillait et qu’une récession pouvait durer des mois. Il a dit qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les demandeurs d’emploi présentent cette image dans son ensemble.

“Les politiciens vont dire des choses politiques”, a déclaré Smith.

Sur la place du palais de justice de McDonough, certains électeurs ont déclaré vendredi qu’ils pesaient l’économie.

Les temps sont bons pour Keith Sweat, qui possède une galerie d’art et une entreprise d’encadrement. Il a déclaré que son entreprise avait “monté en flèche” lorsque la pandémie de COVID-19 a poussé les gens à se concentrer sur l’embellissement de leur maison, et n’a pas ralenti.

“Les gens se méfient, mais ils n’ont pas arrêté de dépenser, et c’est inhabituel”, a déclaré Sweat. Il a dit qu’il n’était aligné avec aucun des deux partis.

Karen Denegall d’Ellenwood aidait sa sœur à déménager son café. Elle impute les fluctuations des prix du gaz à la guerre en Ukraine, mais dit qu’elle ressent la douleur des prix alimentaires élevés.

« Que pouvons-nous faire pour faire baisser les courses ? » demanda Denegall. Travailleuse médicale, elle a déclaré que ses propres finances étaient correctes, mais a déclaré qu’elle s’attend à ce que certains démocrates passent aux républicains.

Kemp a de nouveau déclaré vendredi que sa décision de supprimer rapidement les restrictions en cas de pandémie était un moteur clé de la prospérité. Il a promis d’autres actions dans les mois à venir pour aider les électeurs. Il a déjà obtenu plus d’un milliard de dollars de remboursements d’impôts et a suspendu la perception de la taxe sur l’essence en Géorgie depuis mars, au prix d’environ 150 millions de dollars par mois.

Abrams a demandé à Kemp de suspendre la taxe sur l’essence jusqu’à la fin de l’année et souhaite émettre une autre série de chèques de remboursement d’impôt sur le revenu en utilisant des milliards de fonds excédentaires de l’État. Elle dit que les démocrates, y compris Warnock, devraient obtenir le crédit des «ressources qui ont été versées à l’État» grâce à l’aide COVID-19, engraissant ses coffres et gonflant le marché du travail.

Abrams a présenté un plan de logement qui, selon elle, améliorerait l’abordabilité et réduirait les coûts. Elle soutient également que l’extension du régime d’assurance maladie Medicaid de l’État fédéral à tous les adultes réduirait les coûts pour les Géorgiens.

Dans la course au Sénat, Walker soutient que Warnock partage le blâme avec Biden pour chaque mal économique.

“Pourquoi mon adversaire n’a-t-il pas voté pour que nous puissions continuer à avoir une économie qui va être florissante?” Walker a déclaré lors d’un récent arrêt de campagne dans le nord de la Géorgie.

Warnock, pour sa part, réplique en mettant en évidence tout aspect de son travail à Washington qui l’aligne sur les «gens ordinaires» et les «géorgiens de la classe ouvrière».

“Les gens luttent toujours”, reconnaît-il dans son discours de campagne habituel.

Bien que Warnock n’embrasse pas ouvertement Biden, il vante le plan de sauvetage américain. Le plan de dépenses massif de Biden lié à la pandémie a été adopté sans aucun vote républicain et comprenait une réduction d’impôt pour les travailleurs à faible revenu.

“Si vous allez accorder une réduction d’impôt – et je crois aux réductions d’impôt – vous devez accorder une réduction d’impôt à ceux qui en ont réellement besoin”, a déclaré Warnock lors de sa campagne à Atlanta.

Il a poussé son travail sur le soi-disant projet de loi CHIPS qui a été adopté au Sénat cette semaine avec 17 votes républicains. Le plan, qui nécessite toujours un vote de la Chambre, relancerait la production de micropuces aux États-Unis, et Warnock met l’accent sur les avantages spécifiques pour les entreprises géorgiennes.

Warnock met également en évidence les projets de la Géorgie dans un vaste plan d’infrastructure qui a recueilli un certain soutien du GOP, ainsi que des propositions visant à réduire les coûts de l’insuline pour les diabétiques et son appel à suspendre la taxe fédérale sur l’essence. Warnock a dévoilé cette dernière proposition en février, devant de nombreux autres démocrates, dont Biden. Et, dans un autre mouvement qui montre une ligne de faille entre lui et la Maison Blanche, Warnock souligne qu’il « pousse » la Maison Blanche à être plus agressive dans l’annulation des dettes de prêt étudiant. Biden a déclaré qu’il s’attendait à prendre une décision sur toute aide généralisée en août.

Toutes ces propositions et actions visent à atteindre des électeurs comme Denegall, qui a déclaré qu’elle était indécise en ce moment.

« J’ai jusqu’en novembre pour voir comment ça se passe », dit-elle.

Barrow rapporté d’Atlanta

Jeff Amy, l’Associated Press