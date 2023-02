Kemi Badenoch signe à Rome un accord d’exportation historique entre le Royaume-Uni et l’Italie, destiné à stimuler les technologies et les sciences vertes par milliards

KEMI Badenoch a signé à Rome un accord d’exportation historique entre le Royaume-Uni et l’Italie.

Le nouveau secrétaire aux affaires et au commerce a salué le premier post-partenariat de ce type entre le Royaume-Uni et un pays de l’UE, qui stimulera les technologies et les sciences vertes par milliards.

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani et le secrétaire d’État britannique aux Affaires et au Commerce Kemi Badenoch scellent l’accord à Rome Crédit : EPA

Cela réduira les formalités administratives qui empêchent les entreprises de vendre en Italie et contribuera à faciliter le travail des entreprises là-bas, ajoutant aux 43 milliards de livres sterling d’échanges déjà réalisés entre les deux pays.

Les sciences de la vie, la capture du carbone et d’autres secteurs des technologies vertes au Royaume-Uni devraient connaître un boom grâce à l’accord.

Mme Badenoch a déclaré: «Ce partenariat marque une étape importante dans les relations commerciales du Royaume-Uni avec l’Europe et montre comment un Royaume-Uni indépendant peut bénéficier de la conclusion d’accords commerciaux ambitieux avec le monde, tout en renforçant nos relations commerciales déjà solides et prospères avec des membres de l’UE tels que Italie.

«Ce partenariat stimulera le commerce et les investissements entre les entreprises britanniques et italiennes, facilitera la voie à des investissements de valeur et augmentera de manière cruciale les exportations britanniques alors que nous visons notre objectif de vendre 1 billion de livres sterling de biens et services par an au monde d’ici la fin. de la décennie.”

Elle s’envolera aujourd’hui pour le Mexique alors que la Grande-Bretagne se rapproche de deux accords là-bas.

Les ministres sont proches des étapes finales de l’accord indo-pacifique – surnommé l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et sont également en pourparlers sur un nouvel accord bilatéral entre le Royaume-Uni et le Mexique, qui pourrait réduire le prix des voitures, équipements télécoms et sonorisation.