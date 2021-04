La semaine dernière a montré à quel point il est difficile d’avoir une discussion nuancée sur les questions raciales au Royaume-Uni, en particulier lorsque vous appartenez à une minorité ethnique, WRITES KEMI BADENOCH.

La Commission pour les disparités raciales et ethniques a été créée l’année dernière à la suite de l’effusion émotionnelle de Black Lives Matter et de la preuve que Covid-19 avait un impact disproportionné sur les groupes minoritaires. Il a été créé pour comprendre les causes profondes de ces inégalités et trouver des solutions.

Ses membres représentent un échantillon représentatif de personnes, toutes, sauf une, d’origine africaine, asiatique ou caribéenne. Ils ne font pas partie de l’industrie des relations raciales, mais viennent de tous les horizons et comprennent un scientifique de l’espace, un officier de police et un enseignant ainsi que le Dr Tony Sewell, un éducateur qui dirige une organisation caritative qui aide les jeunes noirs dans la science. et les carrières en mathématiques.

Le ministre de l’Égalité, Kemi Badenoch (photo), écrit que la commission a été créée pour comprendre les causes profondes des inégalités et trouver des solutions

Ils sont unis dans leur désir de faire de ce pays un meilleur endroit pour tous, qu’ils soient noirs, bruns ou blancs. Et leur mandat était de produire des recommandations basées sur des données et des preuves, pas seulement sur des opinions personnelles.

La manière dont ils ont été traités depuis la publication du rapport a toutefois dépassé largement les limites d’un débat vigoureux. Et cela met clairement en évidence l’une des raisons pour lesquelles les conversations sur la race sont devenues si toxiques. Le fait est que certaines personnes se sont donné pour mission de punir tout membre d’une minorité ethnique qui sort de la ligne et ose donner un autre point de vue. Cela crée un effet de refroidissement.

L’empannage « Goebbels » de Cambridge Don Un professeur de l’Université de Cambridge a suscité l’indignation en comparant le président de la commission des courses du gouvernement à Joseph Goebbels. Le Dr Priyamvada Gopal s’est d’abord demandé si le Dr Tony Sewell avait même un doctorat. Le Dr Priyamvada Gopal s’est d’abord demandé si le Dr Tony Sewell avait même un doctorat Après avoir découvert qu’il en possédait un de l’Université de Nottingham, elle a fait la comparaison avec le ministre de la propagande d’Adolf Hitler. Le Dr Gopal, professeur d’études postcoloniales, a écrit sur Twitter: « D’accord, établi. Il s’agit en fait du Dr Sewell. Assez juste. Même le Dr Goebbels avait un doctorat en recherche. (Université de Heidelberg, 1921) ». Le tweet a suscité de nombreuses critiques. L’ancien présentateur d’ITV News, Alastair Stewart, a déclaré: « C’est obscène et dévalorise tout et tout ce que vous avez à dire. » L’Université de Cambridge s’est distancée du «commentaire gratuit» du Dr Gopal mais a défendu son droit d’exprimer ses opinions.

Je sais que de nombreuses personnes noires et brunes sont en désaccord avec les suspects habituels qui dominent la discussion. Pourtant, ils ne disent rien car la peur d’être calomnié est trop grande. Ces derniers jours, les commissaires ont fait face à des menaces de mort, à du harcèlement sur leur lieu de travail et à une quantité incroyable d’abus sur les réseaux sociaux.

Leur personnel et leurs collègues ont été vilipendés. Le Dr Priyamvada Gopal, un universitaire bien connu de Cambridge, s’est demandé si le Dr Sewell avait un doctorat et l’a comparé au propagandiste nazi Joseph Goebbels. Le député travailliste Clive Lewis a brandi l’image d’une cagoule blanche et a comparé le Dr Sewell – un homme noir des Caraïbes – à un membre du Ku Klux Klan. Dire que c’est grossièrement offensant est un euphémisme.

La demande du Dr Sewell selon laquelle les enseignements de l’esclavage dans les Caraïbes devraient également reconnaître que les Noirs ont préservé leur humanité et triomphé de l’adversité a été déformée pour suggérer qu’il affirmait qu’ils appréciaient leur subjugation.

Le rapport ne nie pas le racisme. En fait, il reconnaît que le racisme manifeste persiste au Royaume-Uni – mais déclare que cela est différent du racisme institutionnel. Les auteurs du rapport expliquent comment ils sont arrivés à ces conclusions et proposent des solutions aux disparités qu’ils ont identifiées. Leur point de vue n’est pas controversé. Pourtant, il y a maintenant une tentative concertée de prétendre que quiconque partage ce point de vue est un raciste ou un apologiste du racisme.

Et, en partie à cause des 258 pages du rapport, ses conclusions et recommandations ont à peine été discutées. Les solutions authentiques qui pourraient aider à guérir les divisions de la société ont été ignorées. Quel message envoyons-nous aux personnes qui souhaiteraient entrer dans la vie publique?

Les commissaires n’ont l’appui d’aucun parti politique. Ce sont des gens accomplis qui se sont réunis dans la fonction publique, mais qui paient maintenant le prix pour donner une opinion honnête. Ils méritent une audition équitable.

La Commission Sewell a été l’occasion de passer des discussions sur les «guerres culturelles» à une discussion équilibrée et éclairée sur la race et les opportunités au Royaume-Uni. Je sais que la plupart des gens dans ce pays le souhaitent également. Je les encourage à lire le rapport et à tirer leurs propres conclusions.

Qu’y a-t-il VRAIMENT dans le rapport de course que la gauche était trop occupée à lire? Les découvertes complexes sur la Grande-Bretagne multiraciale par des auteurs qui n’ont PAS dit que le racisme n’existe pas

Malgré un rapport historique cette semaine concluant que la Grande-Bretagne est un modèle pour les autres pays en ce qui concerne les questions de race, un chœur de voix de gauche a condamné ses conclusions.

Parmi les attaques les plus incendiaires contre le rapport de la Commission sur les disparités raciales et ethniques figuraient qu’il «balaie l’histoire de l’esclavage sous la table», qu’il est «condescendant» et «historiquement analphabète».

Mais ces commentaires passent sous silence les recherches détaillées du rapport qui donnent un aperçu fascinant de la Grande-Bretagne multiraciale d’aujourd’hui.

L’expert en éducation, le Dr Tony Sewell (photo), a dirigé la Commission sur les disparités raciales et ethniques

Dirigée par l’expert en éducation, le Dr Tony Sewell, la commission n’a pas affirmé que le racisme n’existe pas au Royaume-Uni, mais que les inégalités raciales se sont réduites dans l’éducation et l’emploi.

Il a fait valoir que de nombreux problèmes imputés au racisme sont compliqués, variés et liés à la tradition, à l’économie, à la classe et à d’autres facteurs sociaux – comme le montre clairement cet aperçu des conclusions du rapport de 258 pages.

La pauvreté affecte la réussite scolaire plus que la race. Les élèves pauvres ont plus de deux ans de retard dans des régions comme Blackpool, Knowsley et Plymouth – tous presque exclusivement blancs.

L’écart de rémunération entre les groupes blancs et ethniques minoritaires s’est réduit à 2,3%. Les employés chinois et indiens gagnent désormais «nettement plus» que la moyenne des Blancs.

L’espérance de vie et les taux de mortalité montrent que les minorités ethniques réussissent globalement mieux que la population blanche et obtiennent de meilleurs résultats pour bon nombre des 25 principales causes de décès. La pire espérance de vie de la Grande-Bretagne se situe dans le nord-est – qui est l’une des régions les plus blanches.

Keith Fraser, 54 ans, ancien commissaire de police et président du Youth Justice Board pour l’Angleterre et le Pays de Galles, faisait également partie de la commission

Les statistiques montrent que l’année dernière, 15% de toutes les familles étaient monoparentales – mais 63% des enfants noirs des Caraïbes et 43% des enfants noirs africains grandissent dans des ménages monoparentaux. Le chiffre n’est que de 6% pour les familles indiennes.

Bien que les minorités ethniques représentent 16% de la population, près de 50% des médecins travaillant dans les hôpitaux du NHS appartiennent à une minorité ethnique – tout comme 21% des avocats.

Les pauvres garçons blancs obtiennent les notes les plus basses du GCSE. Seuls 39,1% des garçons blancs ont obtenu une 5e année ou plus en anglais et en mathématiques en 2019, contre 49% des garçons asiatiques.

L’année dernière, les étudiants blancs étaient les moins susceptibles d’aller à l’université (32,6%), contre près de la moitié des élèves noirs et 71% des chinois. Cependant, les étudiants issus de minorités ethniques sont plus susceptibles d’abandonner, d’obtenir de moins bons résultats aux examens ou d’avoir des revenus inférieurs après l’obtention de leur diplôme.

Les enfants des migrants récents réussissent particulièrement bien à l’école, mais une analyse à long terme suggère que ces résultats disparaissent dans les générations suivantes.

Née au Kenya, Mercy Muroki faisait partie de la commission. Le jeune homme de 25 ans a fréquenté une école sans électricité. Âgée de cinq ans, elle est arrivée dans l’ouest de Londres avec ses parents et sa sœur

Selon les sondages d’opinion, la proportion de personnes qui pensent qu’il faut être blanc pour être «vraiment britannique» est passée de 18% en 2006 à 7% maintenant.

Au lieu que le «racisme» soit un facteur, les employeurs peuvent embaucher à leur image et choisir de nouveaux employés en fonction de leur «adéquation culturelle» ou de leur «chimie» en raison du «biais d’affinité». Le rapport dit: «Toutes les personnes, pas seulement les Blancs, sont sujettes à ces préjugés».

Les femmes noires des Caraïbes et arabes gagnent plus en moyenne par heure (12,09 £ et 12,49 £ respectivement – sur la base des chiffres de 2019) que les Britanniques blanches, qui gagnaient 11,21 £ de l’heure.

Les Noirs sont trois fois plus susceptibles d’être arrêtés que les Blancs – mais les jurys ne sont pas plus susceptibles de condamner des accusés appartenant à des minorités ethniques. Les gangs et la violence liée aux gangs sont liés à des familles brisées et ne se limitent pas aux communautés noires. Dans le Nord, ils sont en grande partie liés aux communautés blanches.

Les hommes noirs africains étaient près de 3,4 fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 lors de la première vague de la pandémie que les hommes blancs britanniques. Mais cela était lié à un risque accru d’infection – vivant dans des ménages multigénérationnels, travaillant dans des emplois accessibles au public – plutôt qu’à une différence de traitement ou à leur seule appartenance ethnique.

Certains groupes ethniques minoritaires vivent plus longtemps et sont moins susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer que les Blancs, bien qu’ils vivent dans des communautés plus défavorisées.