Kemp a fini d’être sous-estimé, vise à diriger le GOP devant Trump

ATLANTA (AP) – Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a fini d’être sous-estimé.

Après avoir vaincu à la fois un challenger républicain soutenu par Donald Trump et la star démocrate Stacey Abrams pour être réélu, Kemp cherche à étendre son influence au cours de son deuxième mandat, sans la caricature du garçon de la campagne armé, au volant d’une camionnette et attrapant des migrants. qui a émergé lors de sa première campagne pour le poste de gouverneur.

Une nouvelle vision de Kemp dirigeant son parti vers un conservatisme non trumpien a fait ses débuts dans son discours de victoire de novembre après qu’il soit devenu clair qu’il avait battu Abrams par une marge beaucoup plus grande dans leur match revanche que lors de leur match serré de 2018.

“Cette élection prouve que lorsque les républicains restent concentrés sur des solutions concrètes qui donnent la priorité aux personnes qui travaillent dur, nous pouvons gagner maintenant, mais aussi à l’avenir, vous tous”, a déclaré Kemp.

Kemp s’est engagé cette nuit-là à «rester dans le combat» et a suivi des étapes concrètes: il a maintenu son opération politique en cours et l’a prêtée à la campagne de second tour infructueuse du Sénat de Herschel Walker, tout en formant un comité d’action politique fédéral qui permet au gouverneur d’influencer les courses pour Congrès et président. Il n’a pas exclu de se présenter au Sénat américain en 2026 ou même de briguer la Maison Blanche.

Au-delà de son propre avancement, la victoire de Kemp pourrait fournir un modèle aux républicains dans des États compétitifs après que les électeurs ont rejeté de nombreux candidats moulés par Trump en 2022. C’est une approche moins voyante, visant à attirer les indépendants et les modérés tout en atteignant des objectifs politiques conservateurs.

“Si les républicains impatients se concentrent sur la victoire, je pense que beaucoup de gens appelleront le gouverneur Kemp et voudront son avis, mais essaieront également de reproduire les choses qu’il a faites ici”, a déclaré Cody Hall, conseiller politique de Kemp.

Kemp, aujourd’hui âgé de 59 ans, était promoteur immobilier et sénateur d’État avant que le gouverneur Sonny Perdue ne le nomme secrétaire d’État en 2010. Huit ans plus tard, Kemp était en passe de vaincre un candidat de l’establishment à la nomination du GOP au poste de gouverneur lorsque l’approbation de Trump s’est accélérée. sa campagne, qui portait sur les droits des armes à feu et l’opposition à l’immigration clandestine.

Après que Kemp ait battu Abrams aux élections générales de 2018 de seulement 1,4 point de pourcentage, elle l’a accusé d’avoir utilisé le bureau du secrétaire d’État pour purger de manière inappropriée les électeurs démocrates probables. Un tribunal fédéral a par la suite rejeté les réclamations légales remettant en cause les actions de Kemp.

Au cours de son premier mandat, Kemp a enregistré de grandes réalisations conservatrices, notamment la signature de limites strictes en matière d’avortement en 2019. Il a également fait une liste diversifiée de nominations et a tenu sa promesse d’augmentations de 5 000 $ pour les enseignants des écoles publiques, des mesures visant à solidifier son appel au milieu en un match revanche Abrams prévu.

La relation de Kemp avec Trump a commencé à se détériorer après que le gouverneur a nommé Kelly Loeffler au Sénat au lieu du choix préféré de Trump. Trump a ensuite tiré sur Kemp pour sa décision de rouvrir les entreprises au début de la pandémie de COVID-19, et la rage du président a débordé lorsque Kemp a refusé d’aider Trump et ses alliés à renverser la courte victoire de Joe Biden en Géorgie aux élections de 2020 – des efforts qui sont maintenant l’objet d’enquêtes par les procureurs d’État et fédéraux.

Trump a juré de se venger de Kemp, mais le gouverneur a continué. En 2021, Kemp a promulgué une refonte radicale des élections d’État parrainée par les républicains, inspirée par les fausses allégations de fraude de Trump lors des élections de 2020. Il a également fait adopter un projet de loi assouplissant les lois sur les armes à feu.

Trump a approuvé l’ancien sénateur David Perdue en tant que principal challenger du gouverneur. Kemp, qui n’a jamais publiquement défié Trump ni même répondu directement à ses tirades, a fini par écraser Perdue lors de la primaire. Dans l’intervalle, sa distance avec Trump a donné à Kemp une crédibilité auprès des indépendants et même de certains démocrates.

“Cela lui a juste donné une gravité que vous ne pouvez pas acheter”, a déclaré Brian Robinson, un consultant politique républicain.

Même certains démocrates reconnaissent la force politique croissante de Kemp après sa victoire de près de 8 points de pourcentage sur Abrams. Le représentant d’État Al Williams, longtemps proche d’Abrams, a déclaré que Kemp était “au sommet de ses pouvoirs” pour un deuxième mandat. Son investiture est jeudi.

Williams et d’autres bailleurs de fonds disent que le mandat de Kemp, ainsi que les milliards d’aide fédérale COVID-19 qu’il a seul décidé comment dépenser en vertu de la loi géorgienne, ont été des facteurs de sa victoire. “Il l’a dépensé très efficacement et a étendu le filet”, a déclaré Williams.

Alors que la course au Sénat se transformait en prolongation, Kemp a été appelé à aider Walker dans son second tour contre le sénateur démocrate Raphael Warnock. Kemp, qui avait obtenu des donateurs du GOP et construit sa propre organisation politique indépendante d’un parti d’État dirigé par des acolytes de Trump, a remis son opération de données électorales pour permettre à la campagne Walker d’adapter les messages aux différentes factions d’électeurs républicains.

Pourtant, Kemp a largement maintenu ses distances avec Walker, dont la campagne a été assaillie d’accusations selon lesquelles il avait payé pour des avortements, s’était comporté violemment envers les femmes et avait menti sur son éducation, ses antécédents professionnels et ses antécédents personnels. Peu de temps avant le second tour, Kemp a accepté d’apparaître dans une publicité télévisée approuvant Walker, mais s’est assuré que c’était sa propre équipe politique qui avait écrit le scénario.

Steven Law, qui dirige le comité d’action politique aligné avec le leader républicain du Sénat Mitch McConnell, a déclaré que Kemp avait fait ce que font les poids lourds politiques avisés: il a aidé son parti tout en établissant et en protégeant sa propre marque.

«Nous avons eu une fête où Trump a eu une attraction gravitationnelle décisive, et voici une personne de Brian Kemp qui est juste restée à l’écart de cette orbite, a passé ses propres appels, a décidé les choses à sa manière – pas contre Trump, mais à la en même temps pas dans l’obéissance à lui », a déclaré Law, qualifiant l’acte d’équilibrage de Kemp de« remarquable ».

La future voie politique de Kemp reste incertaine, mais il a des options.

En Géorgie, il n’a jamais été identifié comme ayant des ambitions nationales ouvertes, que ce soit pour la présidence ou le Sénat, et Robinson a noté que Kemp “n’a jamais parlé de Washington avec affection”.

Law a hésité lorsqu’on lui a demandé si McConnell ou son équipe avaient évoqué la possibilité que Kemp se présente au Sénat en 2026, lorsque le sénateur démocrate Jon Ossoff affronterait à nouveau les électeurs.

Il y a aussi la possibilité d’une candidature à la vice-présidence ou d’un futur poste au Cabinet. Il est peut-être plus probable qu’il joue un rôle plus important au sein de la Republican Governors Association : il fait maintenant partie du comité exécutif de la RGA et pourrait devenir président en 2025 ou 2026.

Hall a déclaré que Kemp voulait aider d’autres États à élire des conservateurs qui prônent «la liberté et la responsabilité personnelle» tout en promouvant l’éducation, une économie forte et de bons emplois. “Tout ce qu’il peut faire pour aider plus de gens comme ça à se faire élire, je suis sûr qu’il le fera”, a déclaré Hall.

À la maison, Kemp est le chef suprême du parti et le patron incontesté du gouvernement de l’État d’une manière qui est nouvelle pour lui. Avec un nouveau président de la Chambre et un lieutenant-gouverneur à la tête de l’Assemblée générale, il est peu probable que Kemp rencontre la résistance des majorités du GOP.

Jusqu’à présent, cependant, il a proposé un programme de second mandat minimaliste : remboursements de l’impôt sur le revenu et de l’impôt foncier, certaines mesures de justice pénale et des changements mineurs dans l’éducation. Sa plus grande promesse est la continuité, ajoutant quatre années supplémentaires à 20 ans de règne républicain en Géorgie.

Le gouverneur pourrait également prendre un contrôle plus ferme de la machinerie du GOP s’il soutient un effort pour expulser le président républicain de Géorgie David Shafer, un allié de Trump.

“Il transporte des sacs de capital politique comme l’homme du Monopoly”, a déclaré Robinson, émerveillé par ce qu’il appelle les mandats “clairs et très habilitants” de Kemp lors des élections primaires et générales. “Allez-y et mettez-lui un monocle et un chapeau haut de forme.”

Jeff Amy et Bill Barrow, Associated Press