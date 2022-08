Kemi n’est peut-être pas la prochaine PM – mais elle déborde d’expérience de la vie réelle et sera une championne des travailleurs contre les wokies

Avec chaque semaine qui passe, de plus en plus de conservateurs aux États-Unis sont sensibilisés à Kemi Badenoch.

Elle a attiré mon attention pour la première fois en octobre 2020 lorsqu’elle a prononcé un discours très puissant, convaincant et à juste titre critique sur le parquet de la Chambre des communes.

Elle parlait des pièges de la politique identitaire de la théorie critique de la race qui est poussée sans cesse par la gauche et l’extrême gauche des deux côtés de l’étang.

De plusieurs façons importantes, je partage ses précieuses expériences de vie à l’opposé du spectre des couleurs.

En tant qu’enfant blanc, j’ai grandi dans une pauvreté abjecte et j’étais souvent sans abri – et à l’âge de 17 ans, j’avais été expulsé de 34 maisons.

Après un certain nombre de ces expulsions, je me suis retrouvé dans des projets d’habitation à majorité noire où j’étais souvent l’un des rares – ou le seul – enfant blanc de ma classe.

Pendant ces premières années d’enfance, mes amis noirs et moi n’avons jamais vu la couleur.

Nous étions simplement des enfants privés de leurs droits luttant contre les ennemis communs de la pauvreté en général et du dysfonctionnement dans nos foyers.

Au cours de ces années de formation, j’ai eu la chance de constater que l’Amérique noire était vraiment une grande Amérique.

Encore une fois, ce ne sont finalement que des familles, des parents célibataires et des enfants qui ont été abandonnés par le système qui se battent pour survivre tout en essayant de créer des éclats de normalité en cours de route.

À ce jour, mes héros et modèles durables sont les mères noires célibataires que je connaissais qui ont sacrifié leur propre bonheur pour leurs enfants alors qu’elles occupaient deux ou trois emplois à la fois.

Tout cela soulève la question : que vaut l’expérience de la vie réelle dans et pour la classe politique d’aujourd’hui ?

Comme au Congrès des États-Unis, de nombreux membres de la Chambre des communes et de la Chambre des lords sont issus de grandes fortunes souvent très éloignées du sort quotidien et même des horreurs de la majorité de leurs électeurs.

Mais ensuite, de temps en temps, un enfant favorable à la «classe ouvrière» parvient à entrer dans ces clubs très exclusifs de pouvoir et de privilèges.

Que faire avec eux?

Les têtes les plus sages au sein de ces chambres devraient cueillir le cerveau de ces intrus de la « classe inférieure » ​​aussi souvent que possible pour absorber autant que possible leur expérience de la vie réelle.

Pourquoi?

Parce que, dans la vie réelle de ceux qui vivent sous les diktats des puissants acteurs de l’élite enracinée, l’expérience de la vie réelle peut littéralement sauver des vies.

En plus de son éducation formelle, Kemi Badenoch a le «doctorat» non officiel, mais beaucoup plus important, dans l’expérience de la vie réelle.

Née à Londres et élevée au Nigéria, Kemi est revenue au Royaume-Uni à l’âge de 16 ans et a commencé à occuper tous les emplois « subalternes » pour subvenir à ses besoins alors qu’elle envisageait cette éducation formelle.

Depuis qu’elle a rejoint le Parti conservateur à 25 ans, elle n’a jamais hésité à exprimer ses opinions.

Je dirais certainement que son expérience de la vie réelle lui a appris que le bien-être du peuple ne devrait jamais concerner la «politique identitaire» poussée par les élites de gauche, mais plutôt les besoins du peuple réel.

Au cours des dernières années, cette mère de trois enfants et épouse a clairement indiqué qu’elle est une défenseure de plusieurs problèmes qui refuse d’être étiquetée ou renvoyée en raison des préjugés ou de l’ignorance des autres.

Parallèlement à cela, elle a tracé des lignes profondes dans le sable pour déclarer qu’elle n’est pas seulement pro-Brexit, mais aussi anti-woke et anti-cancel-culture.

De plus, Mme Badenoch n’a courageusement pas peur de remettre en question les diktats écrasants des combustibles fossiles des gauchistes choyés et «verts» qui non seulement punissent la classe ouvrière, mais finiront par mettre en faillite l’économie du Royaume-Uni (ainsi que celle des États-Unis). États).

Ce que mes expériences de vie m’ont appris au fil des ans, c’est que les extrémistes aux deux extrémités du spectre politique détestent souvent les solutions honnêtes, pragmatiques et de bon sens qui profitent à la grande majorité de la population.

Cette même expérience me dit également que Mme Badenoch est une diseuse de vérité qui croit qu’il faut faire le plus de bien possible pour la grande majorité de son pays.

Alors qu’elle combat les tsars du politiquement correct; politique identitaire; réveil; et des politiques énergétiques douteuses ou carrément frauduleusement «vertes», pour ma part, seront à la base de son succès.

Car si Mme Badenoch réussit, les pauvres, la classe ouvrière et les exclus auront un champion qui s’occupera d’eux pour changer.

Tout comme le peuple des États-Unis.

Douglas MacKinnon est un ancien fonctionnaire de la Maison Blanche et du Pentagone et auteur du livre : The 56 – Liberty Lessons from those who risqué all to sign The Declaration of Independence.