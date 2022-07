Kemi Badenoch: Qui est le leadership conservateur qui aspire à remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre?

Jusqu’à présent, Kemi Badenoch a été le paquet surprise de la course à la direction du Parti conservateur, atteignant les cinq derniers lorsque des noms plus en vue comme le chancelier Nadhim Zahawi, le secrétaire aux Transports Grant Shapps, les anciens secrétaires à la Santé Sajid Javid et Jeremy Hunt et le procureur général Suella Braverman est tombé au bord du chemin.

Mme Badenoch, 42 ans, députée de Saffron Walden dans l’Essex, faisait partie du déluge de plus de 50 ministres qui ont démissionné pour protester contre la gestion par Boris Johnson de l’affaire Chris Pincher et ont déclaré sa candidature à la direction du parti un jour après sa démission.

L’ancienne ministre du gouvernement local s’est engagée à réduire les impôts “pour stimuler la croissance et la productivité”, a prêché une “discipline stricte des dépenses” comme un moyen de sortir du bourbier économique actuel et, comme Mme Braverman, a présenté son stand en tant que candidate “anti-réveillée”. , déclarant son opposition à la « politique identitaire ».

Écrire dans Les tempselle a également déclaré que M. Johnson était “un symptôme des problèmes auxquels nous sommes confrontés, pas la cause de ceux-ci”.

« Les gens sont épuisés par les platitudes et les discours creux. Aimer notre pays, notre peuple ou notre parti ne suffit pas », a-t-elle déclaré.

“Ce qui manque, c’est une compréhension intellectuelle de ce qui est nécessaire pour diriger le pays à une époque de polarisation accrue, de protectionnisme et de populisme amplifié par les médias sociaux.”

Au deuxième tour de scrutin jeudi, Mme Badenoch a recueilli 49 voix, la plaçant devant Mme Braverman (27) et Tom Tugendhat (32) mais bien derrière la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss (64), la ministre adjointe du Commerce Penny Mordaunt (83) et le favori, l’ex-chancelier Rishi Sunak (101).

Elle a déjà fait face à des appels de partisans de Mme Truss pour «reconnaître la réalité de la situation», rendre l’âme et permettre à ses partisans de se joindre à la campagne de cette dernière dans un mouvement qu’une source a imprudemment qualifié de manœuvre «unir la droite», mais Mme Badenoch a jusqu’à présent résisté à tous les appels à démissionner, croyant vraisemblablement qu’elle peut encore gagner.

Né Olukemi Olufunto Adegoke à Wimbledon, Londres, le 2 janvier 1980, feu le père de Mme Badenoch, Femi, était médecin généraliste et sa mère Feyi, professeur de psychologie.

Elle a deux frères et sœurs et a passé une partie de son enfance à Lagos, au Nigeria, et aux États-Unis avant de retourner définitivement au Royaume-Uni à 16 ans pour terminer ses A Levels à Morden, payant son chemin en travaillant chez McDonald’s.

Mme Badenoch a ensuite étudié l’ingénierie des systèmes informatiques à l’Université du Sussex, travaillant d’abord dans le secteur informatique en tant qu’ingénieur logiciel chez Logica avant de suivre un cours de droit à temps partiel à Birkbeck, Université de Londres.

Après cela, elle a travaillé comme analyste système au sein du groupe Royal Bank of Scotland avant de poursuivre une carrière dans le conseil et les services financiers, travaillant comme directrice associée chez Coutts, le gestionnaire de patrimoine privé, de 2006 à 2013 et plus tard comme directrice numérique chez Le spectateur de 2015 à 2016.

Elle avait rejoint le Parti conservateur en 2005 et s’était d’abord présentée comme députée de Dulwich et de West Norwood en 2010, perdant face à Tessa Jowell du Labour et reprenant sa carrière avant de remporter un siège à l’Assemblée de Londres, à la deuxième fois de demander, en 2015.

Échouant à nouveau à remporter le siège parlementaire de Hampstead et Kilburn lorsqu’elle s’est présentée aux élections générales de 2017, Mme Badenoch a finalement obtenu une place à la Chambre des communes deux ans plus tard, alors que M. Johnson a remporté sa victoire écrasante sur Jeremy Corbyn.

Kemi Badenoch aux Communes (Parlement britannique/Jessica Taylor/AP)

À Westminster, elle est devenue membre du puissant comité des députés d’arrière-ban conservateurs de 1922 et a servi M. Johnson en tant que premier sous-secrétaire d’État parlementaire à l’enfance et à la famille, puis secrétaire de l’Échiquier au Trésor, puis ministre d’État aux égalités et enfin ministre d’État. pour le gouvernement local, la foi et les communautés.

Elle a fait l’objet d’une polémique en avril 2018 lorsque Le courrier du dimanche a rapporté qu’il avait obtenu une vidéo d’elle avouant dans une interview qu’elle avait piraté le site Web de la chef adjointe du parti travailliste Harriet Harman en 2008 et l’avait changé “pour dire de belles choses sur les conservateurs”, une “farce stupide” pour laquelle elle dûment excusé.

Un archi Brexiteer qui cite Sir Winston Churchill et Margaret Thatcher parmi ses héros personnels, Mme Badenoch a abordé un certain nombre de questions de « guerre culturelle », dénonçant notamment l’enseignement incontesté de la théorie critique de la race et du privilège des blancs dans les écoles britanniques dans une allocution au Commons en octobre 2020 et attaquant la députée travailliste Dawn Butler en avril 2021 lorsqu’elle a critiqué un rapport de la Commission sur les disparités raciales et ethniques qui concluait que la Grande-Bretagne n’était pas institutionnellement raciste.

En septembre de cette année-là, Vice Nouvelles a indiqué avoir obtenu un enregistrement audio de Mme Badenoch parlant en 2018 et se moquant apparemment des problèmes de droits trans.

Une porte-parole du gouvernement britannique a répondu en insistant sur le fait que la ministre “travaillait dur pour offrir aux personnes LGBT”, que le commentaire avait été “sorti de son contexte” et qu’elle “expliquait clairement qu’il fallait trouver l’équilibre entre égalité et équité lorsqu’il y avait sont des demandes multiples et souvent concurrentes entre différents groupes ».

Plus récemment, Mme Badenoch s’est heurtée à la secrétaire à la culture Nadine Dorries au sujet du projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement, le rejetant en disant: “Nous ne devrions pas légiférer pour les sentiments blessés”, suscitant une réponse en colère de Mme Dorries et de la secrétaire à la culture fantôme du Labour, Lucy Powell. .

Elle est mariée au banquier et ancien conseiller conservateur Hamish Badenoch, avec qui elle a deux enfants, et se décrit comme chrétienne, son grand-père maternel ayant été pasteur méthodiste au Nigeria.